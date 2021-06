Bilal Wahib maakt excuses in Op1: ‘Toen ik het deed wist ik niet dat ik fout zat’

Bilal Wahib heeft vrijdagavond bij Op1 voor het eerst zijn verhaal verteld over het incident dat in maart dit jaar plaatsvond. Wahib daagde een 12-jarige fan uit om zijn geslachtsdeel te laten zien in ruil voor 17.000 euro. „Ik heb die nachten niet goed geslapen of bijna niet. Ik zag alles om me heen instorten: mijn moeder, het jongetje, mijn hele familie…”, vertelde Wahib aan tafel bij Op1.

Na het incident is Wahib in gesprek gegaan met de ouders van het slachtoffer. Over dit gesprek wil hij echter niet te veel zeggen op verzoek van het slachtoffer en zijn familie. „Waar ik eigenlijk mee wil beginnen is mijn excuses aan die jongen en aan zijn familie. Het grappige is eigenlijk dat ik op het moment dat ik het deed niet wist dat ik fout zat. Daarna heb ik een hele harde klap in het gezicht gekregen en dacht ik: wat ben jij nou eigenlijk aan het doen”, legt Wahib uit.

‘Schuld ligt volledig bij mij’

De acteur en rapper wil daarnaast zijn excuses aanbieden aan heel Nederland. Hij heeft het gevoel dat hij toch altijd ‘het kleine baby’tje’ van Nederland was en dat hij het nu helemaal verpest heeft.

Met het 12-jarige slachtoffer gaat het volgens Wahib redelijk. De 22-jarige heeft de jongen zelf niet gesproken, maar is wel in gesprek geweest met zijn ouders. „Zijn ouders zeiden tegen mij van hij heeft er nog wel last van, dat is ook logisch. Ik wil gewoon zeggen tegen alle jongens die iets tegen hem zeggen dat het niet zijn schuld was. De schuld ligt volledig bij mij.”



Geslachtsdeel laten zien

Wahib raakte in maart in opspraak toen hij in een livestream op Instagram een 12-jarige fan uitdaagde om zijn geslachtsdeel te laten zien. In ruil daarvoor zou de jongen ’17 doezoe’ (17.000 euro red.) krijgen. Na wat opmerkingen van Wahib en de andere aanwezige acteur Oussama Ahammoud gaat de jongen overstag. De jongen laat zijn geslachtsdeel zien wat de twee acteurs hilarisch lijken te vinden. ‘Weet je wat die hele tori is bro. Je hebt je piemel niet laten zien, bro. Je piemel kan toch niet kijken?’, zegt Wahib lachend tegen de jongen.

Op social media reageert iedereen ondertussen vol afschuw op het incident. Wahib werd een dag na het incident verhoord door de politie. Aangezien het slachtoffer slechts 12 jaar oud is, wordt Wahib namelijk verdacht van het verspreiden van kinderporno. Ook het platenlabel van Wahib, Top Notch, wilde niks meer met de 22-jarige te maken hebben en BNNVara maakte een einde aan zijn presentatieklus. Bovendien werd zijn Edison voor beste nieuwkomer teruggetrokken en besloten radiozenders zijn muziek massaal te boycotten.

Of het slachtoffer die beloofde 17.000 euro alsnog heeft gekregen, zoals Wahib eerder al beloofd had, is niet duidelijk. Wahib mag daar naar eigen zeggen niets over loslaten. Wel laat hij weten dat hij met de ouders van het slachtoffer om tafel heeft gezeten en dat er een regeling getroffen is.

Wahib kon zijn moeder moeilijk onder ogen komen

„Ik heb die nachten niet goed geslapen of bijna niet. Ik zag alles om me heen instorten: mijn moeder, het jongetje, mijn hele familie…”, vertelt een geëmotioneerde Wahib. De 22-jarige heeft een goede band met zijn moeder en vond het erg lastig om haar onder ogen te komen.„Mijn moeder is alles voor me. Ik kon haar ook echt even niet aankijken. Ze moest gewoon huilen, daar komt het op neer. Ik heb mijn moeder heel lang niet zien huilen, dus dat was wel pittig. Ik kon niks zeggen. Ze was heel boos net als mijn vader. Maar ik blijf wel haar kind. Ze zag ook dat heel Nederland mij kapotmaakte en dat ik iemand nodig had.”



Naast zijn gesprekken met zijn eigen familie en met de familie van het slachtoffer is de 22-jarige ook in gesprek gegaan met een psycholoog. „Ik heb één keer een gesprek gehad met een psycholoog, maar dat vond ik niet echt chill. Ik praat wel veel met vrienden, dat helpt. Ik kan me bij niet heel veel mensen echt uiten. Bij hen kan dat wel en zij geven me ook echt op mijn donder.” Wahib is nog aan het nadenken over vervolgstappen om meer aandacht te vragen voor onderwerpen als online pesten. Hij noemt onder andere een boek en langsgaan op scholen als mogelijkheden.

De hele aflevering van Op1 met Bilal Wahib kun je hier terugkijken.