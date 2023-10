Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Angela Schijf doet boekje open over eetstoornis in Casa di Beau: ‘Manier om een beetje controle terug te krijgen’

Ideaalbeelden, diëten, calorieën tellen en sporten: Beau van Erven Dorens voerde pittige gesprekken in een nieuwe Casa Di Beau gisteravond, waar Jaap Reesema en Angela Schijf te gast waren.

In Casa di Beau komen elke aflevering twee andere BN’ers naar Toscane, waar ze met presentator Van Erven Dorens in gesprek, maar ook op avontuur gaan. Zo zagen we in eerdere afleveringen Holly Mae Brood, die sprak over haar biologische vader en over de dood van Herman Brood. Vorige week reisden André Hazes en Linda Hakeboom af naar Toscane.

Deze week waren Reesema en Schijf te gast. Reesema is momenteel aan het trainen en op dieet om afgetraind op de cover van het tijdschrift Men’s Health te komen. Schijf, die jarenlang heeft gekampt met een eetstoornis, grijpt dit aan om de dieetcultuur aan te kaarten.

Beau ‘streeft naar het lichaam’ van Angela Schijf

„Ik vind het heel tof dat er heel veel mannen en jongens zijn die denken: die metamorfose dat gaat me nooit lukken, en dat ze dan zien: het kan wel. Daarom wil ik ook niet absurd op die cover gaan staan, maar wel laten zien dat het gewoon kan”, legt Reesema uit, wiens leven de laatste tijd voor een groot deel draait om gezond eten en veel sporten. „Als dat ook maar iemand een beetje motiveert, dan denk ik dat er al iets gewonnen is. En er moet natuurlijk – zoals met alles – balans zijn, denk ik.”

Hoe Reesema streeft naar een metamorfose, streeft Beau naar „het lichaam van Angela Schijf”. Een opmerking die ze kan waarderen, maar die ze ook aangrijpt om de dieetcultuur aan te kaarten. „Ik streef ernaar dat we het er minder over hebben. Niet zozeer over mijn lichaam, maar in het algemeen. Ik zit een beetje in een fase dat ik denk: laten we maar gewoon gezond zijn”, stelt de actrice. Schijf benadrukt ook hoe ze het gevaarlijk vindt voor jongeren om alleen maar bezig te zijn met het tellen van calorieën, iets wat zij in haar jongere jaren ook heeft meegemaakt.

Controle houden en verliezen

Zo’n tien jaar heeft Schijf gekampt met een eetstoornis, vertelt ze aan Beau. In die tijd speelt de actrice in Goeden Tijden, Slechte Tijden. „Als het te veel was en ik dan die eetstoornis aansprak, dan was dat mijn manier om een beetje controle terug te krijgen.” Een eetstoornis gaat namelijk heel erg over controle. „Controle willen houden, controle verliezen en dat werd op een gegeven moment een hele makkelijke partner om naar terug te grijpen op het moment dat het me boven het hoofd steeg.”

Schijf is in die tien jaar ook een tijd opgenomen geweest voor haar eetstoornis. „Ik denk dat er een heel groot minderwaardigheidsgevoel aan ten grondslag ligt. Daar kun je niet de ogen van miljoenen Nederlanders bij gebruiken.”

Het verhaal van Schijf raakt Beau, die het verdrietig vindt dat haar eerste grote succes werd overschaduwd door mentale problematiek. Maar inmiddels gaat het met Schijf een stuk beter. „Dan is het toch ook, en dat meen ik serieus, een van de belangrijkste en mooiste periodes van mijn leven geweest. Het heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben en dan horen de donkere kanten misschien juist veel meer bij mee, dan wanneer alles maar goed gaat. Het is heel gek, maar ik had het niet willen missen. Ja, is ook weer raar. Zeg ik nu hè, want ik heb wel diep gezeten.”

Je kunt Casa di Beau terugkijken via Videoland.

