Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bilal Wahib in tranen aan tafel bij Humberto: ‘Ik ga niet opgeven’

De wereld lag aan zijn voeten, maar daar kwam in 2021 abrupt een einde aan nadat Bilal Wahib in een livestream op Instagram een 12-jarige jongen vraagt om zijn geslachtsdeel te tonen. Het kostte hem zijn carrière en in de maanden daarna werd de zanger en acteur bedreigd. Nu komt hij met een documentaire waarin hij terugblikt op die periode. Gisteravond zat de emotionele Wahib aan tafel bij Humberto Tan om erover te vertellen.

Nog altijd wordt Wahib geconfronteerd met het moment waarop hij live op Instagram aan een 12-jarige jongen vroeg om zijn geslachtsdeel te laten zien. „Mensen vragen vaak hoe het nu met me gaat. Ik dacht: misschien moet ik ze maar gewoon eens een kijkje in mijn leven geven Ik wordt er nog steeds dagelijks mee geconfronteerd. Dat gaat denk ik ook nooit meer weg.”

Daarom besloot Wahib tweeëneenhalf jaar na het incident samen met regisseur Anne de Clercq een documentaire te maken over zijn leven. „Ik hoop dat jongeren ernaar kijken en denken: hé, social media heeft een hele mooie kant, maar ook echt een hele andere kant.”

Niet naar buiten durven

Humberto schotelt de zanger en acteur vervolgens een fragment uit de documentaire voor. Een docent op de toneelschool vraagt hem daarin na te doen hoe hij zich voelde toen hij niet naar buiten durfde en zich opgejaagd voelde. Het raakt een gevoelige snaar bij Wahib, die met tranen in zijn ogen naar het fragment kijkt. „Dit gaan we niet doen hoor.”

Humberto valt hem in de reden. „Maar dit is wel essentieel”, zegt hij. „Er is iets afschuwelijks gebeurd. Je hebt een fout gemaakt. Je carrière is weg, alles is weg. Daar mag je best emotioneel van worden. Je ziet hier de echte pijn van Bilal, die de gevolgen van zijn daden inziet.”

‘Ik ga niet opgeven’

„Ja, dat is hem”, antwoordt Wahib terwijl hij tegen zijn tranen probeert te vechten. „Ik werd toen best wel veel bedreigd dat was wel heftig. Maar ik dacht: we gaan dit niet zo laten eindigen. Al moet ik twintig keer harder rennen dan Antoon, of dan Snelle of Boef, dan ga ik twintig keer harder rennen. Misschien haal ik mijn doel niet, maar ik ga niet opgeven. Dat heb ik wel geleerd.”

De documentaire Bilal Wahib: altijd,altijd is vanaf 29 september te zien op Amazon Prime.

Reacties