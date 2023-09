Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Bevers verplaatsen relaxed hun huiskamer naar Rotterdam Ahoy: ‘We hebben geen nier afgestaan hè’

John de Bever en diens partner annex manager Kees Stevens zijn er klaar voor. De Bevers, bekend van de gelijknamige reality-soap op RTL5, verplaatsen hun Bossche huishouden 30 september en 1 oktober naar Rotterdam Ahoy. Daar brengt John een ode aan het Nederlandse levenslied en onder anderen Johan Derksen, Lee Towers en Caroline van der Plas zijn te gast. Metro peilt de stemming in huize De Bever. ,,Zenuwachtig? Het is maar zingen hoor.”

Je zou, kort voor de twee concerten van John en Kees in Rotterdam Ahoy, verwachten dat het in huize De Bever/Stevens zindert van de spanning. Dat er druk wordt getelefoneerd, de contracten over tafel vliegen, de laptops roodgloeiend aanlopen en de vaste uitlaatbeurten van de honden Bentley en Jack er bij inschieten.

Wat in ieder geval zeker is: Metro is weer eens te gast bij De Bevers, net als een maand of tien, elf eerder, toen voor de traditionele interview-reeks Het Jaar Van.

Rust en Bossche bollen bij De Bevers

Maar – het appartement van John en Kees aan de rand van Den Bosch doet in niets denken aan de megaoperatie die op het punt staat te beginnen. Jack kluift, Bentley bedelt, Kees heeft net gesport en – traditie bij De Bevers – Bossche bollen voor het bezoek gehaald. John zit op de sofa en oogt volkomen ontspannen. Niet de gekooide, getergde tijger die straks in Rotterdam-Zuid wordt losgelaten, maar als een tevreden spinnende Brabantse kater.



De Bevers slaan met hun optredens in Rotterdam Ahoy een nieuwe weg in, zoals ze ook de realitysoap, opgetrokken uit normale Nederlandse nuchterheid een ander gezicht hebben gegeven. Hun huishouden te ’s-Hertogenbosch wordt straks tachtig kilometer westelijk verplaatst, inclusief één hond, waar in Rotterdam Ahoy duizenden fans twee avonden live getuige zijn van de lief en leed-reeks, die inmiddels haar vierde seizoen bij RTL5 ingaat.

‘We ondergaan geen open hart-operatie’

„Het is natuurlijk even aanpoten”, zegt Kees. „Maar het is ook niet zo dat we allebei een nier hebben afgestaan. Of een open hart-operatie moeten ondergaan. Artiesten hebben de neiging zichzelf enorm op te blazen. Dan is er een jaar gewerkt aan een cd. Nou nou, denk je dan. Maar wij gingen met Corry Konings de studio in en binnen een week hadden we een album. Het had trouwens ook in drie dagen gekund. Misschien is onze serie wel zo succesvol om wij die ballonnen doorprikken. Bij ons kun je volgen hoe dingen echt gaan en dat is minder spannend dan het lijkt. John weet dat hij straks ruim dertig liedjes moet zingen. Nou en? Die maakt zich echt niet druk, hoor.”

John knikt op de bank. „Het is maar zingen hoor. Geen chirurgie.”

Maar – hoe zijn De Bevers ineens bij de kolos Ahoy terechtgekomen? Kees: „Wij kijken vaak tegen andere artiesten op, voelen ons soms de kleintjes. Afgelopen maart zong John tijdens Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome. Daar waren Waylon, Jamai, Gerard Joling… Tijdens die avond werd geopperd of het niet eens tijd werd voor Johns eigen concert. Welnee, zeiden we, wij zijn gelukkig met elk half uur in het land. Wij horen in kroegen, zaaltjes. Maar toch… er begon bij mij iets te knagen. Toen ben ik eens naar John gaan kijken als artiest en niet als mijn John. Toen zag ik: daar staat echt wel iemand. En ik ben commercieel genoeg om te denken: we hebben de soap, dus als we groter gaan, moet het nu.”

Géén Ziggo Dome

Er volgden verkennende gesprekken, waarbij De Bevers één ding duidelijk maakten: „We laten ons niet zeggen wat we moeten doen.” De Ziggo Dome, vonden ze, paste niet bij De Bevers, Ahoy daarentegen wel (John: „Dat is veel volksere plek”).

