Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arjan Erkel werd 607 dagen gegijzeld: ‘Elke dag vroeg ik me af: wordt mijn keel vandaag doorgesneden?’

Gelukkig weet ‘de doorsnee mens’ in veel gevallen niet hoe het voelt om gegijzeld te zijn. In Nederland zijn er een paar mensen die wél weten hoe dat is, omdat ze het hebben meegemaakt. In Israël en de Gazastrook zijn mensen ontvoerd, van wie niet duidelijk is of ze nog leven, of gegijzeld zijn. Arjan Erkel is zelf 607 dagen gegijzeld geweest en vertelt erover bij Op1.

Erkel werd weliswaar in een ander land gegijzeld, in Dagestan, een republiek van Rusland, maar kan goed meepraten over de situatie als gijzelaar. Bijna twee jaar zat hij in een donker hok van anderhalf bij twee meter, tussen de insecten en de muizen.

‘Alle kracht gaat weg als een wapen op je is gericht’

We gaan terug naar de zomer van 2002, toen hij voor Artsen Zonder Grenzen in Dagestan werkte. Hij werd onder bedreiging van een vuurwapen meegenomen en van zijn vrijheid beroofd. „Je weet niet of je ooit nog levend terugkomt”, begint hij. „Heel veel mensen weten niet wat het is om een wapen op je gericht te krijgen. Alle kracht gaat uit je weg, want je bent totaal afhankelijk van hoe diegene met dat wapen omgaat.”

Ook vertelt hij dat hij eerst in elkaar geslagen werd, waar hij een gebroken vinger en een bebloed gezicht aan overhield. „Toen werd ik in een auto gezet met een pistool tegen m’n slaap en een pistool aan de zijkant, bij m’n hart.” De wegen waren erg slecht, dus hij was „doodsbang” dat een van de wapens per ongeluk af zou gaan.

Na de initiële angst ging hij zichzelf dingen afvragen. „Zie ik mijn ouders ooit weer, hoe gaan zij ermee om? Gaat Artsen Zonder Grenzen alles doen om mij hieruit te halen? Die onzekerheid heb je niet onder controle”, vertelt Erkel. En alhoewel hij in een heel ander land gegijzeld werd, was het „door radicale moslims die niks van het westen willen weten, een andere cultuur hebben en anders omgaan met leven en dood”. Erkel: „Elke dag is het wachten: ‘Wordt vandaag mijn keel doorgesneden? Voel ik dat dan, voel ik mijn bloed over mijn borst naar binnen trekken? Of word ik vandaag bevrijd en gaat het leven weer door?”

Arjan Erkel bij Op1 over gijzeling

Erkel vertelt dat hij destijds hulpverlener was, geen soldaat. „De mensen in Israël zijn ook soldaten, wat staat hen dan te wachten?” Naast soldaten, zijn ook festivalbezoekers gegijzeld. „Elke minuut telt”, vertelt Erkel. „Elke minuut is die stress daar. Ik probeerde wel te onthouden dat mensen voor mij vechten, maar dat weet je gewoon niet. Je zit te wachten op nieuws dat maar niet komt.”

Hij verwijst naar een foto van zichzelf met een krant, om te bewijzen dat hij nog leefde. „Thuis weten ze ook niet wat er met mij is gebeurd. Ben ik nog in leven, ben ik al vermoord? ‘Houden ze ons voor de gek?'”

Om ervoor te zorgen dat Hamas de Israëlische gijzelaars „zo snel mogelijk” vrijlaat, heeft Israël de Gazastrook afgesloten van stroom, water en voedsel. Onlangs bleek al dat de situatie in dat gebied erg nijpend wordt. Tot op heden zijn er echter nog geen gijzelaars vrijgelaten. Ondertussen is het dodental in de Gazastrook opgelopen tot 1537, met 6612 gewonden. Aan de Israëlische zijde gaat het om 1300 doden en zeker 3200 gewonden.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties