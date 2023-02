Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slimste Mens-favoriet Erik van Looy speelt mee rechtstreeks uit operatiekamer: ‘Absolute held’

Het ontbreekt niet aan fanatisme bij De Slimste Mens-kandidaat Erik van Looy. Ondanks een gescheurd netvlies, een operatie en een ooglapje speelt hij mee. „Alles doet hem zeer, maar hij betreedt toch met een ooglap de quiz-arena weer.” Het is duidelijk dat Van Looy er de humor van inziet, en ook kijkers vonden het fantastisch.

„De angst staat hem op zijn netvlies”, grapt presentator Philip Freriks. Van Looy neemt al negentien jaar de presentatie van de Belgische versie van De Slimste Mens op zich, maar is zo dol op de quizshow dat hij zich kandidaat stelde voor de Nederlandse variant. Eergisteren kon Van Looy zich al tot ‘de slimste’ rekenen, dus keerde hij gisteren terug. Mét een stevig vastgeplakt wit ooglapje op zijn linkeroog.

‘Al last van toen ik hier zat’

Maar wat is er gebeurd met zijn oog? Van Looy legt uit: „Mijn netvlies is gescheurd, en losgekomen. Dat was eigenlijk al toen ik hier zat.” Van Looy had er de hele tijd al last van: „Ik zag de hele tijd vliegen. Maar ik dacht, ja met al die oude mensen in de studio hier…” Een bezoek aan een oogarts volgde, en die zei: „Onmiddellijk opereren.” Of het niet een weekje later kon, was duidelijk: „Alleen als ik mijn zicht wil kwijtraken, vertelde de arts.”

Nog vóór de opname van De Slimste Mens is Van Looy geopereerd: „Ik ben om acht uur ‘s ochtends geopereerd. Met lokale verdoving in plaats van, wat men normaal doet bij deze operatie, volledige verdoving.” Van Looy is naderhand „iets heel goeds gegeven”, zegt hij terwijl hij grinnikt. „Ik voel me heel goed.” Rond het middaguur zat Van Looy weer klaar in de studio.

Held van De Slimste Mens

Daaropvolgend roept De Slimste Mens-presentator Freriks hem uit tot ‘absolute held van het programma’. Kijkers hebben enorm genoten van deze aflevering en spreken over ‘de beste van het seizoen’. Gisteravond nam Van Looy het op tegen de uitdager Maya van As (van het cabaretduo Vlamousse) en Annefleur Schipper (die je kunt kennen als vaste tafelgast bij Khalid & Sophie).



Leukste aflevering van het seizoen #deslimstemens — Paulien (@PaulienJZ) January 31, 2023



Wat een leuke vent is Erik. Niet alleen als presentator maar ook als kandidaat doet hij het geweldig. Op naar de finale ❤ #deslimstemens — Lia De Lion (@LiaDeLion1) January 31, 2023



Leukste #deslimstemens aflevering vanavond van dit seizoen. — wilma 🌈 #Switches #Kacy she/her (@wiccangirl) January 31, 2023



Leukste aflevering tot nu toe. Lachen, gieren, brullen. #deslimstemens — Hayo Bart (@Hayotje) January 31, 2023

Ooglapjes-vraag

De humor is compleet wanneer Van Looy wel heel toevallig een vraag krijgt voorgelegd over welke beroemdheden op de foto een ooglapje dragen. „Zie je, je bent niet de enige”, grapt Freriks. „Wat een toeval dat die ronde nu komt”, lacht Van Rooy. De Slimste Mens-kijkers hebben het toeval ook niet gemist: „Briljant die ooglap galerij.”



Haha briljant die ooglap galerij #deslimstemens 😂😂😂 — Yvonne Buitelaar (@YvonShorty) January 31, 2023



Humor van de redactie van #deslimstemens richting de onfortuinlijke Vlaming Erik van Looy, die vlak voor de opnames met spoed ‘n oogoperatie moest ondergaan.#deslimste pic.twitter.com/Un06RhEnIB — © Aad Lips (@AadLips) January 31, 2023

Enthousiaste reacties

Ondanks Van Looy’s medische ongeval, heeft hij het weer ver geschopt in De Slimste Mens. In de volgende uitzending keert hij terug, en daar kwamen enthousiaste reacties op.



#deslimstemens Eindelijk weer eens een echt leuke aflevering, met dank aan Erik van Looy. Gelukkig is hij er morgen ook weer bij. — Albert (@albov69) January 31, 2023



#deslimstemens #slimstemens

Erik met afstand de leukste mens!!!!

Pirate of the Caribean #erikvanlooy

Zelfs Maarten liet een vage glimlach ontsnappen… — mech0707 (@mechteld0707) January 31, 2023

Bekijk deze aflevering van De Slimste Mens terug via NPO