Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lisa Loeb: ‘Sinds mannen rechtop zijn gaan lopen bestaan FBoy en Nice Guy’

Mannen zet je maar schrap, Lisa Loeb komt eraan. Als tv-presentatrice debuteert zij vandaag met datingprogramma FBoy Island op HBO, een ware vleeskeuring van het – niet letterlijk – mannelijke geslacht.

Opperfeminist wordt Lisa Loeb door HBO Max genoemd. Zij trapt in het eerste van de in totaal tien delen van de reality datingserie dan ook lekker af: „Mannen… wanneer hun evolutie in de soep liep, daar is de wetenschap nog niet uit. Maar ongeveer vanaf het moment dat zij rechtop zijn gaan lopen, onderscheiden we twee soorten. FBoy en Nice Guy.” Gelukkig is de knipoog waarmee Loeb praat groot en durfde de Metro-verslaggever het daarom aan om FBoy Island alvast te bekijken voor Blik op de Buis. In deze Metro-rubriek komen nieuwe en opvallende programma’s van de reguliere omroepen en streamingdiensten aan bod.

Drie vrijgezelle dames op FBoy Island

In FBoy Island – welk eiland dat is: geen idee – zien we drie vrijgezelle dames in bikini of mooie partykleding zoeken naar de geschikte man, de Nice Guy. Tegelijkertijd moeten zij de FBoys ontmaskeren en naar het veel koudere Nederland sturen. Jennemie (26) uit Amsterdam is opgeleid als danseres, maar werkzaam als (het klinkt best goed) social creative. Manon (24) is een communicatiestudent uit Nijmegen die zich in haar vrije tijd het rambam TikTokt. En dan hebben we nog mondhygiëniste Sarah (29), net als Jennemie afkomstig uit de hoofdstad.

Maar liefst zestien mannen zijn voor de dames in de Tropen neergestreken. Acht zijn er daadwerkelijk Nice Guy, de andere acht een zelfbenoemde FBoy. En nee mensen, die F staat niet voor Feestelijk of Frivool. FBoy is „onbetrouwbaar, maar oh zo onweerstaanbaar”, zegt Lisa Loeb. Vrij vertaald noemen we dat Eersteklas Lul de Behanger. Dat mag vast, want gastvrouw Loeb heeft het over een „testosteron-explosie op een machomannen-mijnenveld”. De kerels geven het zelf ook nog eens toe. Ze doen slechts voor het geld aan FBoy Island mee. Hoe dat laatste precies werkt, wordt in de eerste aflevering niet duidelijk. „Maar”, zegt Lisa Loeb, „iedereen die het goed speelt maakt kans op 50.000 euro”.

Datingprogramma-idee triljoen

Datingprogramma’s kennen we natuurlijk in alle soorten en maten. Makers weten altijd wel een wervend tekstje te bedenken waarom ‘dit nu echt iets anders is’. Dan weer worden exen op een beach gedropt. Een volgende keer trouwen mensen op het eerste gezicht. We hebben gezien dat mannen met een heen en weer zwaaiende pielemans uit de zee kwamen stappen en vrouwen in hun blote eh eh, nou ja, laat ook maar. En nu hebben we naar Amerikaans idee weer lieve, loyale kerels vs fakers op een FBoy Island. Waar het echter altijd om draait: de liefde en ‘mens zoekt ander mens’.

In tijden van zoveel tv-omroepen in streamingdiensten heb je nu eenmaal dat succesnummers worden gekopieerd of in een ander jasje worden gestoken. Wat maakt het ook uit, we kunnen allemaal zelf kiezen of we kijken of niet. In dit geval triggerde Lisa Loeb Metro, want met haar maakte HBO een verrassende keuze.

🎤 Lisa Loeb Acht jaar lang vormde Lisa Loeb samen met Janneke Rinzema cabaretduo Matroesjka. In 2020 ging het duo uit elkaar. Loeb ging solo het theater in, met Extase. De voorstelling ging over haar angststoornis en depressies. Vorig jaar augustus werd de Amsterdamse gekroond tot winnares van De Slimste Mens. Morgen ligt haar debuutroman BANG in de winkel, die ook over haar angststoornis gaat. En is zij nu dus te zien als presentatrice van FBoy Island.

Mannen krijgen ervan langs op FBoy Island

Sarah heeft het (vooraf) niet zo op met de heren: „Ik heb het idee dat 90 procent van de mannen een FBoy is tegenwoordig.” Met laatstgenoemd genre heeft Lisa Loeb het dan weer niet zo op: „FBoys weten niet eens hoe je relatiemateriaal spelt.” Eerdergenoemde Sarah denkt tijdens een date ook zoiets: „Ik ben een autonoom persoon. Ik weet niet of je weet wat dat betekent?” De man in kwestie prevelt dat hij wel een paar woorden kent. Lisa Loeb weer: „FBoys hebben zoveel bindingsangst dat ze al bang zijn van een pak maizena.” Maar als het erop aan komt zegt zij tegen de deelneemsters toch: „Je moet een gegeven paard op de bek pakken.”

Kortom, de mannen krijgen er op FBoy Island pittig van langs. Kunnen we best tegen, toch? Met een beetje zelfspot komt het kijken naar dit programma best wel goed.

Billenmannen en inhoudslozen

Wát je ziet, is bekende kost. Feestjes met cocktails in de avond die steevast in zwembad eindigen, (ongemakkelijke) één op één-dates, bandjes uitdelen aan mogelijke kanshebbers en wat onderlinge mannenstrijd („Ah, de inhoudslozen mogen eerst op date”). En natuurlijk het eeuwige ‘deelnemers vertellen wat voor de camera’ (van „ik ben een billenman” tot „bij mij kun je je wel thuis voelen”).

Er is niks mis met FBoy Island. Niks goeds ook, haha. Het is simpelweg lekker-wegkijk-materiaal waarbij je van mensen gaat houden of (heel erg) haten. Maar zeker is dat Lisa Loeb uitstekend uit de verf komt. Zij kan grappig zijn, zonder dat het gespeeld lijkt. Haar achtergrond als cabaretier doet het daarbij goed. Waarschijnlijk kan niemand beter en zonder blikken of blozen zeggen dat het gros van de mannen een ontzettende eikel is.

De eerste vier delen van FBoy Island zijn nu te zien op HBO Max. Deel vijf tot en met acht zijn volgende week maandag beschikbaar. De laatste twee delen op 21 november.

Aantal blikken: 2,5 uit 5 (puntje erbij voor Lisa Loeb).