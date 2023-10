Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Binnen schoenen aan houden, is dat vies? Of zelfs ongezond?

De één doet er minder moeilijk over dan de ander, het dragen van schoenen binnenshuis. Waar sommigen de voorkeur hebben om de stappers bij de deur te laten staan, loopt een ander moeiteloos met schoenen aan door de woning heen heen. Maar is dat eigenlijk vies? Of zelfs ongezond?

Oké, het scheelt je wellicht vaker een stofzuig- of dweilbeurt, maar is het dragen van schoenen binnenshuis ook slecht voor je gezondheid? Het wetenschappelijke magazine Quest zocht het uit. Eerder schreef Metro overigens ook over de vraag of je het gele dweiltje nu in de prullenbak of wasmachine gooit?

Schoenen binnenshuis aan ongezond?

Om die vraag te beantwoorden, nemen zij een aantal wetenschappelijke onderzoeken onder de loep. Waaronder een Amerikaanse studie van de University of Houston uit 2013, waarbij de onderzoekers in dertig stedelijke woningen bacteriemonsters namen. En wat bleek? Op bijna veertig procent van de schoenzolen zat de Clostridium difficile-bacterie. Deze bacterie veroorzaakt diarree en darminfecties, maar de meeste mensen kunnen zo’n bacterie best aan.

Drie jaar later onderzocht een ander team onderzoekers, van dezelfde universiteit, naar verzameld onderzoeksmateriaal over vloervuil en infecties. Daaruit concludeerden zij dat door rond te lopen in een ruimte, het vuil van de grond omhoog kan dwarrelen. En bij mensen zelfs voor infecties kan zorgen. Hiervoor werden onder meer onderzoeken in ziekenhuizen bekeken. Waaruit bleek dat wonden besmet raakten. Dat speelt thuis veelal niet echt een rol. In het huishouden gaat het dan voornamelijk om het inademen van bepaalde stoffen.

Ziekteverwekkers via schoenen

Maar om exact te achterhalen of een bepaalde klacht of infectie komt door het vuil onder onze schoenen, is niet zo eenvoudig. Microbioloog Rijkelt Beumer, van de Wageningen University, legt aan Quest uit dat huisdieren een veel grotere besmettingsbron zijn dan schoenzolen. „Ook besmet voedsel en besmette handen van personen die eten bereiden zijn belangrijker voor het ziek maken van mensen”, aldus de microbioloog. Volgens hem moet je dus voorzichtiger zijn met vuile handen of voeding, dan met je schoenzolen.

En daar geeft Beumer antwoord op de vraag of we binnen schoenen aan of uit moeten. Volgens hem komen ziekteverwekkers wel degelijk via schoenen het huis binnen. Maar omdat de omgeving droog is, kunnen ze niet groeien. „Overleven kan wel, soms maandenlang als er onvoldoende wordt schoongemaakt.” Maar toch acht hij de kans dat volwassenen ziek worden „klein”. Hij benadrukt dat het risico voor kruipende kinderen groter is.

