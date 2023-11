Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jeroen Pauw over boze Caroline van der Plas bij talkshow: ‘Dit was een cadeautje voor haar partij’

Caroline van der Plas kwam bij Khalid & Sophie deze week op voor een man die door de aanwezige studiogasten ‘belachelijk werd gemaakt’. Ze maakte zich er kwaad over, maar volgens Jeroen Pauw werkt dat alleen maar in haar voordeel. Hij schoof gisteravond aan in de talkshow.

Elke avond schuiven er twee andere politiek leiders of lijsttrekkers aan bij Khalid & Sophie. Maandagavond waren dat Caroline van der Plas (BBB) en Esther Ouwehand (PvdD). In die uitzending kwam er een filmpje aan bod waarin een omwonende van een asielzoekerscentrum klaagde over overlast die hij ervoer.

„Is dit echt?”, vroeg Esther Ouwehand zich gelijk af nadat het filmpje klaar was. Cabaretier Raoul Heertje zat ook aan tafel. „Ik moest lachen om die meneer, omdat hij een definitie had van racist waar ik wat mee kon. Je bent geen racist als je naar de shoarmazaak gaat, dat vond ik heel grappig”, zei Heertje lachend.

Ook noemden ze deze meneer „te dik, no way dat iemand daar bang voor is”. Van der Plas kwam voor hem op: „Jullie lachen hem gewoon uit.”

‘Heeft Caroline van der Plas supersterk gedaan’

De gisteravond aanwezige gasten komen in Khalid & Sophie nogmaals terug op het fragment en Jeroen Pauw stapt er meteen in: „Dit is een cadeau, van het programma, aan Caroline van der Plas.” Hij noemt dat er een zekere ‘randstedelijke arrogantie’ te zien was, zeker omdat Ouwehand „is dit echt?” zei. „Dat geeft al aan dat je denkt ‘dit filmpje was misschien iets te grappig’.”

„Van der Plas weet: ‘Dit zijn mijn kiezers. De mensen in Budel zijn de mensen die ik graag wil vertegenwoordigen. En dan komen ze uit die grote stad, waar ze het allemaal al zo goed hebben en waar de bussen en treinen wel op tijd rijden, en gaan ze mijn dorp nog eens belachelijk maken’, dat heeft zij supersterk gedaan”, is Pauw van mening.

Khalid & Sophie ‘heeft de kans geboden’

Presentator Khalid Kasem snapt dat dat „de uitkomst was”. „Maar de intentie was natuurlijk om te kijken naar het thema.” Maar volgens Pauw gaat het niet om de intentie, maar juist om wat het gevolg is en wat Van der Plas ermee kan. Pauw: „Zij krijgt een kans. En die kans heb je haar, ik neem aan niet per se bewust, maar die heb je haar wel geboden, om op dat moment op te komen voor haar kiezers.”

De Khalid & Sophie-presentatoren knikken instemmend en CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal neemt het woord. „Ik vind dit heel moeilijk om naar te kijken. We hebben een spreidingswet willen behandelen, en die hebben we behandeld, en dat gaat over het spreiden van asielzoekers die nu in Budel zitten, en Ter Apel. Als we concreet mensen hadden willen helpen, hadden we vóór die spreidingswet moeten stemmen. Dit is uiteindelijk gewoon populisme, je laat die mensen zelf in de kou staan.”

