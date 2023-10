Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gebouw Universiteit Leiden in Den Haag dicht vanwege verhoogd veiligheidsrisico

Een gebouw van de Universiteit Leiden in de stad Den Haag blijft vandaag de hele dag dicht vanwege „een verhoogd veiligheidsrisico”. Wat het risico precies is heeft de universiteit niet bekend gemaakt.

Studenten en medewerkers krijgen de vraag om niet naar het gebouw aan de Wijnhaven in het centrum van Den Haag te komen.

Universiteitskaart nodig in Den Haag

De campus in Den Haag houdt zich onder meer bezig met internationaal recht, vrede en veiligheid. Het gebouw is normaal gesproken zeven dagen per week geopend. De universiteit zal later op vrijdag laten weten of de locatie zaterdag nog gesloten is.

Bij andere gebouwen van de universiteit in Den Haag moeten bezoekers ter controle een universiteitskaart laten zien.

Drie Joodse scholen houden deuren gesloten

Naast Den Haag, blijven in Amsterdam ook drie scholen gesloten. Daar gaat het om twee joodse basisscholen en een joodse middelbare school. Ze zijn bang voor onrust vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Vermoedelijk gaan de drie scholen maandag „gewoon weer open”, maar de oproep heeft bij kinderen, ouders en docenten gezorgd voor „grote onrust”.

„Er heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de scholen, de gemeente en de relevante overheidsinstellingen. Hoewel onze zorg werd gedeeld, bleek het niet mogelijk om tijdig duidelijkheid te krijgen over het opschalen van de beveiliging. Er was daarom geen andere keus om tot dit betreurenswaardige besluit te komen”, legt CJO-voorzitter Chanan Hertzberger uit.

Het is onduidelijk of het risico bij de universiteit in Den Haag daar ook verband mee houdt.

Joodse plekken in de gaten gehouden

Niet alleen in Amsterdam en Den Haag zijn de autoriteiten vandaag extra alert, ook in Antwerpen hing er ‘s ochtends een gespannen sfeer vanwege aangekondigde protesten tegen de oorlog tussen Israël en Hamas. Zo was het station van Antwerpen, dat ligt naast de joodse buurt, deze ochtend afgesloten vanwege twee verdachte koffers. De politie ontruimde gebouw ontruimd, sloot alle in- en uitgangen, legde het het trein- en metroverkeer en zette het gebied rondom het station af.

„Wij nemen geen enkel risico na het aantreffen van een verdacht pakket rond 07.00 uur vanmorgen in Antwerpen-Centraal”, zei de Antwerpse politie vanochtend op X. Rond 11.00 uur, na een uitgebreid onderzoek, bleken de twee koffers niet gevaarlijk te zijn. Het station en de omliggende omgeving is daarom inmiddels weer vrijgegeven.



Update #verdachtpakket: DOVO heeft de twee valiezen onderzocht. Ondanks de verdachte omstandigheden waarin ze achtergelaten zijn, was het vals alarm. De perimeter wordt opgeheven. Het station kan vrijgegeven worden. https://t.co/4S8Ld3MFnQ — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) October 13, 2023

