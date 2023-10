Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Honderden jongeren gedood of ontvoerd na aanval op festival in Israël

Honderden jongeren die gisteren op een festival in het zuiden van Israël waren zijn vermist. Gevreesd wordt dat de festivalgangers door Palestijnse militanten zijn ontvoerd naar de Gazastrook of zijn gedood door de verrassingsaanval van Hamas. De aanval begon op het moment dat de festivalgangers nog op het terrein aanwezig waren.

Urim, de plaats waar het festival plaatsvond, ligt zo’n dertig kilometers van de Gazastrook van waaruit Hamas opereert. Het is een van de locaties die gisterenochtend getroffen werden door de aanval op Israël.

Hamas-strijders kwamen vanuit de lucht naar festival in Israël

Een aanwezige op het festival filmde, waarschijnlijk nietsvermoedend, hoe gewapende paragliders vanuit de verte steeds dichterbij kwamen. Van paniek is op dat moment nog geen sprake.



Music festival attendees dance at a rave in Israel as Hamas militants approch on motorised paragliders, October 2023. pic.twitter.com/u75rVcCek0 — Future Adam Curtis B-Roll (@adamcurtisbroll) October 8, 2023

Op beelden die op social media worden gedeeld is te zien dat er wel paniek uitbreekt op het festivalterrein wanneer de eerste raketten inslaan. Israëlische media melden dat honderden, vooral jonge festivalgangers, het terrein moesten ontvluchtten toen raketten insloegen en Palestijnse militanten met geweren binnenstormden en om zich heen begonnen te schieten.

Festivalgangers moeten evacueren

Volgens The Times of Israel zouden tientallen lichamen van het festivalterrein zijn gehaald. Ook waren er tot ‘s avonds laat hulpverleners aanwezig om de festivalgangers te evacueren.

The Times of Israel meldt dat ook in WhatsApp-groepen door ooggetuigen gesproken wordt over ‘chaotische taferelen’ op het festivalterrein, maar kan deze berichten niet bevestigen. Mensen zouden geprobeerd hebben in auto’s te vluchten en er is nauwelijks telefoonverkeer in het gebied mogelijk.



Terrorists from Gaza attacked an outdoor party near Kibbutz Urim in Southern Israel. Attendees recount harrowing moments of gunfire, with many still in hiding. Concerns grow about potential casualties. #IsraelNews #GazaTerror | 📸: Walla #OperationIronSwords… pic.twitter.com/yUM2M9PSWz — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 7, 2023

Lijst met namen van vermisten

Op social media gaat een lijst rond met vijfhonderd namen van mensen die vermist raakten tijdens de aanval op het festival waar de Joodse feestdag Simchat Torah werd gevierd. Bezorgde ouders van jongeren die op het festival waren worden opgeroepen niet naar Urim te komen.

