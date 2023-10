Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rob Jetten (D66) haalt fel uit naar VVD: ‘Onbegrijpelijke koers’

D66-leider Rob Jetten heeft gisteren fel uitgehaald naar de VVD en lijsttrekker Dilan Yeşilgöz. Op het congres in Apeldoorn zei Jetten dat zijn partijgenoten niet meer rouwig moeten zijn dat het kabinet gevallen is.

„Doorregeren, met een partner die continu de uitgang zoekt naar rechts, staat een daadkrachtig en stabiel landsbestuur in de weg”, zei Jetten.

Yeşilgöz zei eerder de PVV van Geert Wilders niet op voorhand uit te sluiten als coalitiepartner. Dat gebeurde onder het leiderschap van Mark Rutte de afgelopen verkiezingen wel. Het kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie viel in juli over migratie.

Hoewel de VVD-leider zegt af te willen van „waterige compromissen”, willen de liberalen volgens Jetten de deur openzetten voor Wilders. „Het enige wat Dilan Yeşilgöz wil laten verwateren zijn de Nederlandse waarden. De liberale waarden waar dit land op is gebouwd.” Het is niet de eerste keer dat Yeşilgöz hard wordt aangepakt omdat ze de PVV niet wil uitsluiten.

Staand applaus

De aanval op de VVD leverde hem een staand applaus op. Jetten zegt bezorgd te zijn over de „onbegrijpelijke koers” van de leider van de VVD. Maar uitsluiten als coalitiepartner wil hij de VVD zeker niet. „Als het brede midden elkaar alleen maar gaat uitsluiten, dan krijg je uiteindelijk nog meer politiek op de flanken en daar wordt Nederland niet beter van.”

Volgens Jetten staat zijn eigen partij voor het „progressieve midden” en is zij altijd bereid om compromissen te sluiten. In zijn speech noemde hij onderwijs als het speerpunt van D66. „Waar andere partijen bij het verdelen van het geld altijd kiezen voor andere prioriteiten, is de keuze van D66 helder: onderwijs, onderwijs, onderwijs!”

Collegegeld afschaffen

De partijleden steunden een voorstel om in het verkiezingsprogramma te zetten dat het collegegeld voor de lerarenopleiding moet worden afgeschaft. Dat is volgens de indieners nodig om meer zij-instromers voor de klas te krijgen. Het partijbestuur nam geen positie in, maar vroeg zich wel af hoe effectief de maatregel is. Uiteindelijk steunde 60 procent van de leden het voorstel.

De partij staat er in de peilingen slecht voor. D66 heeft nu 24 zetels in de Tweede Kamer. In de peilingen staat ze op ongeveer zeven. Jetten heeft er vertrouwen in dat de komende weken het tij zal keren. Hij wijst daarbij onder meer op het feit dat veel kiezers nog geen keuze hebben gemaakt op wie zij gaan stemmen.

