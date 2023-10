Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Integriteitsschendingen ongegrond’: Esther Ouwehand keert terug bij PvdD en doet verhaal bij Khalid & Sophie

Esther Ouwehand is ‘vrijgepleit’ van de integriteitsschendingen die haar boven het hoofd hingen. Nu keert ze terug als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Maar hoe heeft ze het beleefd? Ouwehand deed haar verhaal gisteravond bij Khalid & Sophie.

Het is een maand geleden dat Ouwehand zich terugtrok. Het nieuwe bestuur van de partij heeft besloten de verdenkingen te laten vallen, omdat deze „ongegrond” waren.

Ester Ouwehand deelt kant van het verhaal

„Persoonlijk heeft het me veel pijn gedaan”, begint Ouwehand over de impact van de gebeurtenissen. „Kwaadsprekerij en dat ook nog in de krant. Dat is heftig. Je wordt beschuldigd van dingen terwijl je niet eens weet wat je verkeerd hebt gedaan.”

Ook voor de partij is het heftig geweest. „Maar we zijn in ontwikkeling”, stelt Ouwehand. „De Partij voor de Dieren is groeiende. We hebben meer leden dan de VVD. Steeds meer mensen zien dat we wat moeten doen om de aarde leefbaar te houden.”

De thema’s waar de partij voor staat werden ondergesneeuwd door het „gekrakeel”, aldus Khalid & Sophie-presentator Khalid Kasem. „Kijk, als het zo goed gaat met je partij moet je ook doorontwikkelen. En daar ging dit over. Staan we voor die grote uitdagingen? Intern moet dat mee-ontwikkelen.”

Het oude bestuur kreeg ze hierin niet mee. „Dat was de kern van wat er speelde.” Bij het partijcongres van vorige maand koos Ouwehand er echter voor om zich tijdelijk terug te trekken. Bij Khalid & Sophie zagen ze dit „staaltje machtspolitiek” niet voor de hand liggen bij Ouwehand. „Ik ook niet”, aldus de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren.



Meldingen waren ongegrond

„Ik zat in een lastige situatie. Ik werd beschuldigd van integriteitsschendingen. Het oude bestuur zei: ‘dan mag je geen lijsttrekker zijn’. Toen draaiden ze dat terug, maar ze herhaalden de beschuldigingen. Ik wist toen niet wat ik moest”, legt Ouwehand uit. „Tegen het congres was het nog niet duidelijk wat de meldingen waren”, en dus besloot ze de knoop door te hakken.

Het nieuwe bestuur heeft de beschuldigingen onderzocht, „met een jurist en een onafhankelijke toetsing bij externe integriteitsdeskundigen”, aldus Ouwehand. Dat onderzoek concludeerde dat de meldingen ongegrond waren.

‘Verschil van inzicht’

De aantijgingen zaten in de hoek van „groeipijnen”, verklaart Ouwehand bij Khalid & Sophie. „Er waren discussies over de ontwikkeling van de partij. We hadden een verschil van inzicht.”

Ging het niet over het handelen van Ouwehand? Dat vraagt Kasem zich af. „Het nieuwe bestuur heeft geconstateerd dat het oude bestuur de meldregeling op oneigenlijke manier heeft gebruikt om dit verschil van inzicht te beslechten. Dat is niet mooi, maar het is gebeurd”, aldus Ouwehand.

‘Doen wat kiezers van je mogen verwachten’

„Ik zie het vooral in het kader van de ontwikkeling. Groeipijn hoort er soms bij. Het was niet leuk, maar we gaan nu wel door met een mooie campagne.” Tafelgast Nynke de Jong is benieuwd naar het „meesterplan” van het oude bestuur. „Ik heb daar geen idee van”, reageert Ouwehand.

Zou Ouwehand te „directief, solistisch en veeleisend” zijn geweest?, vraagt Kasem zich af. „Je zit in de Tweede Kamer met een belangrijke missie. Het is hard werken. En daar zul je moeten doen wat je kiezers van je mogen verwachten”, aldus Ouwehand. „Dus het klopt dat ik daar een standaard heb waarvan je echt aan de bak moet.”

„Het feit staat dat het veel van je vraagt om op te komen voor dier, natuur en milieu in de Tweede Kamer, waar de werkdruk hoog is. Daar loop ik ook niet voor weg.”

