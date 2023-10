Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Amerikaanse in Groningen die paspoort tegen flinke vergoeding inleverde eist geld terug: ‘Met tranen opgezegd’

Een van oorsprong Amerikaanse vrouw in Groningen eist samen met drie andere voormalige Amerikanen de „astronomische” vergoeding terug die ze betaalde om haar Amerikaanse paspoort in te kunnen leveren.

Aan NBC News legt Rachel Heller (61), die in Connecticut opgroeide maar de VS in 1997 verruilde voor Nederland, uit dat het opzeggen van haar nationaliteit als „een pijnlijke scheiding” voelde.

Amerikaans paspoort opzeggen

Amerika is een van de weinige landen ter wereld die inwoners vraagt belastingaangifte te blijven doen als zij naar het buitenland emigreren. Volgens Heller kostte dat haar sinds haar komst naar Nederland jaarlijks omgerekend ruim duizend euro. Daarom besloot zij in 2015 bij de ambassade in Amsterdam „met de tranen in haar ogen” haar Amerikaanse nationaliteit op te zeggen. Daar betaalde ze een vergoeding van 2350 dollar (ruim 2200 euro) voor.

Begin deze week maakte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat die vergoeding wordt verlaagd naar 450 dollar. De vier voormalige Amerikanen stappen naar de rechter in de hoop het verschil – 1900 dollar – terug te kunnen krijgen.

‘Astronomische en schandalige vergoeding’

De Amerikaanse Esther Jenke (55), die als 26-jarige naar Duitsland kwam en haar nationaliteit ook opzegde, spreekt tegenover The Guardian van een „astronomische en schandalige” vergoeding. Zij besloot in 2018 haar paspoort op te geven omdat de Amerikaanse belastingdienst dreigde belasting te heffen over de winst op de verkoop van haar huis in Duitsland. „We werden als criminelen behandeld”, zegt zij.

Volgens Accidental American Association zijn er zo’n 30.000 ‘voormalige’ Amerikanen die hun paspoort tegen betaling hebben ingeleverd. Nog los van de vergoeding betalen mensen volgens de stichting vaak duizenden dollars aan advocaten en reiskosten naar ambassades om hun nationaliteit op te kunnen zeggen.

