Zeer opmerkelijke start Het Jaar Van Je Leven, maar wordt dat 365 dagen leuk?

Huis en haard verlaten om op tv te strijden voor een hoofdprijs van 1 miljoen euro? SBS6 kreeg veertig Nederlanders zo ‘gek’ voor het nieuwe programma Een Jaar Van Je Leven. Dit nieuwe Talpa-bedenksel – lees: John de Mol – gaat dus een jaar lang duren. De grote vraag die zich opdient: blijft dat 365 dagen leuk?

Natuurlijk komt Een Jaar Van Je Leven uit de koker van John de Mol. Eind 1999 bedacht hij al iets dergelijks. Big Brother werd een wereldwijd succes. In 2013 volgde Utopia, waar deelnemers een heel nieuw bestaan vanuit het niets moesten opbouwen. Veelbelovend, maar een knaller werd het nooit. Nu proberen Talpa en SBS6 het met Een Jaar Van Je Leven. Gisteravond was de kick-off te zien. Metro ging er, best wel benieuwd, voor zitten voor Blik op de Buis. In deze Metro-rubriek bespreekt Erik Jonk nieuwe of opvallende tv-programma’s van de reguliere omroepen en streamingdiensten.

Allemaal onbekenden in Een Jaar Van Je Leven

Veertig Nederlanders werden gisteravond – op tv dan hè – in twee bussen naar een loods ergens in een polder vervoerd. De loods is redelijk fraai ingericht en vol stapelbedden. Er is een keuken met eten voor één avond. Buiten staat een schuur met wat gereedschap. De tuin is groot en bevat een hottub en een groentekas. Nou, daar zit je dan met 39 vreemdelingen. Talpa heeft na de talloze castingvideo’s goed gescout, blijkt al snel. Logisch, want een jaar lang televisie maken kan niet met veertig grijze muizen. Zo is er de 66-jarige Janet, die al een jaar in een kleine camper leefde. We zien een moeder die twee kleine kinderen achterliet (op Twitter vonden mensen daar van alles van). Ook een Syrische vluchteling die zeven jaar in ons land woont, is in de tv-loods neergestreken. En er is een excentrieke Quincy, die kort voor de opnames zijn lippen nog even heeft laten vullen en nog wat dingetjes in zijn hoofd heeft laten straktrekken.

Veertig deelnemers willen een miljoen, maar…

Alle deelnemers hebben eurotekentjes in de ogen, blijkt al snel. Ook al zullen 39 mensen met 0 euro het programma in de loop van het jaar verlaten, velen hebben de hoofdprijs al uitgegeven. ‘Een freerun-hal neerzetten’, ‘een heleboel, maar zeker twee nieuwe borsten’ en ‘een auto voor mijn zoon’ komen bijvoorbeeld voorbij. Maar… er wacht de strijders van Een Jaar Van Je Leven bij aankomst (met een max van 23 kilo aan bagage) een opmerkelijke en totaal onverwachte verrassing. Nog buiten de loods klinkt een wat strenge vrouwenstem met direct een eerste spelopdracht: „Eén van jullie valt zo af en zal de loods nooit van binnen zien.”

De opdracht: een rekensom zonder hardop te praten oplossen (9 x 11 : 3 + 89 – 5) en met de uitkomst het slot aan je koffer openen. De som is met een beetje diep ademhalen goed te doen zou je zeggen, maar vijf kandidaten hebben hun bagage minuten later nog niet los. Drie van hen spieken op eerder opgemaakte slotjes en komen zo vrij. De consequenties: 30.000 euro boete (de hoofdprijs is dus al geen 1 miljoen euro meer), een gele kaart (twee keer geel = rood en naar huis) en terug het veld in voor een nieuwe som: 123 + 15 – 9. Een makkie voor vier spelers, te lastig om snel op te lossen voor deelneemster Manuela. Zij zal ‘s avonds gewoon weer aan het avondeten bij haar gezin zitten. Enigszins beteuterd zegt ze: „Ze zullen wel zeggen: nu al thuis?”

Overleven in Een Jaar Van Je Leven

We hebben er dus opeens nog maar 39 over. Zij moeten in Een Jaar Van Je Leven opdrachten uitvoeren om geld voor de pot te verdienen. Daarmee kunnen noodzakelijke boodschappen worden gekocht. Is de pot leeg? Dan moet die miljoen die al geen miljoen meer is, in een gezamenlijke stemming worden aangesproken. Gestemd wordt er ook wie opdrachten moeten uitvoeren. Slaagt hij of zij niet, dan betekent dat exit Een Jaar Van Je Leven. Slaagt de opdrachtspeler wel, dan mag die persoon een andere deelnemer de loods uit sturen.

Wie gisteravond keek, zal ene Martin niet zijn ontgaan. Hij was de eerste som-oplosser, maar vooral iemand die over alles, maar dan ook álles springend, hijgend, haast hyperventilerend en met gebalde vuisten enthousiast rondspringt. Als hij een plekje in een stapelbed heeft bemachtigd bijvoorbeeld, terwijl er voor al zijn 38 concurrenten ook gewoon plek is. Martin neemt ook in alles het voortouw en werpt zich snel op als leider van de loods (er wordt hier en daar al gezucht). Dat hij nu al rete-irritant is, gaan veel kijkers een jaar lang niet trekken zou je zeggen. Aan de andere kant: reality-tv heeft wel zulke personages nodig. Maar goed, de Metro-verslaggever wilde hem in aflevering 1 al door het tv-scherm trekken…

Een jaar lang, élke werkdag

SBS6 en Talpa hebben besloten om Een Jaar Van Je Leven tot en met de volgende zomer elke werkdag uit te zenden. En dat op een bijzonder tijdstip: 18.20 uur. Maar ja, wat moest men dan met de paradepaardjes van de zender op maandag (Chateau Meiland, 20.30 uur) en het dagelijkse Vandaag Inside (iets na 21.30 uur)? Misschien is vroeg in de avond zo gek nog niet. Het programma duurt namelijk maar ruim een half uur. Wie weet wordt het ‘t nieuwe bord op schoot-kijkmoment. Voor de echte fans, die er ongetwijfeld zullen zijn, lopen twee livestreams op RTL-platform Videoland mee.

Tja, wat gaan we krijgen?

Wat we gaan krijgen met Een Jaar Van Je Leven? Heel veel gekakel voorlopig, met zoveel mensen in een relatief kleine ruimte. De eerste irritaties. Mensen die vrijwillig gillend wegrennen. Haantjes en kantjes-eraf-lopers. Ongetwijfeld een schandaal zoals destijds met het schoppen van een hond in Utopia. En seks (het ging er gisteravond meteen al over).

Dit poppetjes kijken kan leuk worden. Maar na een redelijke start met ruim 600.000 kijkers valt er nog weinig te voorspellen. Hoe zijn de opdrachten? Gaan de deelnemers honger lijden? Elkaar haten? Liefhebben? En veel zal afhangen van Martin, die zelfs van het stoten van zijn hoofd op de eerste dag al een onwaarschijnlijke act maakte.

Aantal blikken uit 5: 3 (kan 5 worden, maar ook 0).