Zou Jan Versteegh zelf huis en haard verlaten voor De Bondgenoten? Dit is zijn antwoord

Opnieuw is een groep Nederlanders voor tv fysiek afgesloten van de buitenwereld. Misschien voor zes weken, misschien voor een jaar of langer. De Bondgenoten van SBS6 is het deze keer, bedacht door Talpa Studios. Metro spreekt met Jan Versteegh, de vrolijke presentator en gastheer van het programma die er maar wat veel zin in heeft.

Zondag gaat De Bondgenoten van start met een kick-off op SBS6. Maandag gaat het televisiespel om veel geld echter echt los, met vijf uitzendingen per week.

De Bondgenoten om 100.000 euro

Mensen opsluiten van de buitenwereld, we kennen het natuurlijk sinds eind 1999 met Big Brother. Verschillende vormen zijn er sindsdien aan toegevoegd, met nu het nieuwe De Bondgenoten. Zestien deelnemers zijn deze week in the middle of nowhere in Flevoland in een mooie loods getrokken. Zij hebben inmiddels vier kwartetten bondgenoten gesloten om, als dat lukt, andere groepen weg te spelen.

Na de eerste zes weken maakt de beste ploeg onderling uit wie er met 100.000 euro naar buiten wandelt (dat gebeurt vervolgens elke keer na een maand) en is de titel De Bondgenoten even ver weg. Van de slechtste groep moet ook iemand weg, zonder een euro. Elke maand komen twee nieuwe mensen de loods in. Tot… niemand die het nog weet. Het programma heeft namelijk geen einddatum.

Een bekende poort

Het is maandagmorgen vroeg als Metro een hermetisch afgesloten poort van De Bondgenoten-locatie treft. Verdomd, die poort kennen we. Het is dezelfde plek als waar vorig jaar september Een Jaar Van Je Leven begon, ook z’n ‘opsluitprogramma’ waarbij toen werd gespeeld om maximaal 1 miljoen euro. De loods is in amper zes weken tijd totaal omgebouwd. Jan Versteegh geeft enthousiast een korte rondleiding door de tuin en het pand en wijst op niet minder dan 75 camera’s. De Bondgenoten kent meer luxe dan Een Jaar Van Je Leven, zo is meteen te zien. Deelnemers kunnen nu wél contact met de buitenwereld maken. Dit kost punten. Punten die broodnodig zijn om kans te maken op de 100.000 euro.

De slaapkamers voor de teams van De Bondgenoten zijn prachtig, net als de verbouwde keuken en douchegelegenheden. Er is een sportzaaltje, een entertainmentruimte en een mega-ledscherm. Heeft Jan Versteegh hier zelf ook een slaapkamer? „Nee joh!”, antwoordt hij stellig met een lach. „Ik kruip elke nacht lekker thuis tegen mijn vrouw aan.”

Jan Versteegh en De Bondgenoten

We ploffen neer in heerlijke banken, waarop kandidaten van De Bondgenoten ongetwijfeld languit gaan. Metro heeft Jan Versteegh al sinds 2017 niet meer ontmoet. Dat jaar over Jan Wordt Vader en Jan de Belastingman echter wel twee keer.

Versteegh (37) tuurt tevreden de loods nog eens rond. „Ik zal hier vaak zijn”, legt de presentator uit. „Bij alle opdrachten die in De Bondgenoten moeten worden gedaan en ook bij de eliminaties. Ik treed steeds binnen in hun bubbel en daar ga ik dan ook weer uit. Het is niet dat we, zoals wij nu, gaan zitten en dat ik zeg ‘vertel eens, hoe gaat het met je?’ Ik ben dus echt de spelleider en niet een onderdeel van de groep van zestien.”

De Bondgenoten in een chique tent

„Tijdens de verbouwing ben ik hier een aantal keer geweest”, zegt Versteegh. „Ongelooflijk, de laatste keer lag de hele tuin nog helemaal open. Ik vroeg me eerst wel af hoe anders je het er als Een Jaar Van Leven uit kan laten zien.”

Is het voor een televisiemaker niet lastig om je aan De Bondgenoten te verbinden, omdat je niet weet wanneer het eindigt? Jan Versteegh: „Nee. Sterker nog, ik hoop dat het heel lang loopt. Volgens mij is het alleen maar leuk omdat de groep steeds verandert. In Een Jaar Van Je Leven zaten allemaal mensen die een jaar lang wilden blijven zitten.” Hij wijst op het grote ledscherm met de zestien deelnemers: „Binnenkort is één van deze kandidaten alweer naar huis met 100.000 euro. Omdat de groep steeds verandert, verandert het programma volgens mij ook telkens.”

📺 Jan Versteegh / SBS6 Jan Versteegh begon op 1 januari 2019 bij SBS 6. De programma’s die hij voor De Bondgenoten presenteerde: 6 Inside, De Gordon Tegen Dino Show, Lingo, Vrienden van Lingo, Echt Waar?!, BINGO!, de 100.000 euro-quiz, Klein Maar Fijn en De Dansmarathon.

‘Niet alleen maar dit een jaar lang’

Jan Versteegh zal echter weinig anders meer kunnen, denk aan zo’n uitstapje van drie weken om mee te doen aan Wie Is De Mol? „Gelukkig heb ik dat laatste al gedaan. Maar ja, alles kan. Er zou een vervanger kunnen komen, ik ga niet alleen maar dit programma maken een heel jaar lang. Ik zal heus een keer niet kunnen. Iedereen kan even ziek zijn, er gebeuren nu eenmaal dingen in het leven.”

Versteegh kijkt naar de groepsdynamiek in De Bondgenoten uit. „Door de bondgenootschappen zijn ze eerst elkaars beste vriend, maar aan het einde van een maand… Dan wordt het individueel voor een ton strijden. Dat maakt het volgens mij anders dan eerdere programma’s waarbij groepen mensen in een huis zaten. Als wij om een ton moeten strijden, dan zeg ik ‘Erik, ik vind je een goeie gozer’, maar…”



Zelf meedoen aan De Bondgenoten?

Zou Jan Versteegh zelf huis en haard kunnen verlaten voor een maand of misschien wel een jaar om aan zoiets als De Bondgenoten mee te doen? „Nee…! Want mijn kinderen zijn 4 en 6, dat vind ik zo’n vormende leeftijd. Stel; dat ik hier een half jaar of een jaar zou zitten. Dan heb je zoveel gemist. Dan mis je een zwemdiploma, je mist leren fietsen… Nee, dat zou ik niet kunnen. Ik zou mijn gezin nooit zo lang verlaten. Er zullen aan De Bondgenoten gerust mensen met kinderen meedoen, maar ik? Die van mij zijn te jong. Er gebeurt zoveel en het volgt elkaar zo snel op.”

De kick-off van De Bondgenoten is zondag om 21.30 uur op SBS6. Vanaf maandag is vijf dagen per week een uitzending om 19.45 uur. Terugkijken kan via Kijk.nl.

