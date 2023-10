Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onthullingen over lidmaatschap prins Bernhard bij Hitlers partij kent boze, maar (nog) geen officiële reacties: ‘Foute shit’

Weinig historici twijfelden er nog aan, maar nu is het bewijs dat prins Bernhard lid was van de NSDAP, de partij van Adolf Hitler, wel heel overtuigend. Maar dat bewijs kan op kwade reacties rekenen.

In het boek De achterblijvers, dat vandaag verschijnt, onthult auteur Flip Maarschalkerweerd dat hij de originele NSDAP-lidmaatschapskaart van de prins heeft gevonden. Dat schrijft NRC.

Prins Bernhard ontkende lidmaatschap NSDAP

Maarschalkerweerd is oud-directeur van het Koninklijk Huisarchief. Hij vond de kaart op Soestdijk in het privéarchief van de prins dat hij na diens overlijden in 2004 moest inventariseren.

Prins Bernhard heeft tot aan zijn dood ontkend dat hij lid was van de nazipartij. Ook al werd hij geconfronteerd met bewijs van het tegendeel. In een serie interviews die hij voor zijn dood had met de Volkskrant verklaarde de prins nog: „Ik kan met de hand op de Bijbel verklaren: ik was nooit een nazi. Ik heb nooit het partijlidmaatschap betaald, ik heb nooit een lidmaatschapskaart gehad.”

RVD wil niet reageren

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en demissionair premier Mark Rutte willen niet reageren op de onthullingen over prins Bernhard en zijn lidmaatschap van de NSDAP. Dat laat een woordvoerder van de RVD weten.

Een nadere toelichting op het besluit om geen reactie te geven, gaan de RVD en Rutte ook niet geven. Op sociale media geeft iemand aan dat het volkslied hierdoor wel aangepast mag worden: „Ik krijg het mijn strot niet meer uit.”



Na de onthulling dat prins #Bernhard lid was van de NSDAP, wil ik een ander volkslied. Want “van Duitschen bloed” kan ik vanaf nu niet meer uit mijn strot krijgen. — Ingeborg doet niet aan excuses. (@IngeborgKK) October 4, 2023

‘Mooi dat het definitief is opgehelderd’

In 1996 werd er al gezegd dat er een kopie van het lidmaatschap gevonden was. Gerard Aalders en Coen Hilbrink onthulden in het boek De affaire Sanders dat ze in de Verenigde Staten een kopie hadden gevonden van zijn lidmaatschapskaart.

Op sociale media stromen de reacties op de onthullingen binnen in veelvoud. Men is opgelucht dat het „definitief is opgehelderd”. Daarnaast klinkt echter veel kritiek op het „liegen en ermee wegkomen”. Het uitblijven van officiële reacties wordt niet gewaardeerd.



Liegen en er mee wegkomen blijkt privilege voor de "machtigen". Geen reactie #Rutte en #RVD, ook geen reactie waarom geen reactie. Punt! Blijf kritisch. Lidmaatschapskaart #NSDAP van Bernhard gevonden in eigen archief: ‘Hij loog tot het bittere einde’ https://t.co/FrhM820Qu6 — Tom K.M. Willaert (@TomKMWillaert) October 4, 2023



#Bernhard is altijd een vreemde vogel geweest dus dit past daar naadloos bij…

Mooi dat ook dit definitief is opgehelderd. Bernhard had lidmaatschapskaart #NSDAP in eigen archief – https://t.co/iY2Io0dDoz — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) October 4, 2023



#Koningshuis Het zou sieren als ze met een openbaar excuses komen, Prins Bernard een SSer geweest maar ook nog het vrijwillig lidmaatschap van de NSDAP!!! zeker tegen over onze helden uit verzet die bedrogen zijn door #Bernard. — Sipos (@Sipos71440093) October 4, 2023



