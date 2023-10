Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeder Evelien vertelt bij Humberto voor het eerst over Thijs H., die tijdens psychose drie mensen doodde

Thijs Hermans, voor velen beter bekend als Thijs H., doodde in mei 2019 tijdens een psychose drie mensen. Nu doet zijn moeder haar verhaal bij Humberto, en dat maakt indruk bij kijkers.

Destijds kregen de ouders van Hermans felle kritiek over zich heen. Gisteravond deed moeder Evelien een boekje open bij Humberto.

Moeder van Thijs H.

De begin dertiger uit Limburg, „die met zijn volledige naam genoemd wil worden”, meldt Tan, is vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van een vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag en voor het doden van een vrouw en een man op de Brunssummerheide.

„Het was een zaak die heel Nederland schokte”, begint Tan. „Maar wat doet het met de moeder als je kind wordt veroordeeld voor drievoudige moord?” Ook Bénédicte Ficq, de advocaat van Hermans, is aangeschoven. De zaak loopt nog bij de Hoge Raad, waar volgende week uitspraak wordt gedaan.

Moeder vertelt over tijd rond moorden

Evelien verklaart dat haar leven „op een bepaald moment weer doorgaat”. „Maar niet zoals het was en niet zoals het had moeten zijn.” Tan vraagt zich af hoe haar zoon was, voordat hij de moorden pleegde. „Hij was student en werkte ernaast bij een IT-bedrijf. Hij was daar heel betrokken en hij vond z’n studie enorm leuk en uitdagend.”

Ze heeft een foto meegenomen van haar zoon, ten tijde van zijn leuke studie en baan. „Dat zou rond 2016 zijn geweest. Wat hij hier uitstraalt, dat was hij ook.” Begin 2018 merkten Evelien en haar man dat hij „ander gedrag ging vertonen”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Thijs Hermans doodde in mei 2019 tijdens een psychose drie mensen. Zijn moeder Evelien vertelt er voor het eerst over: "Het was mijn zoon niet meer, ik herkende hem niet meer. Dat was Thijs niet. Het was Thijs H. en niet Thijs Hermans." #Humberto pic.twitter.com/id4VzV20WB — Humberto (@HumbertoRTL) October 10, 2023

Humberto heeft vragen

Hermans werd „argwanend en de studie lukte niet meer”, verklaart moeder Evelien. „Met hem erover praten lukte bijna niet.”

Tan heeft vragen rondom de escalatie in mei 2019 waarbij Hermans slachtoffers maakte. „Wat is er misgegaan met hem en hoe er naar hem gekeken werd?” Evelien vertelt dat er niet met aandacht naar hem werd geluisterd door professionals. „Er werd gekeken naar de paar symptomen, en dan werd er gezegd: ‘Dat kan dat zijn, of dat, we kiezen voor deze’. Het zou dus ADHD kunnen zijn. Maar dat was het niet.” Daardoor kreeg hij ook de medicijnen die bij ADHD horen.

„Maar als je psychose-gevoelig bent, en je krijgt de verkeerde medicatie, dan ontploft je hoofd”, weet Evelien te vertellen.

‘Slipte steeds verder weg’

Hermans heeft zelf in een brief verklaard hoe hij zich voelde en „steeds verder wegslipte”. Er kon maar moeilijk een psychose vast worden gesteld, daar heeft Tan vragen over. Advocaat Ficq legt het uit: „In ons wetboek van strafrecht is bepaald dat als je volledig ontoerekeningsvatbaar bent, je niet strafbaar bent voor wat je hebt gedaan. Er kan wel tbs worden opgelegd, maar er wordt geen straf gegeven.”

„Deze jongen was onwaarschijnlijk in de war. Dat zegt het instituut dat gespecialiseerd is. Het Pieter Baan Centrum heeft gezegd: ‘Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar’. Een ander team heeft dat ook gezegd. Wat is er in deze zaak nou misgegaan?”, denkt Ficq hardop.

Belangenverstrengeling

„Rechters hebben gemeend de conclusies van die zware deskundigen gewoon weg te kieperen. ‘Wij kijken daar toch net even iets anders naar’, zeiden zij.” Later is een nieuw team naar Hermans gaan kijken, maar zij konden geen conclusies trekken. „We hebben later nog geconstateerd dat iemand die bij het falende team heeft gewerkt onderdeel was van het nieuwe rapporterende team.” Belangenverstrengeling, aldus Ficq bij Humberto.

„Er is een hele nieuwe situatie ontstaan, op basis waarvan ik zeg: ‘Oh mijn God, deze jongen is in hoger beroep veroordeeld door een hof dat een aantal bespiegelingen doet over een psychose waar ik uit afleid dat zij gewoon niet weten wat een psychose is.” Als je in een waan denkt, kun je soms nog wel degelijk afwegingen maken, stelt Ficq.

Onverantwoorde veroordeling

„Deze jongen kon nog geen vlieg doodslaan. Uiteindelijk heeft hij drie mensen gedood waar hij nul komma nul relatie mee had. Als je geen deskundige bent, denk je: ‘Er is iets heel ergs met hem aan de hand’. Deze zaak kent veel controverses, het is in wezen overantwoord om deze veroordeling in stand te houden. Dat vind ik echt.”

„Behandeling, ja. Veroordeling, nee”, vat Tan samen. „Precies”, aldus Ficq.

Zo wil Evelien het verhaal vertellen voor „alle andere Thijs’en en alle moeders van hen”. „Het is zo’n machteloos en verdrietig gevoel om te zien dat je kind afglijdt. Ik ben elke keer weggestuurd als we hulp gingen zoeken. Je word niet serieus genomen en ze trekken zich nergens wat van aan.”

Rode vlaggen in zaak Thijs H.

Het is een „onpopulair onderwerp”, verklaart Evelien. „Maar ik ben blij dat ik hier mag zitten om erover te praten. Het ergste is dat wij niet de enige slachtoffers zijn. Er zijn drie mensen dood, onherstelbaar.”

„Er zijn acht hele serieuze rode vlaggen in deze zaak”, deelt Ficq nog. „Ik hoop dat de Hoge Raad een nieuwe kans op een feitenproces geeft, zodat dit goed komt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat verdrietig voor deze moeder. In een psychose ben je inderdaad jezelf niet meer. Je weet het als mens naderhand ook niet, nauwelijks. Vlagen wellicht. Hulp heeft hij nodig. Goed dat moeder dit belicht! — Christel (@tweetyChristel) October 10, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oei, dit raakt me heel erg persoonlijk. Helaas ervaring met psychose bij iemand die je lief is (of was in mijn geval). Goed dat dit verhaal verteld wordt. Het maakt me verdrietig, hier zijn alleen verliezers.#ThijsH #Humberto — peggy-sue (@blaak_w) October 10, 2023

Humberto terugkijken kan via Videoland.

Vorige Volgende

Reacties