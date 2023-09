Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Britse terreurverdachte dagen later opgepakt na opmerkelijke ontsnapping uit gevangenis

De terreurverdachte die eerder deze week op opmerkelijke wijze uit een gevangenis in Londen ontsnapte, is vandaag opgepakt. De man wist zichzelf vast te binden aan de onderkant van een bestelbusje.

De gebeurtenis, die het land ondertussen dagen in zijn greep had, kan op veel reacties rekenen.

Daniel Khalife gearresteerd

De arrestatie gebeurde rond 11.00 uur in de Britse hoofdstad, aldus de Londense politie. Oud-soldaat Daniel Khalife werd gearresteerd in de westelijke wijk Chiswick, niet ver van de gevangenis waaruit hij ontsnapte.

Afgelopen nacht kwamen bij de politie meldingen binnen van onder meer burgers die zeiden dat ze de man hadden gezien. Meer dan 150 agenten waren ondertussen al dagen naar hem op zoek.

‘Willen het publiek en media bedanken’

Burgers werd geadviseerd direct de nooddiensten te bellen als ze de man zagen, maar hem niet zelf te benaderen ondanks dat hij niet als een gevaar werd beschouwd. Voor de tip die leidt naar de arrestatie was een beloning van 20.000 pond (ruim 23.000 euro) uitgeloofd. Het is ondanks de arrestatie niet direct duidelijk of het tipgeld wordt uitgekeerd.

In een verklaring zei de politie: „We willen het publiek en de media bedanken voor hun steun tijdens ons onderzoek om Khalife te vinden en we zullen te zijner tijd een verdere update geven over zijn arrestatie.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#DanielKhalife #danielAbedKhalife – Metropolitan Police confirms former soldier arrested on Saturday morning and currently in custody FOLLOW #LIVE UPDATES https://t.co/lTnOdNxUDz — The Independent (@Independent) September 9, 2023

Verdenkingen

De 21-jarige Khalife zat in de gevangenis op verdenking van het verzamelen van informatie voor Iran. Het is echter niet duidelijk hoe sterk de band met Iran is en of hij daadwerkelijk gevoelige informatie heeft doorgestuurd. Hij wordt ook verdacht van het plaatsen van nepbommen op een militaire basis.

Op sociale media weten Britten zich wel raad met de arrestatie. Er worden veel humoristische berichten gedeeld rondom de klopjacht en arrestatie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Leaked footage has emerged of the moment Daniel was caught. #DanielKhalife pic.twitter.com/mxtbA8wVev — Sheridan (@sherrybucks) September 9, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Everyone arriving at Twitter after #DanielKhalife was caught for reaction. pic.twitter.com/LSLNJajH92 — Darren (@Darren94775262) September 9, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

So #DanielKhalife has been found in Chiswick…

How he managed to get around the Chiswick roundabout is beyond me 🤷🏻‍♀️ — S Arnold (@Daisytetters) September 9, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

EXCLUSIVE: The moment #DanielKhalife was taken away by police in Chiswick pic.twitter.com/kR5HIjp9HF — D Fourbes 💙🐝🇵🇸 (@comagirlx) September 9, 2023

Vorige Volgende

Reacties