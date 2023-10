Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hugo de Jonge komt nog even terug op ‘clash’ met Forum: ‘Opstaan tegen idiote complottheorieën’

Hugo de Jonge is vandaag nog even ingegaan op zijn ‘clash’ gisteravond met Forum voor Democratie. De demissionair minister van Binnenlandse Zaken nam wederom geen blad voor de mond.

Hugo de Jonge vindt dat meer moet worden opgestaan tegen Forum voor Democratie. Hijzelf deed dat gisteravond in een debat over een initiatiefvoorstel van de partij die zondag een Forum Outside-festival houdt. Forum voor Democratie pleit voor een referendum waar Nederlanders zelf het initiatief toe kunnen nemen. De discussie ging in een vrijwel lege Tweede Kamer echter een heel andere kant op.

Dat leverde uiteindelijk dit einde tussen Forum-partijleider Thierry Baudet en de minister op:



Vanavond verdedigden @PvanHouwelingen en ik ons voorstel voor een initiërend referendum (https://t.co/7R5NeeQFkk). Minister van Binnenlandse Zaken @hugodejonge adviseerde de Kamer namens de regering om ons voorstel af te wijzen. Hij verwees naar #FVD als “onkruid”. Dit is hoe het… pic.twitter.com/ju7xhEsnD4 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) October 5, 2023

Hugo de Jonge en Haagse oren

Hugo de Jonge vindt het absurd dat Forum-Kamerleden in de Tweede Kamer een podium krijgen om „idiote complottheorieën uit te serveren. Dan hoor je op te staan en dan hoor je je daar tegen uit te spreken”, zei De Jonge ‘the day after‘, voorafgaand aan de ministerraad.

„Onze Haagse oren zijn misschien gewend aan woorden die helemaal niet normaal zijn. Ik vind echt dat we niet normaal moeten maken wat gewoon niet normaal is”, zei De Jonge.

‘Corruptie en onderdrukking’

FVD-Kamerleden hebben het in de Tweede Kamer regelmatig over een corrupte regering, een corrupt parlement, een kabinet dat de bevolking zou onderdrukken, een leger dat wordt ingezet tegen de eigen mensen, zei De Jonge. Dit soort retoriek „creëert een narratief”, waarschuwt hij. Er wordt volgens hem door Forum voor Democratie een verhaal opgebouwd van een „overheid die het gemunt heeft op zijn eigen bevolking”.

Ik vind echt dat we niet normaal moeten maken wat gewoon niet normaal is.

Hugo de Jonge: ‘Gevaarlijke onzin’

Dat is je reinste onzin, zegt De Jonge. „Maar het is ook gevaarlijke onzin. Gevaarlijke onzin die niet onschuldig is.” Buiten de Kamer leiden dergelijke woorden tot „haatberichten, tot bedreigingen of erger. Dat mogen we niet laten gebeuren. Daar moeten we ons tegen uitspreken. We hebben allemaal op te komen voor onze democratische rechtsstaat. Als minister van Binnenlandse Zaken zie ik dat in ieder geval als mijn verantwoordelijkheid.”

Niet alleen Hugo de Jonge kwam op de avond van het initiatiefvoorstel terug. Dat deed ook Thierry Baudet.



Hugo de Jonge vindt dat politiek Den Haag zich moet uitspreken tegen „dit type politiek. Het is pyromanenpolitiek en die moet worden afgeblust”.

Gideon van Meijeren

De Jonge ging gisteravond vooral in op spreektijd van FVD’er Gideon van Meijeren. De minister hekelt de „complotretoriek” die volgens hem bij Forum hoort.

Hugo de Jonge vindt het belangrijk te waarschuwen voor de kwalijke gevolgen die hij hiervan ziet voor onder meer ambtenaren. „Als je onkruid geen aandacht geeft, dan overwoekert het de tuin.”

De demissionair minister krijgt op X voor zijn doen veel bijval van mensen. Ook, maar wat minder, wordt er positief op Gideon van Meijeren gereageerd.

