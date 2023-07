Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Keert Matthijs van Nieuwkerk terug op tv? Dit zeggen omroepen erover

Het is al even geleden sinds alle ophef rond Matthijs van Nieuwkerk. Zit een terugkeer naar tv eraan te komen, of is dat onwaarschijnlijk? Jan Slagter pleitte daar begin juni wel voor (bij Jinek ontstond daar een discussie over) en hij zou een voorstel indienen bij de NPO. Maar na een rondvraag blijkt dat de meeste omroepen niet in gesprek zijn met Van Nieuwkerk.

Persbureau ANP vroeg verschillende omroepen naar hun contact met de presentator. Alleen PowNed en EO laten, net als enkele weken geleden, weten dat Van Nieuwkerk welkom is bij de omroepen. „PowNed sluit niemand uit”, stelt PowNed-omroepvoorzitter Dominique Weesie. De EO laat bij monde van een persvoorlichter weten dat „als er een logische match is” zij het niet uitsluiten.

Terugkeer Matthijs van Nieuwkerk op tv ‘nog niet aan de orde’

Maar ook PowNed en de EO laten weten dat er nog geen gesprekken lopen met de oud-presentator van onder meer De Wereld Draait Door. Ook een nieuwe baan bij AVROTROS lijkt niet aan de orde. „Wij hebben geen contact met Matthijs”, laat een woordvoerder weten. VPRO meldt dat het faciliteren van een comeback van Van Nieuwkerk „niet op de agenda” staat. KRO-NCRV laat weten op een later moment op de vraag terug te zullen komen. WNL en Omroep Zwart hebben vooralsnog niet gereageerd. De NPO zegt „geen nieuwe mededelingen” over de kwestie te doen.

Ook Omroep Max is niet bezig met een programma rond Van Nieuwkerk. Eerder deze week liet de omroep weten „dat er wordt nagedacht over een passend voorstel”, maar trok dat later weer in.

Ophef

Van Nieuwkerk kwam eind vorig jaar in opspraak door een artikel in de Volkskrant over de angstcultuur op de redactie van zijn programma De Wereld Draait Door. De televisiemaker besloot daarna te vertrekken bij zijn werkgever BNNVARA, omdat hij zich niet gesteund voelde door de omroep na publicatie van het artikel. „Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk”, zei de 62-jarige televisiemaker toen.

Een commissie onder leiding van Martin van Rijn doet op dit moment onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO en in Hilversum, onder meer naar de vermeende angstcultuur bij DWDD. De commissie maakte donderdag bekend de publicatie van de bevindingen en een bijbehorend actieplan vanwege zorgvuldigheid en een groter aantal meldingen dan verwacht uit te stellen naar het laatste kwartaal van het jaar.