Jan Slagter is boos over Van Nieuwkerk-ontwikkeling bij Humberto: ‘Dit raakt onze vrijheid’

Matthijs van Nieuwkerk, die sinds de beschuldigingen over zijn gedrag niet meer op televisie te zien is, zou volgens de voorzitter van de NPO niet welkom zijn bij de publieke omroep. Daar is Jan Slagter boos over. Bij Humberto reageert hij.

„Er ontstond behoorlijke commotie over de uitspraken van de voorzitter van de NPO”, begint Humberto Tan.

Jan Slagter over de commotie

InVandaagInside werd gezegd dat Van Nieuwkerk „allang een contract heeft bij Omroep MAX”. Jan Slagter, de baas van de omroep, heeft zich vaker uitgesproken over Van Nieuwkerk en de nieuwe start die hij zou mogen maken bij Omroep MAX. „Maar dat is onzin”, stelt Slagter gelijk bij Humberto. „Lariekoek. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Ik heb regelmatig contact met Matthijs. We hebben wel eens samen geluncht. Misschien wordt het daaruit afgeleid.”

Slagter maakt duidelijk dat hij niet de woordvoerder is van Van Nieuwkerk. „Waar kiest hij voor? Ik weet het niet.” Als het onderzoek naar de gebeurtenissen verschijnt, dan „kunnen we het erover hebben”. „Hij wil ook liever daar op wachten.”

Humberto: ‘Je weet wat er met prins Bernhard is gebeurd’

Tan vertelt dat ze Van Nieuwkerk hebben gebeld. „Hij zei ook tegen ons dat het totale onzin is.” „Ik heb wensen uitgesproken dat hij bij de publieke omroep blijft”, aldus Slagter. „Dat heb ik maanden geleden al gezegd. En is dat bij ons? Ja, heel graag. Maar dat is op dit moment niet aan de orde.”

„Misschien gaat hij wel naar RTL”, bedenkt Slagter. „Daar weet ik niks van”, reageert Tan. „Nou, ik heb een bron”, grapt Slagter. Maar de omroepbaas kan zich moeilijk verdedigen tegen iemand die het van ‘een bron’ heeft, zoals in VandaagInside werd gesteld, vertelt Slagter. De omroepbaas wil zijn hand figuurlijk op de Bijbel leggen in de uitzending van Humberto, maar dat moet hij „niet doen”, verduidelijkt Tan. „Je weet wat er met prins Bernhard is gebeurd.”

Terugkeer Matthijs van Nieuwkerk

„We vinden allemaal dat het onderzoek te lang duurt”, aldus Slagter. „Ook Tom Egbers zit al maanden thuis. De NPO-baas wekt de indruk dat Matthijs met een idee zou zijn gekomen voor een programma, terwijl hij zelf geïnterviewd zou worden voor een programma.” Voor het programma Kijken in de ziel zou Van Nieuwkerk wellicht geïnterviewd worden, maar „dat is tegengehouden”.

Maar waar het Slagter om gaat: „Hij zou te gast zijn in een programma. En de voorzitter van de Raad van Bestuur gaat daar niet over. Dat is inhoud. Het is een journalistiek programma, het is vrijheid van meningsuiting. Het is hetzelfde als de directeur van RTL tegen jou zou zeggen dat ik niet mag aanschuiven in de uitzending. Daar gaat hij niet over.” Maar Tan kan zich er wel wat bij voorstellen. „Er loopt een ernstig onderzoek.”

Voorzitter heeft bepaald

„Het gaat mij om het principe dat een voorzitter van een raad niet mag gaan over de gasten in een programma”, aldus Slagter. Tan heeft nog wat uitspraken paraat. „Een apart, nieuw, eenmalig programma wat enkel bestaat uit één interview en wat moet worden ingetekend door een omroep, dat kan afgewezen worden door een toezichthouder”, aldus Tan over de uitspraak van Frederieke Leeflang, de voorzitter van de NPO.

Toch vindt Slagter het „onzin”. Advocaat Michael Ruperti, die ook bij Humberto aanwezig is, bemoeit zich er mee. „Dit gaat toch om publieke berechting? Die onderzoeken duren lang, en je kunt zo gecanceld worden. Ik denk: laat Matthijs van Nieuwkerk in dat programma zijn verhaal doen.”

‘Dit raakt onze vrijheid’

„Laten we ons goed beseffen dat wanneer iemand van de Raad van Bestuur gaat bepalen wie er in een programma mag komen, dat onze journalistieke vrijheid en vrijheid van meningsuiting raakt”, stelt Slagter. „Daar moeten we wat van vinden”, pleit hij.

Slagter heeft dat gemeld aan Leeflang, maar in haar antwoord „draaide ze eromheen”. „Het gaat mij niet om de vrouw Frederieke Leeflang, maar om de functie waarin ze deze beslissing heeft gemaakt.” Afsluitend „klopt mijn hart vol verwachting” voor wanneer Van Nieuwkerk na het onderzoek „hopelijk” contact opneemt met Slagter voor onderhandelingen.

