Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dít is waarom dat zakje op je spijkerbroek zit

Waar dient dat kleine en ogenschijnlijk nutteloze zakje op je jeans voor? Dit en nog meer feitjes over je lievelingsdenim kom je hieronder te weten. Tijd voor een kruistocht in spijkerbroek!

De spijkerbroek komt hoogstwaarschijnlijk uit het zuiden van Europa, waar het kledingstuk in de 19e eeuw vooral bij arbeiders in trek was. Twee steden bakkeleien over de geografische oorsprong van de jeans: Genua en Nîmes.

Denim of jeans?

De naam ‘jeans’ zou namelijk afgeleid zijn van de Franse vertaling voor de Noord-Italiaanse stad: Gênes. Maar ook Nîmes maakt er aanspraak op. Denim betekent eigenlijk niets meer of minder dan ‘afkomstig uit Nîmes’. Een soort pre-moderne Made in China dus. Maar wie de vader van de jeans is, daar bestaat geen twijfel over.

De Duitse Amerikaan Levi Strauss is de uitvinder van de moderne versie van de iconische broek en nam er in 1873 een patent op. En wat was er toen in de mode? Juist, zakhorloges. Oké, hoeden ook. Maar die passen niet in dat kleine zakje op je jeans.

Het kleine zakje op je jeans

Waarschijnlijk gebruik je het kleine zakje op je jeans ofwel niet, ofwel voor kleinigheden als wisselgeld of een sleutel. Eigenlijk is het bedoeld voor het beschermen van zakhorloges. Maar waarom blijft Levi’s er dan aan vasthouden? Bijna niemand heeft tegenwoordig nog een zakhorloge (hipsters niet meegeteld).

De in-house geschiedkundige van Levi Strauss & Co, Tracey Panek, legt uit: „Het maakte al deel uit van de oudste spijkerbroek in ons archief. Om de integriteit te bewaren van het eerste design, willen we het horlogezakje dan ook behouden.”

Oudste paar jeans

Het oudste paar jeans ter wereld ligt alleen niet in het archief van Levi’s, maar was tot een aantal jaar geleden in handen van iemand met een wel heel dure smaak in kleding.

Deze broek hierboven ging in 2017 voor meer dan 80.000 dollar onder de hamer en zou 124 jaar oud zijn. Toch is er onlangs nog een oudere spijkerbroek ontdekt. En hoe!

In 2021 ging Brent Underwood van het YouTube-kanaal Ghost Town Living spelonken in een goudmijn. Wat hij vond was geen goudklomp, maar het scheelde niet veel. De Levi’s jeans waarmee hij terug naar boven klom, zou in 1879 gemaakt zijn. En ook al verkeert de spijkerbroek niet meer in de beste staat, het zal hem geen windeieren gelegd hebben.

Nog meer feiten over de spijkerbroek

Hieronder nog enkele fijne feitjes over jouw jeans.

Net als filtersigaretten en chocolade zijn jeans in Europa populair geworden door Amerikaanse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog

Van 1 baal katoen kun je 225 jeans maken

De kleur van een spijkerbroek is donkerblauw (indigo voor de betweters), omdat dit vuiligheid beter verbergt dan lichtere kleuren

Tegenwoordig wordt 50 procent van alle spijkerbroeken gemaakt in Azië

Het eerste merkenlabel dat ooit aan kledingstuk werd genaaid was een rood vlaggetje van Levi’s, op de achterzak van de broek

Jaarlijks worden er wereldwijd 1,2 miljard spijkerbroeken gekocht

Vorige Volgende

Reacties