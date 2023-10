Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit alom, publieksfavoriet Erik van Looy viert 20 jaar De Slimste Mens Vlaanderen bij Humberto: ‘Lach maar’

In Nederland kunnen we flink genieten van quizprogramma De Slimste Mens, maar ook in Vlaanderen, waar het programma eigenlijk vandaan komt, is het reuze populair. Inmiddels bestaat het quizprogramma daar al 20 jaar. Presentator en publieksfavoriet Erik van Looy viert het jubileum bij Humberto.

Inmiddels heeft Van Looy 689 afleveringen gepresenteerd. „We hebben ze geteld”, aldus Humberto Tan. Van Looy begon in 2003 echter nietsvermoedend als kandidaat aan het programma.

De Slimste Mens Vlaanderen

„Ondanks al dat gevloek hebben ze je toch nog gevraagd, Erik”, zegt Tan na het vertonen van beelden van het allereerste seizoen van De Slimste Mens. „Ze hebben wel gezegd dat het minder moest”, aldus Van Looy. Hij vloekt eigenlijk alleen op zichzelf: „Ik heb vijftig jaar gevoetbald, en ik heb één gele kaart gekregen. Voor het vloeken op mezelf”, deelt hij.

Van Looy vroeg bij het vertrek van de eerste presentator of hij het mocht overnemen, maar hij kreeg rare blikken. „’Jij bent toch geen presentator?’, zeiden ze. Maar het is toch gelukt, en de rest is een soort van geschiedenis.”

Erik van Looy blijft ‘jong’ door quizprogramma

Het programma houdt Van Looy „jong”. „Sommige mensen kijken uit naar Kerstmis, ik kijk uit naar De Slimste Mens.” Hij zou graag doorgaan tot ‘onze’ Philip Freriks stopt. Verbaasde gezichten gaan rond de tafel bij Humberto, want Freriks heeft zijn vertrek toch al aangekondigd? „Hij stopt volgend jaar, dan is hij tachtig. Dus dan heb ik nog 19 jaar”, berekent Van Looy.

De Vlaamse versie kent veel meer humor, merkt Tan op. „Er wordt vaak onnozel gedaan”, beaamt Van Looy. „De Nederlandse versie vind ik ook zeer goed. Dat is een meer ernstige quiz, met een goede presentator en wijze jury. Bij ons is het een circus.” Spanning en humor, zo omschrijft Van Looy de Vlaamse versie.



Ook bij onze zuiderburen is De Slimste Mens een groot succes, sterker nog: de Nederlandse versie is gebaseerd op het Vlaamse origineel. Het programma is daar precies 20 jaar oud en dat vieren wij met presentator Erik van Looy #Humberto pic.twitter.com/l9kabl3w1E — Humberto (@HumbertoRTL) October 3, 2023

Vertrek van Freriks als inspiratie voor nieuw seizoen

Het vertrek van Freriks is door de Vlaamse makers gebruikt bij de aankondiging van hun nieuwe reeks om te doen suggereren dat ook Van Looy op zou stappen. „Het is net een speelfilm, die trailer”, zegt Tan. In de trailer stikt Van Looy in een radijsje, waardoor zijn plaats als presentator snel ingepikt wordt. Maar dan komt Van Looy weer ‘tot leven’.

Hoe komen ze erop? „Ik ben zelf dit jaar gestikt in dingen. Eerst in een hotdog op straat. Mensen dachten dat ik onnozel deed, net als in het programma. Ik weet het niet, het is alsof mijn holletje kleiner wordt.” De zaal moet hard lachen. Van Looy bedoelt de keelholte. „Ja, lach maar. Maar ze vinden niks bij de dokter.”

Humberto Tan bij De Slimste Mens Vlaanderen

Ze kraken de Duitse versie van het programma, vertaald naar Der Unfassbar Schlausste Mensch Der Welt, nog even af. „Die is kapot saai”, aldus Tan. „Die presentator lijkt op mij”, zegt Van Looy. „Alleen heb ik geen bril meer. Maar ze hebben hem goed uitgezocht.”

In de Vlaamse versie komen ook veel Nederlanders langs. Misschien zou mede-tafelgast bij Humberto, Saskia Bellemans, het wel willen proberen in Vlaanderen. Ze schudt nee. „Zou Humberto Tan het willen overwegen?”, vraagt Van Looy. Tan kijkt bedenkelijk. „Wanneer zijn de opnames?” „We regelen wel iets”, aldus Van Looy.