De repertoirekeuze stond evenmin ter discussie. „Niemand vertelt ons dat John New York New York moet zingen.” Waar De Bevers en de organisatie snel uit waren: het concert moest – nog nooit vertoond in Nederland – in de vorm van hun succesvolle real life-soap worden gegoten. John: „Het wordt de eerste reality-aflevering op het podium. Natuurlijk mét Kees. Het wordt één groot meezingfeest, maar daar tussendoor krijgt het publiek De Bevers te zien.”

We laten ons niet zeggen wat we moeten doen.

De Bevers in een andere huiskamer

Daartoe verrijst op de bühne een heuse huiskamer waarin Kees af en toe bivakkeert en gasten ontvangt als Johan Derksen, Bonnie St. Claire, Caroline van der Plas en het Rotterdamse monument Lee Towers. Ook kan het zomaar zijn dat hij zich, naar eigen zeggen, onder het publiek begeeft om iedereen tot een polonaise te bewegen. Bovendien is de immer opgewekte manager nog een andere rol toebedacht: die van zanger en danser. „Ik dans in Greased Lightnin’ uit Grease tussen allemaal knappe dansers. Tijdens de eerste repetitie waren m’n knieën echt kapot, helemaal bebloed. Ach, als ik straks tijdens het dansen een tel laat ben roep ik gewoon: ‘Ahoy, allemaal’. Wat moet je anders?”

Toen werd gesuggereerd dat De Bevers wellicht een duet zouden moeten zingen, zette Kees de hakken in het zand. „Het gaat om John hè, niet om mij.”

Tijdens de eerste repetitie waren m’n knieën echt kapot, helemaal bebloed.

Huilen en lachen door elkaar

Maar ook John wist zijn echtgenoot te overtuigen. Kees: „Er komt straks een single van ons tweeën uit, Vrienden voor het leven dat ooit door Danny de Munk is gezongen. Het was een idee van Johan Derksen. Ik moest wel richting zangcoach. Dat viel niet mee. Ik huilde en lachte door elkaar, liet van de zenuwen een boer. Da’s echt niks voor mij. Ik zei: ‘Ik kan het niet, ik ga het niet doen’.”

John: „Kees wordt nooit Elvis Presley, maar ik moet zeggen: hij doet het goed. Kan er niks negatiefs over melden. In het begin was het enigszins vals, maar hij heeft volgehouden.”



Kees: „Ik zeg het maar eerlijk: zingen is hartstikke leuk. Niet omdat ik mezelf zo nodig moet verkopen of ambities in die richting heb. Helemaal niet. Ik heb geen sterallures. En als ik naast m’n schoenen ga lopen is er altijd wel iemand in mijn omgeving van wie ik een schop onder m’n kont krijg. ‘Doe jij eens even normaal!’ Ik ben nog steeds dat jochie uit de volksbuurt dat werkte op het tankstation van oma en opa, fietsen verkocht en bingo’s draaide voor driehonderd oudjes in de sporthal. Gillen van de lach als ik riep: ‘Oma, m’n ballen komen er niet uit…’ Er gingen wel zeshonderd frikadellen door hoor op zo’n middag.”

Ode De Bevers aan Engelbert Humperdinck

Zonder alles prijs te geven: op het rijk gevulde programma in Ahoy staan odes aan Vader Abraham (de destijds 14-jarige Johnny had bij Pierre Kartner in 1979 zijn eerste hit met Als ik later eens trouw), de Zangeres zonder Naam, een vertolking van de evergreen O sole mio en een duet met de Belgisch-Spaanse zangeres Belle Pérez. Ook houdt John een lofzang op zijn muzikale favoriet, de Britse crooner Engelbert Humperdinck.

„Ik zal nooit zo zingen als mijn idool”, zegt John. „Engelbert Humperdinck, die ik een paar keer heb ontmoet, is een wereldster. En Engels is niet m’n sterkste punt. Bij mij wordt het volks-Engels zullen we maar zeggen. Maar zo ben ik. Kees heeft het repertoire uitgezocht – ik doe gewoon wat hij zegt. Ik weet nauwelijks wat er straks gaat gebeuren, heb nog niks van het decor gezien. Ik bemoei me er niet mee. Ik heb het druk zat en Kees is goed in dat soort dingen.”

