Nog niet zeker van je stemkeuze? Eerste stemhulp komt vandaag in de lucht

Bepalen wat je bij de komende Kamerverkiezingen gaat stemmen, kan nog weleens een hele opgave zijn. Zeker met de opschuddingen die er de afgelopen tijd zijn geweest in het politieke landschap. Bekende gezichten gingen weg, nieuwe partijen stonden op en sommige partijen kregen flinke kritiek te verduren. Maar geen zorgen, vandaag komt de eerste stemhulp in de lucht.

Het is namelijk bijna geen doen om de verkiezingsprogramma’s van alle partijen – er doen er deze keer 26 mee, met in totaal 1126 kandidaten – door te spitten. De StemWijzer van ProDemos wordt vandaag aan het einde van de ochtend gelanceerd. Dat is dan meteen de eerste stemhulp voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.

De StemWijzer is natuurlijk niet de enige stemhulp die je kunt raadplegen. Later volgen nog andere opties, zoals het Kieskompas. Eerder lanceerde ProDemos al de StemmenTracker, waar mensen kunnen zien hoe partijen de afgelopen tijd over verschillende onderwerpen in de Tweede Kamer hebben gestemd.

Advies bij stemmen? Eerste stemhulp komt vandaag online

De StemWijzer telt dertig stellingen, gekozen uit een lijst van 95 stellingen. Ze zijn opgesteld door een redacteur die alle (concept)programma’s die beschikbaar waren van politieke partijen heeft bekeken. Ook is gekeken naar wat in het nieuws kwam en wat kiezers zelf aangeven belangrijk te vinden. De stellingen zijn vervolgens voorgelegd aan partijen.

De stemhulp is gebaseerd op belangrijke verkiezingsthema’s, legt projectleider Anne Valkering uit. „Denk daarbij aan bestaanszekerheid, klimaat, wonen en migratie.” De StemWijzer wordt vanochtend vanaf 11.00 uur gepresenteerd in Nieuwspoort in Den Haag. Verschillende lijsttrekkers van politieke partijen en kandidaat-Kamerleden zullen de dertig stellingen bij de presentatie invullen.

Voorafgaand en tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 werd de stemhulp van ProDemos miljoenen keren ingevuld. Eind oktober lanceert ProDemos nog Young Voice, een stemhulp voor jongeren.

Verkiezingsprogramma’s

Elke partij stelt een eigen verkiezingsprogramma op, waarin ze weergeven hoe ze denken over bepaalde thema’s. Hoeveel woningen moeten er bijvoorbeeld bijgebouwd worden, hoe gaan ze om met stikstof en migratie en hoe kijken ze naar belastingen en bestaanszekerheid?

Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt was gisteren de één-na-laatste partij die de standpunten bekend maakte (DENK moest nog volgen). Een beknopte versie van waar zij voor staan, lees je hier.

