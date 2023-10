Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koning reageert op NSDAP-lidmaatschap van zijn opa: ‘Moeten het verleden onder ogen zien’

Koning Willem Alexander heeft gereageerd op het lidmaatschap van zijn opa van de nazi-partij NSDAP. Gisteren werd bekend dat er een lidmaatschapskaart van prins Bernhard is gevonden. „Ik kan me goed voorstellen dat het nieuws grote impact heeft.”

De koning reageerde vandaag voor het eerst op de vondst van de lidmaatschapskaart van prins Bernhard. Hij vindt dat „we het verleden onder ogen moeten zien, ook de minder mooie gedeeltes”.

„Ik kan me wel heel goed voorstellen dat het nieuws grote impact heeft, veel emoties oproept, met name bij de Joodse gemeenschap”, zei de koning voorafgaand aan de uitreiking van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst in het Koninklijk Paleis op de Dam.

Prins Bernhard heeft altijd ontkend

Prins Bernhard had zijn lidmaatschap bij de NSDAP (de partij van Adolf Hitler) altijd ontkend. Tot zijn dood toe hield hij vol er geen lid van te zijn geweest. „Ik kan met de hand op de Bijbel verklaren: ik was nooit een nazi. Ik heb nooit het partijlidmaatschap betaald, ik heb nooit een lidmaatschapskaart gehad”, zei hij in een interview met de Volkskrant, dat na Bernhards dood werd gepubliceerd.

Maar historicus en oud-directeur van het Koninklijk Huisarchief, Flip Maarschalkerweerd, vond de kaart in het privé-archief van de prins, dat hij na zijn overlijden moest inventariseren. Dat meldde hij in het NRC en in zijn boek De Achterblijvers. Het bestaan van de kaart is gisteren ook bevestigd door de Rijksvoorlichtingsdienst.

Archief vrijgegeven

De koning heeft besloten het archief tot 6 september 1948 vrij te geven. Dat maakte het koninklijk huis al eerder bekend. „Ik heb zelf ook de mogelijkheid dingen uit het archief te halen, maar ik heb besloten dat niet te doen. Ik vind dat het hele archief zo transparant mogelijk beschikbaar moet zijn, voor de geschiedschrijving”, zei hij. Onderzoekers kunnen vanaf januari brieven, documenten en andere bronnen tot 1948 uit deze archieven raadplegen.

Demissionair premier Mark Rutte gaf gisteren aan de regering geen onderzoek instelt naar het verleden van de prins, hoewel verschillende Kamerleden en de directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) die oproep wel deden.

