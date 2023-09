Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weer een datingshow geflopt, RTL haalt dít programma van primetime af

Hoe gaat het met datingshows? Niet altijd heel goed, als je de balans opmaakt. RTL haalt namelijk een geflopt datingprogramma zowat van de buis.

Eerst was Date Smakelijk geen voltreffer vanwege de langdradigheid en het „uitgemolken concept”, nu wordt Samen Uit, Samen Thuis? van primetime gehaald.

RTL haalt nieuw datingprogramma van primetime

Al na twee weken haalt RTL het nieuwe datingprogramma Samen Uit, Samen Thuis? weg van de prominente plek op de dinsdagavond. Als reden geeft RTL de tegenvallende kijkcijfers. Daarentegen zijn datingshows als B&B Vol Liefde en Lang Leve de Liefde wel erg populair.

De rest van de afleveringen van Samen Uit, Samen Thuis? zullen niet meer op dinsdag om 20.30 uur te zien zijn, maar zul je op zondagavond na 23.00 uur klaar moeten zitten of via streamingdienst Videoland het programma bekijken.

Samen Uit Samen Thuis?

Een woordvoerder heeft vandaag een bericht hierover van het AD bevestigd. „De kijkcijfers vielen helaas tegen”, stelt RTL. „Maar we willen iedereen wel graag de kans geven om Samen Uit, Samen Thuis? verder te kijken en daarom is programma naar de zondagavond verplaatst. En het blijft natuurlijk bij Videoland te zien.”

In het programma maken vijf singles die toe zijn aan een partner een droomreis, samen met drie potentiële liefdespartners. Uiteindelijk is de grote vraag of de singles weer thuiskomen met een partner, en zo ja, met welke.

Kijkcijfers

De eerste aflevering van Samen Uit, Samen Thuis? was op 29 augustus te zien. Naar deze uitzending keken lineair en met terugkijken in de week daarna nog geen half miljoen mensen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen de tweede aflevering hebben gezien, omdat kijkcijfers tegenwoordig pas na een week bekend worden gemaakt.

Reacties