Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Netflix’ Crypto Boy van Nederlandse bodem: snel geld verdienen is het misschien niet helemaal

Niks geen Zuidas of Wallstreet om een film over een cryptoboy te maken. Nee, Amsterdam-Oost is de standplaats van de Nederlandse film Crypto Boy. En vooral een oude, stoffige burritozaak. Aardig uitgangspunt, pakt de film over snelle jongens en nog sneller geld ook goed uit?

Crypto Boy gaat vandaag wereldwijd op Netflix in première. Erik Jonk bekeek hem alvast voor de rubriek Blik op de Buis, de tv-rubriek over nieuwe en opvallende programma’s van de reguliere omroepen en streamingdiensten als Netflix.

Crypto Boy een familiegebeuren

Crypto Boy is van regisseur Shady El-Hamus (De Libi), die met Jeroen Scholten Aschat ook zelf het scenario voor z’n rekening nam. Leuk: het is een heel familiegebeuren geworden. Zijn broer Shahine, die eerder schitterde in de serie Bestseller Boy, speelt burritobezorger Amir, die financiële kansen ziet in crypto. Shady’s en Shahines vader, Sabri Saad El-Humus, is in Crypto Boy daadwerkelijke vader (van Amir). Omar is een trotse Egyptenaar die met niets naar Amsterdam-Oost kwam. Hij heeft zijn Mexicaanse eetzaak met hard werken opgebouwd, dus mag er – traditioneel en eigenwijs als hij is – niéts aan veranderen. Ook al zit er op de gratis etende buren na geen hond in de zaak.

Crypto Boy speelt in 2018. Geinig om Amir te horen: „Het wordt helemaal niks met Ajax. Die Erik ten Hag, ik weet het niet.”

Van fietskluns tot Crypto Boy

Amir komt vooral over als een mislukkeling die niet verder komt dan burrito-bestellingen rondfietsen. Zijn eigendunk is echter hoog, zijn bek nogal groot. Amsterdam-Oost wordt ondertussen een stadsdeel met trendy koffiebars, sushizaken en fitness-studio’s. Een vastgoedbedrijf wil het huizenblok met de burritozaak opkopen en de huur van het pand vervolgens verdubbelen.

Tussen vader Omar en zoon Amir gaat het steeds vaker mis. Pa vindt dat zijn kind „werkelijk niets kan”. Zoon is het zat en kapt ermee, al helemaal als hij een toevallig op een meet-up stuit van de jonge charismatische crypto-ondernemer Roy (Minne Koole, Dirty Lines). Die belooft als een echte Crypto Boy wonderen. „Gegarandeerd rendement van 1, 2, 3 procent.per.fucking.dag!” Ook een ‘mooie’: „Mijn vader heeft zijn 40ste niet gehaald, ik was op mijn 30ste financieel onafhankelijk. Bam! We gaan de wereld veranderen.”

De hele Crypto Boy-familie El-Hamus:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gebakken lucht, bergen geld

Al is deze kijker geen cryptokenner, je voelt aan je theewater dat hier iemand een bak lucht aan de man brengt. Een berg geld ook natuurlijk, maar vooral voor zichzelf. Amir ziet een nieuwe wereld, kansen en wie weet ook de redding van de zaak van zijn pa. Zal hij als Crypto Boy zijn vader kunnen laten zien of hij wel iets waard is?

Hij lult zich met zijn grote mond binnen no time Roy’s bedrijf Crypcore Capital in. Da’s nogal ongeloofwaardig als je tot dan toe slechts burrito’s bezorgde (en nog altijd te laat ook). De ongeloofwaardigheid helpt Crypto Boy qua verhaal wel goed op weg.

🎥 Weer Netflix Voor Shady El-Hamus is het zijn tweede film die wereldwijd op Netflix verschijnt. In 2021 was dat Forever Rich, over een artiest met een enorme status en een dure Rolex om zijn pols, maar die zijn status dreigt kwijt te raken. Forever Rich was toe de allereerste volledig Nederlandse productie van Netflix zelf. Metro interviewde hoofdrolspeler Jonas Smulders, die nu de burrito-kok in Crypto Boy is.

Cryptowereld mocht uitgebreider

Zit het met dat theewater van deze Crypto Boy-kijker ook goed? Dan vertellen op deze plek natuurlijk niet. Natuurlijk zie je snelle, gladde boys, ladingen drank en successen met volle bankrekeningen. Als niet-cryptokenner had ik veel meer uit deze wereld echter interessanter gevonden, dan de uitgebreide tijd die ook aan de restaurant- en familie-ellende wordt besteed. Interessante verhaallijn hoor, daar niet van. Maar de wereld van Crypto Boy had ik nog wel wat beter willen leren kennen.

Neemt niet weg dat Crypto Boy een bezienswaardige film is geworden. Ondanks het einde, maar da’s snel vergeven (het is wel een film hè). Het verhaal zet je in ieder geval even aan het denken (tenzij je zelf onnadenkend voor het grote geld wilt gaan). En tja, de echte cryptoboys van deze wereld zullen van mijn ‘gedenk’ niet echt onder de indruk zijn. Die hebben het te druk met snel geld maken en dat ook weer rap uitgeven. Maar of dat nou zo’n goed idee is…

Crypto Boy met onder meer ook Isabelle Kafando,Raymond Thiry, Loes Schnepper en Tobias Kersloot van Netflix vind je hier.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Reacties