En Kees: „John moet niet in keurig Engels zingen. Het maakt het publiek niks uit of hij een woord verkeerd uitspreekt. Hij moet het op zijn manier doen.”



Verdrietige familieomstandigheden

In de aanloop naar de concerten kregen De Bevers met verdrietige familieomstandigheden te maken. Johns vader overleed in juni – bij oma Miep (voor de trouwe volgers van de soap ‘Oma Worsie’), door Kees als moeder beschouwd, werd uitgezaaide longkanker vastgesteld. Droeve berichten aan de vooravond van wat ‘één groot feest’ moet worden.

John: „Ik heb er vrede mee. Mijn vader was 86, kwakkelde en brak zijn heup. Geestelijk was hij nog prima in orde, lichamelijk was hij op. Hij woonde in een aanleunwoning en deed alles zelf. ‘Ik ga niet met die ouwe mensen eten’, zei hij altijd. Terwijl hij zelf zo ongeveer de oudste was. Mijn zusje belde of ik morfine kon ophalen in het ziekenhuis. Toen ik naar hem toe ging was ik een minuut te laat. Hij was overleden.”

‘Je gaat naar ons mam toe’

„Op vrijdag ademde hij al heel moeilijk. ‘Je gaat naar ons mam toe’, zei ik nog. ‘Ikke niet’, antwoordde hij. ‘Ik ga zondag gewoon naar het café.’ Ik leek sprekend om hem. Qua uiterlijk kon je zien dat ik niet van de melkboer was, maar ik bezat ook zijn karakter. Hij gaf evenmin om geld. Ik hoefde hem maar aan te kijken en hij wist wat ik bedoelde. Hij heeft nooit tegen me gezegd ‘Ik houd van je’ of ‘Wat heb je goed gevoetbald’. Nuchter hè. Net als ik.”

Qua uiterlijk kon je zien dat ik niet van de melkboer was.

„Ik ben ongelooflijk trots dat hij acht jaar voor mij demente moeder heeft gezorgd. Zij dacht dat hij meneer pastoor was. Vijf keer per nacht kwam ze op haar slippertjes uit bed. Dan zette hij gewoon koffie. Toen hij dood was ben ik elke dag naar zijn aanleunwoning gereden. Zat er in m’n eentje koffie te drinken tot het huis was leeggehaald. Ik denk dat het verwerking was.”

Oma Worsie naar De Bevers?

Kees hoopt dat Oma Worsie straks aanwezig kan zijn bij de concerten in Rotterdam. „Een week na het overlijden van Johns vader hoorden we dat oma uitgezaaide longkanker heeft. Naar omstandigheden gaat het redelijk goed. Het speelt soms door mijn hoofd: wat als oma nu overlijdt? Ik weet zeker dat ze wil dat het evenement doorgaat. En dat als we de hele show bij elkaar zouden janken niemand in de zaal daar moeite mee heeft.”

RTL neemt de concerten voor tv op en zendt de registratie 5 oktober uit. „RTL”, zegt Kees, „gelooft zó in ons. We krijgen een uitzending van 80 minuten op prime time. Tijdens de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring deed iedereen een beetje misselijk over ons – van RTL ontvingen we een grote bos bloemen met een kaartje: ‘We zijn trots op jullie en gaan ervoor.’ Wij doen ook ons best hoor. Als we een weekje vakantie pakken, kan het zomaar zijn dat na drie dagen de telefoon gaat. Of we terug naar Nederland kunnen, want er is extra beeld nodig voor de soap. Dat doen we dan.”

Gevulde koeken en bamischijf

John: „Ik heb me nog nooit afgemeld voor een optreden. Dat komt: ik ben nog van de oude generatie. Burn-out? Geen idee. Ik ga gewoon even op de bank liggen. Voor Ahoy bereid ik me niet speciaal voor. Ik let alleen wat meer op m’n eten. Ik ben een snoeper – twee gevulde koeken, zak chips, een Magnum, een bamischijf uit de airfryer… Ik doe nu even rustig aan.”

