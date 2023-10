Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

René van der Gijp fluit Johan Derksen terug over ‘Joden’-uitspraak: ‘Onhandig’

Johan Derksen werd gisteravond nogmaals herinnerd aan zijn uitspraken over Israël en Palestina. Derksen staat nog steeds, voor het grootste deel, achter zijn pleidooi. Maar René van der Gijp vond het toch wel erg „onhandig” van Derksen.

Derksen nam maandagavond geen blad voor de mond over de situatie in Israël en de Gazastrook. Hij nam het op de voor de Palestijnse gemeenschap en sprak onder meer: „We moeten ook niet vergeten dat de Joden er ook wel een beetje om gevraagd hebben. Die Palestijnen zijn echt als honden behandeld.”

Joodse organisaties boos op Johan Derksen

Die woorden leverden verschillende reacties op. Later nuanceerde hij het woord ‘Joden’ en verklaarde hij dat hij kritiek heeft op de Israëlische regering. Joodse organisaties maakten zich boos over de worden die Derksen eerder deze week uitsprak. En daarom werd bij Talpa-baas Frans Klein aangeklopt met zware kritiek richting Derksen.

Derksen reageerde gisteravond in Vandaag Inside op de ophef. „Ik ben een antisemiet. Dat zijn Joodse belangenorganisaties, maar ik vind gewoon dat Israël zich misdraagt. Daar kunnen zij anders over denken. Als het over Joodse zaken gaat, dan is Frits Barend meteen hysterisch.”

René van der Gijp haakt in

Ook tafelgast Albert Verlinde haakt in, zijn ex-partner Onno Hoes heeft familie in Israël wonen. „Palestijnen willen niet allemaal Hamas genoemd worden. En Joden willen niet over een kam geschoren worden met Netanyahu en consorten. Je moet niet gaan generaliseren”, reageert Verlinde.

„Tot de laatste snik dat ik hier zit, zal ik zeggen wat ik ervan vind”, zegt Derksen stellig. Verlinde en Derksen discussiëren nog even verder. En dan mengt ook René van der Gijp zich in de discussie. „Op zich Johan, is het toch heel onhandig gekozen als jij zegt: ‘Ja ze hebben het in principe aan zichzelf te danken’. Dat is heel onhandig gekozen.” Volgens Van der Gijp slipt er, in de 200 liveprogramma’s die de VI-gezichten maken, weleens wat onhandigs doorheen.

Verkeerde woordkeuze over Israël in Vandaag Inside

Derksen incasseert de kritiek van Van der Gijp. „Misschien dat de woordkeuze niet handig was. Maar ik wil nogmaals benadrukken, als een volk tien jaar als beesten behandeld wordt, onderdrukt wordt, in een kooi gezet wordt… Ze zijn eigenlijk gevangenen in hun eigen landje. Dan komt er op een gegeven moment zoveel frustratie en woede bij zo’n volk”, aldus Derksen.

„Die kindjes die daar met 300 omgelegd zijn, hebben dat niet aan zichzelf te danken”, benadrukt Van der Gijp. Maar dat is niet wat Derksen bedoelde, sluit hij de discussie af.

Je kijkt Vandaag Inside terug via KIJK.

Vorige Volgende

Reacties