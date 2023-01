Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Big Brother start met ‘Oh my God!’ en een mysterieuze krokettenmuur: is het wat…?

Terwijl heel Nederland gisteravond naar De Slimste Mens keek, was er nóg iets op tv. Big Brother is namelijk weer begonnen. RTL startte het voor Nederland negende seizoen zonder veel bombarie, maar bij Metro waren we toch benieuwd wat we voorgeschoteld kregen (en drie maanden lang krijgen).

Tja, het is De Slimste Mens dat deze weken op tv de dienst uit maakt. Gisteravond was de kennisquiz van NPO 1 goed voor 2,5 miljoen kijkers. Ga daar als Big Brother maar eens tegenover zitten… De aftrap met een groep Nederlandse en Vlaamse deelnemers in het – nogal opgefleurde – huis in de buurt van de Johan Cruijff ArenA was ‘goed’ voor 356.000 nieuwsgierige aagjes. Erik Jonk is voor zijn rubriek Blik op de Buis – over nieuwe en opvallende programma’s van reguliere omroepen en streamingdiensten – ook zo’n aagje.

Nooit meer een wereldsucces als toen

Natuurlijk, de massale gekte die het door John de Mol bedachte Big Brother in 1999 teweegbracht en waardoor het programma een wereldwijd succes zou worden, keert nooit meer terug. Toch is het opmerkelijk dat RTL nu al weer drie seizoenen vasthoudt aan het concept van mensen van de buitenwereld afsluiten om één persoon uiteindelijk met een flink geldbedrag het Big Brother-huis te zien verlaten. Twee jaar geleden ging winnares Jill met ruim 70.000 euro terug naar Amsterdam (gisteren dook zij weer eens op in Echte Meisjes In De Jungle). Ook vorig jaar won een Noord-Hollander. Salar pakte 69.000 euro mee.

Nieuw in Big Brother

Een paar zaken zijn anders dan anders in Big Brother 2023. Naast het vertrouwde gezicht van Geraldine Kemper is Tatyana Beloy te zien. Zij vervangt als Vlaamse presentatrice voorganger Peter Van de Veire. Het tv-huis in de hoofdstad is wat groter en kleuriger en de prijzenpot vooraf al gevuld (100.000 euro). Maar de grootste verandering: de bewoners moeten honderd dagen spullen en diensten (de douche) kopen met zelf gewonnen Big Brother-coins. „Niet langer staat de groep centraal, maar het individu”, vertelt ‘de almachtige stem’ dan ook. „Elke week heeft één deelnemer de macht over nominaties en dus over de hele groep. Iedereen speelt het spel… alleen.” De deelnemers aan het televisiespel schrikken zich de pleuris. Kijk, daar kun je als tv-kijker wel wat mee.

Dat geldt nog meer voor een muur met glazen kastjes om open te trekken. Daarin zijn bezittingen van de bewoners te vinden, die één van hen voor het daadwerkelijke betreden van het Big Brother-huis uit hun koffers heeft gehaald en heeft geplaatst. Deze persoon is bezig aan een secret mission en moet een week lang proberen onbekend te blijven. De prijs: Big Brother-coins die de medebewoners betalen om hun eigen spullen te krijgen. Een leuk gegeven, al is de eerste naam die aan de doorzichtige muur gegeven is nog aardiger: de krokettenmuur.

Gillende Grace putte de verslaggever uit

Vorig jaar betrad Brabantse Grace als eerste het Big Brother-huis. Zij deed dat gillend en dan drukken we ons zacht uit. Als een razende Roeland holde zij door haar tijdelijke woning, al ‘Jieeeeeeeeeesus My Lord!’ schreeuwend. Na 45 minuten lag deze Metro-verslaggever kapot op zijn luie bank en bewoner twee, de Belgische Peter, keek met een blik van ‘amai, wat heb ik nou aan mijn broek hangen?’. Nu is de 22-jarige Chelsea uit Deventer de eerste. Ook zij heeft het over de Heer, een stuk of 46 keer in de vorm van ‘Oh My God’. Chelsea kan een leuke speelster worden, maar het was bij de seizoensopening jammer dat zij van de redactie blijkbaar meegekregen had dat zij hardop moest praten en alles, maar dan ook werkelijk alles in het huis moest benoemen. Dat in iedere zin ‘Oh My God’ zat, wijten we maar even aan de eerste zenuwen.

Hier zie je Chelsea (de eerste dame) op haar laatste moment buiten het Big Brother-huis.



Andere bewoners Big Brother 2023

RTL heeft een aardig gezelschap kandidaten bij elkaar gekregen. Op het eerste oog zijn zij wat minder uitgelaten dan de deelnemers van vorig jaar en dat is prettig. Maar ja, de eerste bom zal vast snel barsten met types als Vlaamse Bart (49). Deze militair, als duiker bij Defensie werd hij vier keer op missie gestuurd, meldt meteen: „We praten dingen eerst uit voordat we aan tafel gaan.” Dat gaat botsen, dat wordt janken.

Wie we nog meer hebben? Onder meer Nestor Rob (66). Charmeur Michelangelo, een autosportcoureur (Formule 3). Beautyspecialist Judy. Chayron, een vrachtwagenchauffeur met drie kinderen. Leraar in opleiding Ali. En pas gestopte professioneel FIFA-speler (kwam uit voor Fortuna Sittard, AZ en PEC Zwolle). En, een opvallende verschijning, Charlotte uit Middelkerke. In die laatste Vlaamse kustplaats is zij weinig, want Charlotte is nanny bij families in Beverly Hills en Malibu. Justin Bieber trakteerde haar daar op een feestje op een lapdance. De Belgische heeft een dramatisch half jaar achter de rug, met overlijdens van haar vader, opa en oma. Toch besloot zij het Big Brother-avontuur aan te aan (of juist daarom).

Eén van de deelnemers, een coole kikker, heeft het huis gisteravond al verlaten. Maar hoe dat zit… Deze persoon eindigde niet met het al zo vaak geuite ‘Oh My God’. Nee, nu klonk een zwaar gemeend ‘Holy fuck…’

📺 Livestreams RTL houdt het al drie jaar vol om livestreams van Big Brother 24 uur per dag aan te bieden. Wie vanmorgen Twitter bekeek, kon zien dat er – blijkbaar – aardig wat mensen voor hun computerschermpje zitten. Je kunt de twee livestreams volgen via Videoland. Big Brother is op tv elke werkdag om 20.30 uur op RTL 5 te zien. Op zaterdag is er om 20.00 uur een wekelijkse live-uitzending (met telkens een afvaller).

Vaste schare fans, maar…

Wordt het wat, deze Big Brother nummero negen? Mwah, mwah. Met het oog op de vorige twee edities niet zo. Big Brother bleek een vaste schare fans, maar die vaste schare bleek alleen niet zo groot. Deelnemers uit 2021 en 2022 zijn, op eerder genoemde Jill na, in de anonimiteit verdwenen. Bovendien heeft Talpa op SBS6 sinds september dagelijks een broertje op de buis. Een broertje dat langer duurt (een jaar) en waarmee met 1 miljoen euro veel meer geld valt te verdienen. Dit programma heet Een Jaar Van Je Leven en is geen succes. Niet in kijkcijfers, niet aan de koffieautomaat. Of anders gezegd: niemand heeft het erover.

Big Brother trapte gisteravond veelbelovend af (leuke elementen). Maar of het écht gaat pakken… De Slimste Mens heeft tenslotte nog een maand te gaan.

Aantal blikken uit 5: 3 (leuk, maar het kan werkelijk alle kanten nog op).