De twee shows in Ahoy waren, vertellen ze, binnen een mum van tijd nagenoeg uitverkocht. De namen van de gasten waren toen nog niet prijsgegeven. John haalde BBB-politica Carolina van der Plas, die al tien VIP-kaarten voor zichzelf en haar fractiemedewerkers had gekocht, over om samen met hem te zingen. Dat wordt een boerenmedley. Kees: „Als Madonna morgen naar Caroline belt met hetzelfde verzoek denk ik dat ze ‘nee’ zegt. Ze doet dit omdat ze een grote fan van De Bevers is. Niks geen zak met geld. Gewoon spontaan.”

Kleine Jack en Cuby

„Johan Derksen”, zegt John, „is natuurlijk een goede vriend. Ik ga wekelijks bij hem op de koffie, meestal neem ik kleine Jack mee naar Grolloo. Die kan lekker spelen met Johans Labradoodle Cuby. We zitten dan in Johans man cave te bomen over voetbal, politiek, het leven… Johan en ik hebben een klik. Hij vindt dat ik smakeloze liedjes zing, maar dat maakt me niets uit. Hij speelt en danst zelfs in de videoclip van het liedje ’t Is moeilijk bescheiden te blijven, dat ik onlangs opnam. We hebben allebei zelfspot, je moet het leven niet zo serieus nemen. Dat kom je in de amusementswereld weinig tegen.”

Johan Derksen vindt dat ik smakeloze liedjes zing. \

Kees: „Johan valt natuurlijk helemaal niet te regisseren. Aan de telefoon zei hij ‘Je denkt toch niet dat anderen gaan bepalen wat ik ga doen, hè?’.”

Vanzelfsprekend worden De Bevers richting Rotterdam Ahoy op de voet gevolgd voor hun reality-reeks. De mannen zijn blij dat de kijkcijfers tegenwoordig na een week worden gepubliceerd, want, zegt Kees: „Wij hebben veel mensen die ons terugkijken. In de herhaling of op Videoland. Opgeteld kijken er bijna 400.000 kijkers per aflevering, waarbij we behoorlijk last van concurrentie hadden. Feyenoord, dat nooit wat wint, won nu alles. We stonden tegenover het Eurovisie Songfestival, The Passion, Dodenherdenking…”

Kracht van De Bevers is puur zijn

„Ik verbaas me er nog altijd dat zoveel mensen kijken”, zegt John. „Onze soap… het gaat nergens over, maar is kennelijk heel herkenbaar, Nee, ik zie niks van tevoren. Het klinkt heel stom maar als ik mezelf zo bezig zie, moet ik soms om mezelf lachen. Ik weet niet dat Kees en ik zo tegen elkaar doen. Best wel komisch om te zien. We zijn volkomen onszelf, de kracht van het programma is dat het puur is. Ik hoef niet na te denken als de tv er is, ga gewoon m’n eigen gang. Als ze me leuk vinden, prima. Zo niet, ook goed. Het is net als met zingen. Ik maak mensen gelukkig, hoewel er ook zijn die er ongelukkig mee maak.”

Kees: „Ik zou de soap verschrikkelijk missen. Net nog sta ik in de bakkerij. Zegt er iemand: ‘Kees, niet meer zo tekeer gaan tegen John, he?!’ Dan ben ik met wildvreemden aan het schaterlachen in de winkel. Prachtig toch?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hond debuteert in vaderlandse amusement

De Bevers, zegt Kees, zijn natuurlijk ook de honden Bentley en Jack. In elk geval maakt de kleine keffer Jack zijn debuut in het vaderlandse amusement. Uiteraard liet een enkele zure twitteraar zich horen. Kees: „Ik maak me weer veel te druk om paar tweets waarin wordt beweerd dat het dierenwelzijn in het geding is omdat Jack meegaat.”

„Onze honden hebben een fantastisch leven. Ze slapen tegenwoordig in ons bed, wij liggen onderhand op de grond. Weet je wat we hebben geregeld? Als wij in Ahoy zijn wordt Jack met een taxi opgehaald in Den Bosch. In Rotterdam wacht iemand hem op, brengt hem naar onze kleedkamer en vervolgens verschijnt hij 30 seconden op het podium. Met een koptelefoon op. Daarna gaat hij weer met een taxi terug. Nou, als dat geen VIP-behandeling is?”

