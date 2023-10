Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pieter Omtzigt mist opgestapte NSC-voorzitter Hein Pieper: ‘Dit raakt mij’

Gisteren stapte de voorzitter en medeoprichter van Nieuw Sociaal Contract (NSC), Hein Pieper, onverwachts op. Pieter Omtzigt, de oprichter van NSC, mist hem maar al te veel.

Een oud conflict rondom het kijken van porno op een werkcomputer deed de inmiddels oud-voorzitter de das om.

‘Ik mis hem’

Pieper trad gisteren af vanwege een volgens de partij afgehandeld arbeidsconflict van negentien jaar geleden. Omtzigt heeft niet het gevoel dat hij met het vertrek van Pieper van een potentieel probleem is verlost: „Dit raakt mij behoorlijk en zo zie ik het niet. Ik mis hem.”

Pieper besloot zelf om te stoppen, omdat hij niet wil dat NSC de dupe wordt van de discussie. Het partijbestuur liet het onderzoek naar de melding uitvoeren door een onafhankelijke derde.

Pieter Omtzigt

„Het bestuur doet dit, de heer Pieper heeft het besloten, maar het raakt me wel hoe we hiermee omgaan”, aldus Omtzigt. Op de vraag of hij de afgelopen jaren zelf nooit iets verkeerd heeft gedaan, antwoordde Omtzigt: „Natuurlijk heb ik fouten gemaakt de afgelopen negentien jaar in mijn leven, dus wat dat betreft raakt dat mij.”

Wat hij daarmee bedoelt, is onduidelijk, meldt De Telegraaf. Voor verdere vragen over het vertrek van Pieper verwijst partijleider Omtzigt naar het bestuur van zijn eigen partij NSC. „Ik hou het even bij deze verklaring”, zegt Omtzigt.

Nieuw Sociaal Contract

Medebestuurslid Bert van Boggelen neemt de voorzitterstaken van Pieper over. Pieper blijft wel betrokken bij NSC als gewoon lid, werd gisteren bekend.

