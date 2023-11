Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Israël: Hamas-commandocentrum in Al Shifaziekenhuis

Israël zegt een commandocentrum van Hamas te hebben aangetroffen in het uitgestrekte Al Shifaziekenhuis in de Gazastrook. Eerder werd door het leger al gemeld dat in het grootste ziekenhuis van het gebied onder meer vuurwapens, munitie en granaten waren gevonden. De Israëlische regering beweert al jaren dat Hamas vanuit kelders onder ziekenhuizen opereert.

Tijdens het doorzoeken van het complex vonden militairen een „operationeel hoofdkwartier” en een ruimte met „unieke technologische middelen die werd gebruikt door de terreurorganisatie.” Zij getuigen ervan dat Hamas het ziekenhuis benut voor terroristische doeleinden, zeggen de strijdkrachten.

Maar volgens het ministerie van Volksgezondheid in de door Hamas bestuurde Gazastrook heeft het Israëlische leger geen wapens gevonden tijdens de inval in het ziekenhuis, die in de nacht van dinsdag op woensdag begon. De bezettingstroepen hebben geen (militaire) uitrusting of wapens in het ziekenhuis aangetroffen, stelt de directeur van het ministerie in een verklaring. De autoriteiten zouden wapens in het hospitaal ook niet toestaan. Een leider van Hamas zegt tegen Al Jazeera dat het Israëlische bewijs van de gevonden wapens gefabriceerd is en noemt het „belachelijk”.

