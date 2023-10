Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek om jong slachtoffer Bilal aan tafel Humberto: ‘Kwetsbare mensen moet je niet willen exploiteren’

De 15-jarige Leonardo die in 2021 op Instagram door acteur en rapper Bilal Wahib werd uitgedaagd om zijn geslachtsdeel te laten zien in ruil voor geld, deed gisteravond zijn verhaal in de talkshow van Humberto Tan. Daar kwam kritiek op van kijkers: „Dit kind moet je beschermen.” Maar er klonk ook respect.

Het was maart 2021 toen Bilal Wahib de jonge fan Leonardo, toen 12 jaar, uitdaagde om voor 17.000 euro zijn geslachtsdeel te laten zien. Het bleek ‘een grap’ van de artiest die samen met de ook aanwezige acteur Oussama Ahammoud de jongen live overstag zag gaan. Wat volgde: „Weet je wat die hele tori is bro. Je hebt je piemel niet laten zien, bro. Je piemel kan toch niet kijken?”, zei Wahib lachend.

Wat volgde was een orkaan van afschuw, een Instagram-boycot en ook op radiozenders werd Bilal Wahib geboycot. Later deed Wahib zijn verhaal (en maakte excuses) in talkshow Op1 en de vorige maand verscheen hij ook in tranen aan tafel bij Humberto.

Nog last van ‘incident Bilal Wahib’

Nu kwam het slachtoffer zelf naar het praatprogramma op RTL 4. Al is er nu veel kritiek van kijkers, er moet worden vermeld dat Leonardo zijn verhaal ook al eens deed tegenover de NOS. De tiener hoopt andere kinderen die slachtoffer worden van eenzelfde incident te helpen bij de nasleep. Leonardo deelt zijn verhaal vaker, omdat hij hoopt dat pesten stopt.

De jongen ondervindt nog steeds dagelijks hinder van het incident met Bilal Wahib. Gisteravond vertelde hij dat hij bijvoorbeeld nog altijd geen vrienden heeft. Zelfs na meer dan twee jaar wordt hij naar eigen zeggen nog niet met rust gelaten. „Ik heb niemand”, zo deelde hij, waarbij duidelijk te zien was dat hij het er moeilijk mee heeft. „Ik ben door m’n eigen beste vriend in elkaar geslagen. Hij deed mee met de andere jongens die mij pestten.”



De nu 15-jarige Leonardo wordt nog iedere dag geconfronteerd met de gevolgen van de livestream in maart 2021. Daarin werd hij door Bilal Wahib uitgedaagd om zijn geslachtsdeel te laten zien voor 17.000 euro. Vanavond doet Leonardo zijn verhaal bij #Humberto . pic.twitter.com/F33X9KXyvZ — Humberto (@HumbertoRTL) October 24, 2023

Leven na Bilal Wahib veranderd

Het leven van Leonardo is volgens hem ‘na Bilal Wahib’ totaal veranderd. Voorheen was hij veel op straat te vinden met z’n vrienden, maar dat gebeurt nu niet meer. „Ik word buitengesloten en heb het gevoel dat ik geen vrienden meer kan krijgen. Ik vind het echt fucked up dat ik geen vrienden heb en dacht dat m’n vrienden me juist zouden steunen.” De jongen krijgt wel veel steun vanuit z’n familie en zegt: „Twee keer heb ik tot nu toe tegen mezelf kunnen zeggen dat het goed met me gaat. Twee keer op vakantie, toen had ik eventjes rust.”

Bilal Wahib werd uiteindelijk niet vervolgd voor zijn veelbesproken actie. Justitie seponeerde de zaak, ondanks dat er sprake was van een strafbaar feit omdat het van mening was dat het ging om ‘een volstrekt misplaatste actie’.

‘Niet exploiteren in Humberto’

Leonardo vond het zichtbaar en hoorbaar spannend om bij Humberto zijn verhaal te vertellen. Tranen stonden soms in zijn ogen. Al wil het slachtoffer van Bilal Wahib zelf graag zijn verhaal vertellen, verschillende kijkers van Humberto hebben er grote moeite mee dat hij aan tafel verscheen. Anderen vonden het ook sterk: „Respect voor Leonardo, gun jou een mooie toekomst”, zegt Dani bijvoorbeeld op X. In de tv-studio klonk na het integere gesprek luid applaus voor Leonardo.

„Ik heb er echt wel een beetje nare smaak van in mijn mond”, is echter een duidelijke andere mening, van Floor. „Kwestbare mensen moet je niet willen exploiteren. Doe nou geen Dr. Phil’tjes meer, Humberto.” „Ik zap even weg bij Humberto“, meldt Esther. „Dit kind moet je beschermen, niet op tv zijn pijn opnieuw laten beleven.” Lianne: „Humberto, dit kan echt niet. Beetje scoren over de rug van een minderjarige met een enorm trauma.”

Hier lees je nog enkele reacties op X:



Heftig wat er met Leonardo is gebeurt,ben alleen bang dat dit gesprek niet gaat helpen..#humberto — feanster (@SjoerdJan65) October 24, 2023



#humberto #leonardo

Wat een stoere vent! Het komt goed met jou! Topper! — Noiram (@MarionvdD) October 24, 2023



Tjezus #Humberto waarom bescherm je die jongen niet tegen zichzelf? Wat is de toegevoegde waarde? — Ilse 🌹🌍😎 (@IlseDeckers) October 24, 2023



#Humberto op zijn sterkst… Indrukwekkend interview. En wat is #Leonardo een stoere gast. https://t.co/GD6XkDvU0U — Alexander van Netten (ook op bluesky) 🇯🇴🇾🇪🇺🇦 (@AlexvanNetten) October 24, 2023



Willen de #losers die #Leonardo het leven zuur maken en #pesten er onmiddellijk mee ophouden én elkaar er op aanspreken! Laten wij via social media wél #VriendvanLeonardo zijn én anderen daartoe aansporen!#Humberto https://t.co/hwq24YvAgF — cesco levens (@cescolevens) October 24, 2023



Wat ontzettend dapper van Leonardo dat hij zijn verhaal wilt vertellen om kinderen te behoeden. Met tranen in mijn ogen zitten kijken. En die zogenaamde "vrienden" moeten zich kapot schamen door hem zo hard te laten vallen! #humberto — Dominique (@Dominique_twt) October 24, 2023



#humberto laat zien waar het om draait bij de talkshows, kijkcijfers ten koste van deze jongen. — De Vos Reinaarde (@DeVosReinaarde) October 24, 2023

