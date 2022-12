Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

100 dagen Een Jaar van je Leven in 2 minuten: hok vol zeurende mensen

Het kan je even ontgaan zijn, maar het is inmiddels honderd dagen geleden dat de deelnemers de loods van tv-programma Een Jaar Van Je Leven betraden. Nog 28 ON’ers (onbekende Nederlanders) zitten al meer dan drie maanden ‘verstoken van alles’ opgesloten van de buitenwereld. De inzet: 1 miljoen euro, voor één persoon die overblijft.

In september verbraken veertig mensen voor SBS6 al het contact met de buitenwereld. Zij strijden in de langste reality gameshow ooit voor een prijzenpot van 1 miljoen euro. Om de tv-loods binnen te komen, moesten de veertig deelnemers een code oplossen en drie van hen speelden vals. Daarmee was de prijzenpot voordat de deur openging verminderd tot 970.000 euro en dus nooit 1 miljoen euro geweest. Er volgden nog enkele boetes van 10.000 euro, maar nog altijd is de prijs van Een Jaar Van Je Leven dik negen ton. Met opdrachten wordt geld voor eten, drinken en ontspanning verdiend.

Nog 28 kanshebbers in Een Jaar van Je Leven

Inmiddels zijn er nog 28 deelnemers over. Sommige deelnemers stapten zelf snel (en meestal huilend van ellende) op. Enkele anderen zijn weggestemd (zo gaat dat een jaar lang, tot één kandidaat overblijft). Het begin van Een Jaar van Je Leven was zeer opmerkelijk, maar Metro vroeg zich in de rubriek Blik op de Buis wel af of dit programma leuk zou blijven. Ene Martin sprak in ieder geval meteen tot de verbeelding (al kon de verslaggever zich niet voorstellen Martins gedrag meer dan een week te kunnen aanzien). Dat werd nog erger, aangezien bewuste ik-wil-met-alles-opvallen-Martin tot eerste manager van de maand werd gekozen. Maar de laatste tijd is hij een beetje rustiger. Béétje!

Veel gezeur in de loods

Een Jaar Van Je Leven is geen groot succes, maar heeft wel elke werkdag rond 18.30 uur op SBS6 een trouwe kijkersschare van ruim 200.000. Er is ook een livestream, maar het dagelijkse gesprek bij de koffieautomaat is het programma (nog) niet. Metro praat je daarom via de video na honderd dagen even in twee minuten bij. In één zin kan ook: Een Jaar Van Je Leven is een hok vol zeurende mensen. Is dat gek? Nou, nee. De 28 deelnemers zijn alleen maar op elkaar aangewezen en kenden elkaar voor het programma niet. Ze hebben geen idee van het WK voetbal in Qatar bijvoorbeeld, of dat de energierekening zo hoog is.

Wat doe je dan? Je ergeren aan het gedrag van anderen. En zeuren, heel veel zeuren. Mocht je bij Het Jaar Van Je Leven nog willen aanhaken, weet dan dat Talpa voor een flink stel dramaqueens en iets te stoere mannetjes heeft gezorgd. En dat er seks is in de loods (met een eerste zwangerschapstest na een ‘vergeten rubbertje’ tot gevolg).