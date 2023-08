Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heeft datingshowconcept de beste tijd gehad? Date Smakelijk is tegenvaller voor publiek

De debuutaflevering van het nieuwe datingprogramma Date Smakelijk is geen voltreffer. Kijkers vonden de eerste aflevering van het programma te langdradig en het concept uitgemolken. Is de datingshowmanie over zijn hoogtepunt heen?

En weer is er een nieuwe datingshow op televisie. Met Date Smakelijk voegen de makers een nieuw programma toe aan de eindeloze trits programma’s waarin kandidaten verwoede pogingen doen de liefde te vinden. Programma’s als B&B Vol Liefde en Lang Leve de Liefde zijn uitermate populair. Dat komt vooral door het alomtegenwoordige ongemak in de programma’s, schreef Metro al eens. Toch lijkt die aantrekkingskracht voor Date Smakelijk niet te gelden.

Liefde gaat door de maag in Date Smakelijk

In dat programma gaan de deelnemers met elkaar op date én moeten ze voor elkaar een zelfgekozen gerecht bereiden. Daarna gaan ze met elkaar aan tafel en proberen ze te ontdekken of ze hun match voor zich kunnen winnen met hun culinaire vaardigheden. Intussen worden ze bijgestaan door presentatieduo Georgina Verbaan en Patrick Martens. Maar of het programma dezelfde cultstatus gaat bereiken als andere datingprogramma’s is sterk de vraag.

Kijkers vonden weinig aan de eerste aflevering. Date Smakelijk werd bestempeld als ‘langdradig’ en ‘uitgemolken’. „Eén minuut gekeken om nu al te weten dat Date Smakelijk geen hoogvlieger is”, zei een kijker op X. „Ik zap langs Date Smakelijk. Wat is dit voor flop?”, reageerde een andere kijker.



Ik ben hartstikke blij dat #langlevedeliefde weer terug is en heb er van genoten vandaag, maar #datesmakelijk ho maar. Echt een uitgemolken programma van lldl en first dates maar vele malen erger. — Hans Kast (@KastHans) August 28, 2023



1 minuut gekeken om nu al te weten dat #datesmakelijk geen hoogvlieger is. — Dennis de Wit (@DennisdeWit) August 28, 2023



Afgehaakt #datesmakelijk…maar zeg ook eerlijk wat kan #benbvolliefde nog overtreffen na Debbie en Paul 😆😁🤩 — Miranda Hulsman (@MirandaHulsman) August 28, 2023



#Datesmakelijk ik heb al gegeten en gedronken. Dit programma is geen lang leven beschoren pic.twitter.com/rhpicF6N63 — Eðwárður Wálterson (@EduardoDelConte) August 28, 2023

Wennen

Voor de presentatoren was het wel een succes, zeiden ze eerder al tegen persbureau ANP. „Ik had het met niemand anders gekund, want we hebben het gewoon altijd gezellig”, zei actrice Georgina Verbaan over haar presentatieklus met Patrick Martens. „Voor mij was het wel even wennen, maar omdat het zo’n fijne en veilige sfeer was en het heel leuk was met alle mensen en de hele crew was ik snel gewend.”

Hoewel het slecht ontvangen werd, bleken deelnemers wel geïnteresseerd in hun matches en bestempelden ze het als een succes. Of dat het programma gaat redden, moet blijken.

