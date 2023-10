Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers geschrokken van doodgebeten honden-drama in eerste aflevering Bureau Rotterdam: ‘Onbegrijpelijk’

Ewout Genemans loopt voor het nieuwe programma Bureau Rotterdam een half jaar lang mee met de agenten van de politie in Rotterdam. De eerste aflevering van gisteravond maakte gelijk van alles los bij kijkers: „Heftig wat er allemaal plaatsvindt.”

Genemans, die eerder de wereld over vloog voor zijn indrukwekkende documentaires, blijft voor dit programma in Nederland, en wel in Rotterdam deze keer.

Bureau Rotterdam

Zo is in Bureau Rotterdam bijvoorbeeld te zien dat de politie een man van de snelweg moet halen, gaan ze langs bij een vechtpartij waar werd gestoken en komen ze bij een aanval van een agressieve hond, die helaas al een kleiner hondje heeft doodgebeten.

Bij de vechtpartij tussen bewoners in een woonwijk komen de agenten in chaos aan. „Dat geeft spanning”, aldus politieagent Joyce. „Adrenaline moet ik eigenlijk zeggen. Kijk, het is niet leuk dat er iemand gestoken wordt, maar voor ons is dit wat het werk leuk maakt. Dat je serieus wat te doen hebt.”

‘Welkom in Rotterdam’

Na het aanhouden van een verdachte die gestoken zou hebben, keert de rust in de wijk langzaam terug. „Wanneer gaan we weer terug hier naartoe?”, vraagt Genemans aan de agent. „Ik hoop niet snel, maar ik zie het somber in.” „Nou, welkom in Rotterdam”, zegt Genemans nog.

De man die de politie van de snelweg heeft geplukt, mag verderop in de aflevering weer terug naar huis. Zijn vriendin haalt hem op, maar op weg naar buiten denkt hij Genemans te herkennen. „Wie ben jij, Boudewijn Büch?” „Nee, ik ben Ewout.” Dan rest de vraag nog of Genemans de „groetjes kan doen aan Katja Schuurman en dinges… hoe heet ze? Yolanthe van Cabau en zo”.

Grote impact op kijkers

Maar de meeste impact heeft Bureau Rotterdam op kijkers bij een gevecht tussen honden. Agenten Jacco en Guido gaan erop af. „Anders taseren we die hond”, zeggen ze. Recentelijk schreef Metro al over experts die afwegen of een verbod op gevaarlijke honden aan de orde moet komen.

Het zijn heftige beelden die worden getoond. Een grotere, agressieve hond heeft een andere kleine hond helemaal beet. De baas van de aanvallende hond moet de hond bij de nek pakken en gaan zitten van de agenten.

‘Niemand kwam helpen’

De baas is duidelijk in paniek. Ze verklaart dat haar hond normaal niet agressief is. De man wiens hond werd aangevallen is gebeten in zijn hand, en zijn hond is er ook niet goed aan toe. „Hij is dood”, zegt de man op straat. „Mijn vriend, mijn grote vriend. Niemand kwam helpen.”

Uiteindelijk kwam er een hondengeleider bij kijken. „Ze gaan testen of de aanvallende hond in orde is”, zegt een agent. De dierenambulance heeft het overleden hondje nog opgehaald. De twee baasjes gaan volgens de politie de kosten van de aanval delen.

Reacties vol ongeloof

Op sociale media reageren kijkers vol ongeloof. Mensen roepen op om een verbod in te stellen op agressieve honden.



Ik ga #bureaurotterdam maar niet terugkijken, begreep dat het einde ontzettend heftig is 😢 — Marieke (@Emmetjes) October 11, 2023



Hoelang moet het nog duren voor er een totaalverbod komt op hoogrisicohonden? Nu was het een andere hond, andere keren waren het babies en kinderen. Onbegrijpelijk dat deze hond niet afgemaakt is na deze moord. #bureaurotterdam @ministerlnv @minlnv @DilanYesilgoz @ministerieJenV https://t.co/b6DywRZnhD — Jesper van den Berg (@JespervdenBerg) October 11, 2023



De beelden met die hond heb ik echt niet helemaal kunnen kijken, tering zeg #bureaurotterdam — Lord (@LordjeNelom34) October 11, 2023



Het doodgebeten hondje heeft een diepe indruk op mij.. achtergelaten!😪 Mischien is het handig om gevaarlijke honden een muilkorf om te doen!? #bureaurotterdam — Ramon 👐🏻🐝 (@DjRamon1976) October 10, 2023



Heftig wat er allemaal in Rotterdam plaatsvindt. Ik ben toch echt blij dat ik niet meer op #rotterdamzuid woon. Respect voor die dienders bij @POL_Rotterdam #bureaurotterdam — RiJk 🦊 🌈 Retired PhPd (@kjir59) October 11, 2023

Bureau Rotterdam terugkijken kan via Videoland.

