Het weer in de herfstvakantie wordt misschien wel anders dan je verwacht

Heb jij als de herfstvakantie in zicht komt je Agu-regenpak al voor in de kast hangen en je plu op een vindbare plek staan? Er zit tenslotte het woord herfst in… Wacht daar dit jaar maar mee, want het weer pakt de komende herfstvakantie allesbehalve nat en stormachtig uit.

De herfstvakantie staat bijna voor de deur. In de regio’s midden en zuid wordt volgende volgende week vakantie gevierd, in scholenregio noord een weekje later. Fris wordt het wel, maar zonnig. En de komende tijd kun je rekenen op de eerste nachtvorst.

Ander weer tijdens de herfstvakantie

Regen (en eventueel wind) in de herfstvakantie leek vroeger een vanzelfsprekenheid. Maar tegenwoordig is het soms heel andere koek. ‘Haal je zonnebril maar uit de kast‘, schreef Metro bijvoorbeeld op 23 oktober 2022 nog.

Momenteel is het wederom warm voor de tijd van het jaar, maar aan het begin van de herfstvakantie gaat de temperatuur omlaag. Vanaf zondag wordt het overdag zo’n 12 graden en tijdens de nachten neemt de kans op vorst toe.

Nog heel even nat…

Vrijdag, wanneer de herfstvakantie voor de regio’s midden en zuid officieel van start gaat, is het bewolkt en zijn er perioden met regen. De regen trekt volgens weerdienst Weeronline naar het noordoosten weg en daarna is het midden op de dag een tijd droog. Daarbij staat wel een stevige zuidwestenwind. Later trekken vanuit het westen buien over het land.

Weeronline maakte eerder al een video over de kans op een huilende herfsthemel:

Fris en zonnig in de herfstvakantie

Na een regenachtige nacht naar zaterdag wordt het overdag een stuk droger. In het oosten en zuidoosten valt zaterdag mogelijk eerst nog wat regen, maar dit trekt snel richting Duitsland weg. Zaterdag overdag zijn er flinke zonnige perioden, maar in de middag trekken buien vanaf de Noordzee het land binnen. Ook zondag hebben we met buien vanaf de Noordzee te maken. Naast de buien brengt de noordwestenwind beduidend koudere lucht met zich mee: zaterdag wordt het 15 tot 18 graden en zondag is het nog slechts 12 graden.

🌞 Alweer een record Sommige mensen reageren standaard cynisch op ‘weerrecords’, maar Weeronline meldt er vandaag toch weer eentje: begin oktober was recordwarm, de eerste tien dagen van de maand zelfs ‘uitzonderlijk warm’. Met een (over alle dagen en nachten) gemiddelde temperatuur van 16,6 graden werd het oude record uit 2001 (15,0 graden) volgens de weerdienst verpulverd. In het noorden van het land waren er echter toch dikke jas-dagen.

De wind houdt zich rustig

Vanaf maandag draait de wind naar het noordoosten- tot oosten en nemen de neerslagkansen af. Wel is het fris oktoberweer met maxima die niet hoger uitkomen dan 11 tot 13 graden. Ter vergelijking: middagwaarden rond 15 graden zijn gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Hoe warm het later in de week wordt is nog onzeker. De wind houdt zich over het algemeen rustig en overdag krijgt de zon veel ruimte. Ondanks de lage maxima is het met een warme jas in het zonnetje heerlijk weer om eropuit te trekken.

Een herfstvakantie met nachtvorst

Ben jij tijdens je vakantie van plan om ’s ochtends vroeg op pad te gaan? Weerman Floris Lafeber: „Houd dan rekening met de koude ochtenden. In de nachten kan het, vooral wanneer het breed opklaart en nauwelijks waait, namelijk flink afkoelen. Zo kan het kwik landinwaarts op neushoogte dalen naar enkele graden. Aan de grond is de kans op vorst.”

