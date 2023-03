Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tom Egbers spreekt zich bij Khalid & Sophie uit over vermeend wangedrag: ‘Dat heb ik fout gedaan’

Tom Egbers heeft zich gisteravond voor het eerst openbaar uitgesproken over het vermeende wangedrag aan het adres van NOS Sport, en zijn eigen rol daarin. De NOS Sport-presentator schoof aan bij talkshow Khalid & Sophie.

Na de publicatie van de Volkskrant over vermeend grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport, kwam ook Egbers onder vuur te liggen. In het artikel werd Egbers genoemd als een van de medewerkers die zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend- en pestgedrag.

Tom Egbers bij Khalid & Sophie

Egbers gaf aan tafel bij Khalid & Sophie toe dat hij in het verleden een affaire heeft gehad met een twintig jaar jongere vrouwelijke collega. Wel zei hij dat de twee alleen hadden gezoend en ontkende hij haar met de dood te hebben bedreigd. Na drie jaar brak bij die affaire af, aldus Egbers. De presentator vertelde „erg verdrietig” te zijn door de situatie, en „op de redactie bij Studio Sport zijn er meer mensen die zo verdrietig zijn.” Egbers erkende dat de cultuur bij NOS Sport „moet veranderen”.

Egbers maakt duidelijk zich te schamen over de situatie. „Als je afgeschilderd wordt zoals ik word afgeschilderd: ik hoop dat ik die man niet ben, in ieder geval. Ik durf de verzekering te geven dat ik die man niet ben.” De presentator geeft toe dat het moeilijk is om mensen onder ogen te komen. In de momenten dat Egbers de buitenlucht op zoekt wordt hij lief aangesproken door passanten, vertelt hij. „Bij de ingang van het bos was een vrouw met een hond die zei tegen mij en mijn vrouw ‘we houden van jullie’. Dat is best pittig en het ontroert”, aldus Egbers geëmotioneerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Presentator Tom Egbers doet bij ons in de uitzending voor het eerst zijn verhaal over de vermeende grensoverschrijdende cultuur op de redactie van NOS Sport. "Ik wil dat Studio Sport weer een goed en veilig programma wordt."#KhalidenSophie pic.twitter.com/9HrX0Tv3kO — Khalid & Sophie (@khalidensophie) March 17, 2023

‘Ik kreeg te horen: ‘deal with it’

Volgens Egbers zijn er de afgelopen jaren al zaken veranderd bij NOS Sport. Zo wees de presentator erop dat er tegenwoordig meer vrouwen op de redactie werken dan in het verleden het geval was. Egbers stelde verder dat hij gedurende de 32 jaar dat hij een relatie heeft met zijn vrouw Janke Dekker „duistere periodes heeft gekend waarin ik mij eenzaam en ongelukkig voelde”. In deze fasen had hij „meerdere buitenechtelijke escapades waarmee ik mijn gezin veel verdriet heb gedaan.” Egbers is hiervoor ook in therapie geweest, vertelde hij.

Nadat hij de affaire met de collega had verbroken, bleef de vrouw hem volgens Egbers lastigvallen. Hij beklemtoont dat hij na het verbreken van de affaire zelf naar de hoofdredactie en directie van de NOS is gestapt. „Ik zei: dan treed ik terug bij Andere Tijden Sport. Maar na urenlange gesprekken bleek dat zij vonden dat het mogelijk was om aan te blijven, ook voor haar”, aldus Egbers bij Khalid & Sophie. „Wat ik te horen kreeg was: deal with it, los het op.”

‘Het raakt me’

In het Volkskrant-artikel wordt gezegd dat Egbers op de redactie uitspraken deed als „serpent” en „as van het kwaad” over de vrouw. „Dat heb ik fout gedaan, dat was in woede”, erkent hij. „Ik had mijn collega’s daar geen deelgenoot van moeten maken.” Hij ontkent ten stelligste dat hij een doodsbedreiging zou hebben geuit. In het artikel stond beschreven hoe hij een snijbeweging langs zijn keel zou hebben gemaakt. „Ik ben niet iemand die doodsbedreigingen uit, dat is niet gebeurd.”

Eerder maakte de NOS al bekend dat Egbers de komende maanden niet zal werken bij NOS Sport, maar Egbers laat zich „na vier decennia niet zomaar bij het grofvuil zetten”. Dat zei de presentator in Khalid & Sophie. „Het raakt me”, zei een zichtbaar geëmotioneerde Egbers in de uitzending. „Ik wil iedereen recht in de ogen kunnen kijken. En ik wil met iedereen in gesprek die zich door mij onveilig heeft gevoeld. Maar ik laat mij niet na vier decennia bij het grofvuil gezet worden. Dat laat ik niet zomaar gebeuren.”

Bekijk de uitzending van Khalid & Sophie hier terug.