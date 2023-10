Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlander van 18 onder gijzelaars Hamas, wie is Ofir Engel?

Een 18-jarige Nederlander is een van de gijzelaars die op dit moment worden vastgehouden door Hamas in de Gazastrook. Dat meldt de Israëlische ambassade in Den Haag. Het gaat om Ofir Engel.

Ofir Engel blijkt op 7 oktober vanuit de kibboets Be’eri te zijn ontvoerd. Hij was op dat moment, de dag van de aanslag van Hamas op Israël, op bezoek bij zijn vriendin. Die dag vonden ook veel jongeren de dood tijdens een festival in het zuiden van Israël. Anderen werden net als Ofir Engel ontvoerd, zoals een achternichtje van de in Nederland wonende Carola. Zij vertelde erover in de talkshow van Humberto Tan.

Contact met familie gijzelaar Ofir

De Israëlische ambassade in Nederland heeft contact met de familie van gijzelaar Ofir. De ambassade roept Hamas op om hem en alle andere gijzelaars vrij te laten. „Alle steun is nodig om alle ontvoerde personen vrij te krijgen.”

Hamas voerde op genoemde 7de oktober een verrassingsaanval uit op Israël. Daarbij vielen zo’n 1400 doden. Hamas nam toen ook gijzelaars mee naar de Gazastrook. Israël voert momenteel luchtaanvallen uit op doelen in de Gazastrook en treft voorbereidingen voor een grondoffensief.

👇 Aantal gijzelaars Volgens de laatste officiële cijfers van Israël zijn op dit moment ruim tweehonderd gijzelaars in handen van leden van Hamas. Er bevinden buiten Ofir Engel meer buitenlanders onder de gijzelaars.

Ofir Engel woont in Israël

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) schrijft op de website van de organisatie over de situatie. Er wordt daarbij iets meer over Ofir Engel bekendgemaakt, een jongen met zowel de Nederlandse als de Israëlische nationaliteit. Het CIDI meldt overigens dat hij nog geen 18 jaar is.

„Zojuist is bekend geworden dat één van de Israelische ontvoerden in de Gazastrook ook de Nederlandse nationaliteit heeft”, valt te lezen. „Het gaat om de 17-jarige Ofir Engel, die in Ramat Rachel woont, maar ten tijde van het bloedbad bij zijn vriendin en haar ouders in kibboets Be’eri op bezoek was. Ofir en zijn schoonvader werden door Hamas-terroristen meegenomen. De vrouwen van de familie konden ontsnappen en werden uren later door het Israelische leger in veiligheid gebracht.”

Oproep aan regering

Dan doet het CIDI een oproep: „De Nederlandse regering wordt verzocht om alles in het werk te stellen om de druk op Hamas te vergroten om deze jongen – en alle andere gegijzelden – onmiddellijk vrij te laten.”

Over de situatie van Ofir Engel is verder nog niets duidelijk. De Limburger heeft alleen contact gehad met zijn familie en kan logischerwijs melden dat zijn naasten „wanhopig zijn”.

