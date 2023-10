Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jong en Ondernemend: twintigers richten zich met muziekboek op mensen met dementie

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog aan het studeren is, heeft de ander als twintiger al een bedrijf dat een bijzonder muziekboek op de markt bracht. Bijzonder, omdat drie jongeren iets bedachten voor mensen met dementie.

Emjoy, onstaan uit de woorden enjoy en memories, is het bedrijf van Luuk Kempers, Colina van Gog en Fleur Willems, die Ondernemerschap & Retailmanagement studeerden aan Fontys Hogeschool Eindhoven. Eén onderdeel van het derde leerjaar was een onderneming opzetten. Dat werd Emjoy en het muziekboek De tijd vliegt voor mensen met dementie. De drie jongeren kregen tot nu publiciteit in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Zij wisten meerdere prijzen te winnen, waaronder die van publiekslieveling van het jaar in de landelijke competitie van Stichting Jong Ondernemen. Tijd om Nederland te veroveren „en de dementie-gemeenschap op grote schaal te helpen”, vinden ze zelf. Tijd voor Metro om één van hen te bellen voor de jonge ondernemers-rubriek.

Want hoe krijg je dat op zo’n jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro wekelijks aan ondernemers in Jong en Ondernemend (de rubriek is terug na enkele maanden ‘weggeweest’).

Naam: Luuk Kempers

Leeftijd: 22 jaar

Woonplaats: Esch

Functie: mede-eigenaar van Emjoy

Jong en ondernemend in de studententijd

Een muziekboek voor mensen met dementie, hoe kom je daar op jonge leeftijd op?

Luuk Kempers: „In ons studentengroepje van toen nog vijf personen, in corona-schooljaar 2020-2021, hadden meerdere mensen al ervaring met mensen met dementie. Ikzelf gelukkig niet in mijn nabije omgeving, maar ken wel zorgmedewerkers die met dementie te maken hebben. Voor onze opdracht wilden we graag een bestaand product koppelen aan een maatschappelijk doel. Met bestaand bedoel ik kinderboekjes met vrolijke melodieën. Zo kwamen we op mensen met dementie en hun naasten, om hen samen mooie momenten te kunnen laten beleven. Het muziekboek speelt in op het muziekgeheugen. Belangrijke momenten in je leven zijn vaak gekoppeld aan een bepaald liedje en wetenschappelijk is bewezen dat het muziekgeheugden van mensen niet tot nauwelijks wordt aangetast.”

Liepen jullie er niet tegenaan dat het bestaande idee was vastgelegd?

„Zodra je een idee op een andere manier uitwerkt, heb je daar niet meer mee te maken. Waar we wel last van hadden, waren muziek- en fotorechten. Dat is de grootste struggle tijdens de hele ontwikkeling van ons product geweest. Vooral muziekrechten zijn tegenwoordig overal en nergens. De muziek die wij voor De tijd vliegt gebruiken, is allemaal op z’n minst vijftig, zestig jaar oud. Daarvoor hebben we heel wat belletjes moeten plegen en mails moeten uitsturen. Het was een hele puzzel om uit te vissen bij wie je precies moet zijn als je bijvoorbeeld Universal in Amerika moet hebben. Maar het was mooi om dat op jonge leeftijd in de praktijk al mee te mogen maken.”

Kun je een persoonlijk muziekboek met eigen liedjes en foto’s laten maken?

„Nog niet, maar dat is wel iets wat we in de toekomst willen.”

Drie fulltime banen

Is het in de markt zetten van het muziekboek voor mensen met dementie nu jullie baan?

„Nee, we hebben alle drie een fulltime baan, maar we steken wel zoveel tijd in Emjoy als mogelijk is. Als er veel vraag komt en we straks meerdere producten hebben, is het uiteindelijke doel ‘om het er niet meer naast te doen’. We hebben heel uiteenlopende banen. Zelf ben ik recruiter in HR-vacatures, Colinda werkt op een marketingafdeling en Fleur doet een opleiding tot en werkt als accountant. Zij kan mooi onze boekhouding doen, daar zijn dus we heel erg blij mee, haha.”

