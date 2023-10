Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Henri Bontenbal op kennismaking bij Khalid & Sophie, wil een ‘nieuw’ CDA: ‘Meer visie dan andere partijen’

Met veel nieuwe gezichten in de politiek en de verkiezingen die eraan komen, zijn kennismakingen wel op z’n plek. Het is de beurt aan Henri Bontenbal (CDA) om zijn zegje te doen bij Khalid & Sophie.

Kijkers zijn verdeeld over zijn optreden in de talkshow. De ene vindt hem een „aangename verrassing”, de andere vindt dat hij „lult, lult, lult”.

Henri Bontenbal van het CDA

„Ik ga vragen plaats te maken voor een andere partijleider”, aldus Khalid & Sophie-presentator Sophie Hilbrand. De GroenLinks-PvdA-lijsttrekker, Frans Timmermans, maakt in de uitzending plaats voor CDA’er Henri Bontenbal. „Het CDA uit het slop, is dat de slogan?”, lacht Hilbrand.

„Nee, dat is gelijk zo negatief”, aldus Bontenbal. Hij vindt wel dat het een beetje als een „sollicitatiegesprek voelt”. „Ik ben eerlijk gezegd wel trots dat het lukt om de partij echt wel in een nieuwe groef te krijgen. Toen ik aantrad was er veel negativiteit en somberheid over de toekomst van de partij”, verklaart Bontenbal.

Iets nieuws neerzetten

Het is „heel erg” aan het omslaan, merkt de lijsttrekker. „We hebben het aangedurfd als partij om een generatiewisseling in te zetten”, hij wijst naar de nummer 2 en 3 op de lijst. „We gaan iets nieuws neerzetten.”

Khalid & Sophie heeft een ‘campagnespot’ in elkaar gezet voor Bontenbal, die de sfeer in de partij uiteenzet met een vrolijk lied. „Deze is wel beter dan de onze”, aldus Bontenbal. Hij doet een voorstel: „We wisselen hem om.”

‘Ik’ of ‘wij’-politiek

Het zat nadrukkelijk in het filmpje, de 3 zetels voor het CDA vanuit de peilingen. „De kiezers zijn naar de BBB of de nieuwe partij van Pieter Omtzigt gegaan”, aldus Hilbrand. „Die twee partijen belichamen een beetje het oude CDA. ‘We doeken de boel op’, had dat gekund?” Dat is volgens Bontenbal een „te platte” analyse.

Wat is dan het grote verschil? „Je zult altijd overlap houden. Ik heb ook overlap met sociaaldemocraten. Die hebben met de christendemocraten de verzorgingsstaat groot gemaakt. Je zou de politiek kunnen verdelen in partijen die heel erg op het ‘ik’ gericht zijn en die anderzijds op het ‘wij’ gericht zijn”, aldus Bontenbal.



Lijsttrekker bij Khalid & Sophie

Zo is er de afgelopen jaren te veel ingezet op marktdenken en het individu, vindt Bontenbal. „Neem migratie. Dat zijn vraagstukken die alleen met een grote mate van saamhorigheid opgelost kunnen worden.”

Mede-tafelgast bij Khalid & Sophie, Roos Abelman, snapt niet meer waar het CDA voor staat nu „jullie voormalig partijleider is gaan solliciteren bij de Europese Commissie met een totaal ander programma dan waar hij voorheen bij het CDA mee zat”. In die zin is dat Bontenbals „lot”, zegt hij. „Ik mag 150 jaar CDA in elk progamma recenseren.”

‘Ook al vindt de achterban het ingewikkeld’

Het ‘oude CDA’ zit eerder bij de nieuwe partijen waar ze naartoe vertrokken zijn, dan bij het ‘echte CDA’ „die wil vernieuwen”, stelt Bontenbal.

„Wij kiezen voor moeilijke politiek. Rond de spreidingswet heeft de BBB en NSC er concreet tegengestemd, terwijl er echt een groot probleem is. Zij zouden opkomen voor de regio’s waar de problemen zijn, maar uiteindelijk trekken ze zich terug door tegen te stemmen. Het CDA stemt toch voor die wet, ook al vindt een deel van de achterban dit ook ingewikkeld.”

Verantwoordelijkheidspartij

Bontenbal zegt geen fan te zijn van campagnestrategiëen met „simpele one-liners”. „Uiteindelijk doet een partij dat altijd, want er moet iets op een poster staan. Maar ik sta voor een breder verhaal. We moeten naar een gemeenschapszin toe, meer saamhorigheid en naar het belang van waarden en normen.”

Volgens Bontenbal is er te veel meebewogen met wat er „de afgelopen decennia is gebeurd”. Machtspartijen, daar houdt de lijsttrekker niet van. „We zijn een verantwoordelijkheidspartij. We zijn er om te dienen. Ik zie veel populisme, makkelijk scoren. Ook in de oppositie zal het CDA proberen om Nederland mooier te maken.”

Fatsoenlijk politicus

De gesproken taal in de Tweede Kamer is te hard, met scheldwoorden en aannames die om de oren vliegen. „Het gaat om het internaliseren van woorden. Je moet een fatsoenlijk politicus zijn”, vindt Bontenbal. „De woorden in de Tweede Kamer gaan via sociale media heel snel de samenleving in.”

Hierdoor komen er bedreigingen de samenleving in, waardoor straks niemand meer het land wil besturen of in een expert-team wil zitten, merkt Bontenbal. „Het is belangrijk om dat steeds te blijven benoemen. De wat jongere kamerleden die er minder lang zitten, kijken ernaar en zien dat het een ‘gekke groepscultuur’ het is geworden in de Kamer.”

‘Groenste CDA’er ooit’

Hilbrand vindt echter dat Bontenbal beter op de klimaatplek van Wopke Hoekstra in Europa had kunnen zitten. „U bent de groenste CDA’er die we ooit gehad hebben. Hoe zou u het vinden om bij Frans Timmermans achterop te springen?”

Het is een „prestatie” die Timmermans heeft geleverd, vindt Bontenbal. Maar ze verschillen ook. Bijvoorbeeld over kernenergie. „Dat moet een deel van de mix worden”, aldus Bontenbal. „We moeten geen kernenergie-discussie voeren zoals in de jaren zestig, dus iets meer Rob Jetten-pragmatisme zou je sieren”, zegt Bontenbal tegen Timmermans bij Khalid & Sophie. „Dan kunnen we het klimaatbeleid heel goed doorzetten.”



