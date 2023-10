Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen laat in Vandaag Inside geen spaan heel van goednieuwsshow SBS6

Johan Derksen staat nou niet echt bekend als een man die bang is om anderen te kwetsen. Hij heeft een mening en ventileert die dan ook graag. Dat gebeurde gisteravond ook in Vandaag Inside, toen het trio het nieuwe SBS6-programma GoedNieuws Vandaag besprak. Voor de goede orde: dat zijn dus ‘collega’s’ van ze, want ook Vandaag Inside valt onder de SBS6-hoed.

Ook Metro‘s Erik Jonk keek GoedNieuws Vandaag onlangs, om te kijken ‘of het wat was’. Wat hij ervan vond, lees je in Blik op de Buis.

GoedNieuws Vandaag onderwerp van gesprek bij Vandaag Inside

Een programma dat alleen maar goed nieuws brengt, dat belooft GoedNieuws Vandaag te zijn. Maar of dat goede nieuws ook kwalitatief goed is, daar zijn de meningen over verdeeld. Zo reageerde een kijker: „Wat kun je verlangen naar slecht nieuws.” Maar goed, elk programma verdient een kans. Wat vinden de mannen van Vandaag Inside daarvan?

Ze begonnen het programma er gisteren meteen mee: „Jij bent er helemaal klaar mee hè, de goednieuwsshow?”, vraagt Wilfred Genee aan Johan Derksen. Het antwoord komt bevestigend: „Ik ben verbijsterd, ik heb weer gekeken en het kan haast niet, maar het is slechter dan gisteren (maandag was de eerste aflevering, red.).”

„Die arme Amerikakenner van ons zat er ook uit z’n nek te lullen”, verwijst Derksen naar Raymond Mens. Genee: „En, hoe deed ‘ie het?” Volgens Derksen is „het lullige van de goednieuwsshow” dat het twee uur geleden op tv te zien was, en hij inmiddels al ‘geen idee heeft’ waar het over ging. René van der Gijp heeft niet gekeken, maar wil het ‘nu wel echt zien’. Derksen zet nog een stap verder en denkt ‘van de zender af’.

Johan Derksen tegen De Mol: ‘Zet een streep door goednieuwsshow’

„Ze hebben niks op zo’n plekkie”, legt hij uit. „Dat is altijd het probleem. Maar waarom bedenk je dit jongens? Dit is tot mislukken gedoemd.” Volgens Genee nemen de kijkcijfers nog wel toe (het programma begon met zo’n 185.000 kijkers), maar Van der Gijp en Derksen lijken niet overtuigd.

De besnorde voetbalanalist heeft zelfs baas John de Mol geadviseerd een streep door het programma te zetten. De Mol heeft echter niets met dat advies gedaan. „Hij wordt een beetje eigenwijs”, zei Derksen over zijn baas. „Hij negeert mijn adviezen en dat is de bedoeling natuurlijk niet.”