Wanneer begon jouw ondernemersbloed te stromen?

„Ik heb altijd wel een zwak gehad voor zelf dingen ondernemen, bijvoorbeeld binnen de muziekvereniging waarvan ik lid ben. Daar ben ik altijd aan het organiseren en helpen waar het kan. Die ondernemer zat er altijd wel in, maar pas op de opleiding Retailmanagement leerde ik wat ondernemen echt inhield. Dat we als leeronderdeel een onderneming moesten opzetten, gaf me de energie om het ook echt te gaan doen.”

Inzet voor mensen met dementie werd een fantastisch leerproject

Hoe is je ondernemersreis tot nu toe verlopen, vind je zelf?

„Gemakkelijk wil ik niet zeggen, het ondernemerschap heb ik van tevoren wel een beetje onderschat. Het klínkt vaak wel makkelijk, als je verhalen hoort over allemaal leuke start-ups bijvoorbeeld. Maar het begin van een onderneming en het bekend maken van jezelf, was best lastig. Toch vind ik dat het niet echt een probleem was, maar veel meer een uitdaging. De ups and downs en de moeite waren het meer dan waard, want wij zien Emjoy en het muziekboek voor mensen met dementie als een fantastisch leerproject. Zelf heb ik me goed kunnen ontwikkelen en daarom heeft mijn huidige bedrijf me ook aangenomen.”



Jong en Ondernemend met goede hulp?

Hebben jullie goed hulp gehad, of heb je het ondernemen helemaal zelf moeten uitzoeken?

„Vanuit verschillende hoeken hebben we wat ondersteuning gehad. Tijdens het schoolproject hadden we bijvoorbeeld iemand uit het bedrijfsleven die zelf ondernemerservaring had. Die wees ons op belangrijke aspecten als we een nieuwe stap wilden maken. Onze families hebben ook geholpen, een beetje financieel, maar ook met ideeën over hoe het product er bijvoorbeeld uit moest komen te zien. Dat is mooi, want zo zit je niet alleen in je eigen bubbel. Maar over de daadwerkelijke aanpak hebben we zelf eigenlijk alles uitgezocht en veel eigen initiatief getoond.”

Is het doel dat jullie van Emjoy kunnen leven?

„Op korte termijn zal dat niet gebeuren, dat durf ik wel uit te spreken. Maar een eigen kantoortje over een paar jaar met personeel, dat zien we wel voor ons. En dan een bedrijf hebben dat misschien wel een bredere doelgroep heeft dan alleen mensen met dementie.”

Heeft dit alles tot nu toe aan je ondernemersverwachtingen voldaan?

„Zeker weten. Het resultaat dat we tot nu toe hebben kunnen behalen, is beter dan we ooit hadden kunnen bedenken. Financiële cijfers zal ik niet delen, maar wel dat we binnen een jaar al meer dan tweehonderd boeken wisten te verkopen. Met alle moeite die we in het muziekboek hebben gestoken, vinden we dat zelf een mooie prestatie.”

Eerst hard werken

Wat is jouw levensmotto?

„Geniet van alle leuke dingen en haal eruit wat erin zit. Zoals ik zei doe ik veel bij mijn muziekvereniging, dan gaat het om vier avonden in de week inmiddels. Dat is een uitlaatklep waar ik heel erg van geniet en het sluit aan bij wat ik qua werk en ondernemen graag doe.”

Wat wil je meegeven aan jonge ondernemers?

„Wat ik jonge mensen vooral mee wil geven, is dat je eerst hard zult moeten werken en letterlijk dingen moet ondernemen, voordat je resultaten gaat behalen. Zelf denk ik dan aan mijn middelbare schooltijd. Daar had ik meer uit kunnen halen, als ik meer mijn best had gedaan. Spijt heb ik niet hoor, maar als ik met die instelling verder was gegaan, had ik Emjoy en het muziekboek voor mensen met dementie nooit kunnen doen. Snel en zo makkelijk mogelijk, nee, die vlieger gaat niet op.”

