Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pieter Omtzigt neemt kandidaten mee naar Op1, maar ontbrekend programma werkt tegen: ‘Geen concreet antwoord’

De verwachtingen en de peilingen zijn hoog: Pieter Omtzigt en de kersverse partij Nieuw Sociaal Contract. Hij en de top 20 van de kandidatenlijst zijn aangeschoven bij Op1. Wie zijn ze en wat willen ze?

„En dat allemaal na het onverwachte vertrek van partijvoorzitter Hein Pieper, waar Omtzigt het deze week moeilijk mee had”, klinkt het in de uitzending.

Pieter Omtzigt met partij bij Op1

Op1-presentator Sven Kockelmann heeft een mededeling voor de kandidaten: „Ik weet niet of jullie het je realiseren, maar als de peilingen uitkomen kunnen jullie ervan uitgaan dat jullie allemaal in de Tweede Kamer komen.”

Is dit wat er bedoeld werd met ‘Omtzigt functie elders’? „Ik weet nog steeds niet wie het bedacht heeft, maar ik denk niet dat ze dit bedoeld hebben”, aldus Omtzigt. „Het is de afgelopen jaren best eenzaam geweest in de politiek, dus ik geniet ervan dat we een groep zijn.”

‘Tijd om actie te ondernemen’

Waarom is kandidaat voor Nieuw Sociaal Contract, Rosanne Hertzberger, eigenlijk opgestapt in een partij waarvan „niemand weet waar die gaat eindigen?” De nummer 17 op de lijst legt het uit: „Eigenlijk is het sinds het begin van de coronacrisis ontstaan. Ik schrijf columns en ben microbioloog, maar ik stond vaak commentaar te leveren vanaf de zijlijn met mijn columns. Ik had echt de behoefte om iets te veranderen”, aldus Hertzberger. Ze heeft haar baan nog niet hoeven opgeven voor de partij, legt ze uit.

„Ik werk nog een dag in de week aan de Vrije Universiteit, maar ik heb mijn column wel opgegeven.” Dat geldt voor veel mensen uit de top 20, merkt Op1-presentator Thijs Brinkman. Voor de nummer 15, Tjebbe van Oostenbruggen, die een eigen bedrijf had, geldt dat. „Ik heb me de afgelopen jaren echt ingezet voor alles wat te maken heeft met de arbeidsmarkt. Het voelde altijd als ‘langs de zijlijn’. Nu heb ik mijn handen vrij, en is het tijd om actie te ondernemen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom is Rosanne Hertzberger ingestapt bij de partij van @PieterOmtzigt. “Ik stond vaak commentaar te leveren aan de zijlijn. Ik had de behoefte om echt iets te gaan veranderen.” #Op1 #WNL #EO pic.twitter.com/yXXxHFzJXP — Op1 (@op1npo) October 6, 2023

Nieuw Sociaal Contract

Maar, wat zijn de plannen van Omtzigt en de partij? Ze bespreken een aantal thema’s, zoals het veranderen van de voertaal op universiteiten. „Er wordt op bijna elke universiteit les gegeven in het Engels. Dat betekent dat er hele opleidingen zijn die bijna alleen maar buitenlandse studenten hebben. In Maastricht heeft de universiteit bijna meer buitenlandse, dan Nederlandse studenten.”

Omtzigt heeft nog een punt van kritiek. „We zijn dit jaar begonnen met het betalen van een basisbeurs, en die gaat ook naar Europese studenten in Nederland.” Daarom wil hij Nederlands als voertaal. „Als je Nederlands leert en hier onderdeel wil worden van de samenleving, kun je hier ook studeren.” Van Omtzigt mag er hier en daar nog wel les gegeven worden in het Engels. „Het is geen verboden taal.” Omtzigt ziet het niet zitten dat op deze manier de Nederlandse taal „verloren gaat” en een „streektaal” wordt.

Waar blijft het verkiezingsprogramma?

Daarnaast is Omtzigt voor de beperking van gezinshereniging als we het over het migratiebeleid hebben. „De gezinsmigratie kun je beperken van 25 naar 18 jaar”, zegt de partijleider.

Maar waar blijft hun verkiezingsprogramma? Daar wordt als enige nog op gewacht. „We waren best ver”, verklaart de nummer 6, Eddy van Hijum. „Dat dacht ik althans. Tot dat we besloten om alle andere kandidaten mee te laten denken.”

‘Ouderwets’

En met wie willen ze dan samenwerken? Omtzigt laat vallen dat ze de PVV uitsluiten. „Samenwerken is makkelijker op migratiegebied als we het hebben over de partijen die u noemt.” Omtzigt bedoelt de VVD en BBB nadat Op1-presentator Kockelmann deze benoemt. „Daar zijn regeringsonderhandelingen voor.” Of dat meer naar „links of rechts” zou leunen, is „wel heel ouderwets”, vindt Omtzigt.

Op sociale media reageren kijkers op het optreden van Omtzigt en de partij. Veel kijkers vinden het optreden sterk, maar dat het verkiezingsprogramma nog steeds ontbreekt werkt niet in het voordeel. „Te bang om iets zeggen omdat het programma ontbreekt”, zegt een kijker op X.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De #NSC-kandidaten hebben veel in hun mars, maar welke ruimte hebben ze nog om zichzelf te zijn met hun expertise? Wat is de partijlijn, wat wordt van hen verwacht? Hoe moeten ze zich verhouden tot partijleider #Omtzigt? Bij #Op1 zie je hun persoonlijke uitstraling al vervlakken. — Christine Kliphuis (ook op Bluesky) (@klipc) October 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Omtzigt en 19 kandidaten die te bang zijn om iets te durven zeggen. Omdat er nog geen verkiezingsprogramma is. #Op1 — Henk van Toor (@HenkToor) October 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom een partij uitnodigen zonder programma? Als er even werd doorgevraagd werd er verwezen naar het verkiezingsprogramma dat pas rond 1 november komt. #op1 — Frank Veldhoen (@fvl57) October 7, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“Hoe wilt u de arbeidsmigratie beperken?’ Pieter Omtzigt geeft geen concreet antwoord op de vraag. Ondanks de presentatoren doorvragen. #op1npo #op1 #Omtzigt Nieuw Sociaal Contract — Petra van Dam (@PetravanDam3) October 6, 2023

Op1 terugkijken kan via NPO Start.

Reacties