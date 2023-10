Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers schrikken van suïcidale jongeren in Bureau Rotterdam: ‘Er moet iets gebeuren in dit land’

Ewout Genemans werd gisteravond in Bureau Rotterdam geconfronteerd met de schreeuw om hulp richting het Nederlandse zorgsysteem. Hij trof onder meer twee suïcidale jongeren aan en kijkers schrikken van de schrijnende beelden.

Genemans loopt voor zijn programma mee met de Rotterdamse politie en laat de mensen achter het uniform zien. En dat gaat vaak gepaard met heftige en soms indrukwekkende televisie. Eerder zagen kijkers hoe twee dronken ouders naar huis reden met twee kleine kinderen achterin de auto.

Ewout Genemans treft suïcidale jongeren in Bureau Rotterdam

Op de Erasmusbrug in Rotterdam zit een meisje met suïcidale gedachten. Er ligt naast haar een plas bloed en er is sprake van automutilatie.

De agentes brengen het meisje naar een ambulance, praten op haar in en moeten daarna hopen dat ze de juiste hulp krijgt. Agent Joyce legt uit dat de politie soms tegen de zorg aanloopt. „Beoordeling die niet lukt, geen tijd of niks kunnen doen. Waardoor wij mensen niet kunnen meenemen.”

Ewout Genemans: ‘Bizar’ en ‘treurig’

Later in de aflevering is er een vergelijkbare melding. Dit keer zit er een jongen op de Erasmusbrug, een mogelijke springer. De dame van eerder in de uitzending is ook bij hem. De jongen heeft zichzelf eveneens verwond en bloedt behoorlijk.

De politie kent de jongen van eerdere zelfmoordpogingen. Het meisje blijkt een vriend van hem te zijn. Ze vertelt dat ze vaker terugkeerde naar de brug. Ze blijkt chronisch suïcidaal te zijn en deed dit jaar twintig zelfmoordpogingen. „Best wel bizar dat we haar op precies dezelfde plek hebben gezien. Ik word er ook wel een beetje treurig van”, zegt Genemans. Die concludeert dat deze beide jongeren weinig kunnen doen aan de situatie.

Coronacrisis en bezuinigingen in de zorg

De ouders van de jongeren worden ingelicht. De vader van de jongen legt uit dat het een langslepend probleem is en dat hij op een wachtlijst staat voor intensieve behandeling. „We gaan de crisisdienst bellen of hij urgent beoordeeld kan worden”, concludeert agent Guido. Later verschijnt ook de moeder van het meisje, die vertelt over de constante worsteling met verdriet.

Agent Jacco ziet dat de mentale problematiek onder jongeren toeneemt. Mede door de coronacrisis en bezuinigingen in de zorg. „We hebben echt vaak meldingen met suïcidale pogingen. Mensen noemen dat vaak een schreeuw om aandacht, maar ik zie het meer als een schreeuw om hulp.”

Kijkers schrikken van Bureau Rotterdam

Kijkers blijken geschrokken van de uitzending. Naast de suïcidale jongeren, waar veel kijkers mee te doen hebben, zit de uitzending vol met schrijnende gevallen. Veel mensen die de politie treft, hebben psychische problemen of een trauma. Maar ze wachten lange tijd op hulp en doen daardoor zichzelf of anderen iets aan. Volgens het kijkerspubliek een reden voor de politiek om de uitzending van Genemans te kijken en te investeren in het huidige zorgsysteem.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Deze avond wel weer een heftige aflevering van #BureauRotterdam .. 😞 Bizar om te zien hoeveel mensen er eigenlijk zijn met psychische problemen in de breedste zin des woord.. 😯. Er moet echt iets gaan gebeuren in dit stukje vd zorg van ons land.. 😳 — @Lisa (@LvAPictures) October 24, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een mooi en heftig stukje tv. Hoe 2 jongeren psychische problemen hebben en hoe ze er mee omgaan. Ik heb respect voor hen dat ze hun verhaal vertellen. Ik heb ook respect voor de ouders van de jongeren die hun verhaal wilden doen #bureaurotterdam — Berend Tekkelenburg 🏳️‍🌈 (@BTekkelenburg) October 24, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het zou goed zijn als alle politieke partijen uit @2eKamertweets de uitzending van vanavond eens bekijken van #bureaurotterdam #politie Dit is nog maar het topje van de ijsberg in Nederland. Misschien moeten we ons drukker maken om het "psychisch klimaat van mensen dan #klimaat — Eelco Slingerland (@eslingerland73) October 24, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Schrijnende beelden bij #bureaurotterdam waaruit eens en te meer blijkt dat er hoognodig meer geïnvesteerd moet worden om die enorme wachtrijen bij de GGZ in te lopen. Er is een tekort aan psychiaters, personeel en plaatsen voor hen die zorg nodig hebben. En dat zijn er veel — Brigitte roodveldt (@Roodje24) October 24, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pfoe, deze aflevering is echt wel een grote schreeuw naar de politiek: de zorg en ggz kan het niet meer aan! Kijktip en waarschuwing tegelijkertijd. Knoop in de maag tv 😥

Maar complimenten aan tv-maker Ewout Genemans en petje af voor de agenten uit de serie 👍 #bureaurotterdam — Mieke Biesheuvel (@Mieke5) October 24, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Confronterende aflevering… En laat goed zien dat de zorg in Nederland wat te wensen over laat.. #bureaurotterdam — Nikki 🩵 (@buteragilliesx) October 24, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De GGZ is echt belachelijk in dit land. Mensen die maanden/jaren op een wachtlijst staan. En je ziet hoe ver het soms kan gaan als het té lang duurt. #BureauRotterdam — ilse 🌙 (@idhertog) October 24, 2023

Denk jij aan zelfmoord? Je kunt dan geheel anoniem bellen met 0800-0113 of chatten met iemand via 113.nl.

Je kijkt Bureau Rotterdam terug via Videoland.

