Hoe vaak worden handdoeken gewassen? Onderzoek geeft inzicht (en het mag best wat vaker)

Een frisse handdoek is heerlijk na een douche. Maar hoe vaak worden handdoeken gewassen? Een onderzoek geeft inzicht, en het blijkt dat handdoeken best wat vaker in de wasmachine mogen.

Uit onderzoek van Showers To You blijkt dat een derde van de Britten hun badkamerhanddoeken slechts één keer in de paar maanden wassen.

Handdoeken wassen

Maar het wordt nog erger, meldt Metro UK. Zo’n 3 procent van de respondenten wast zijn handdoeken maar één keer per jaar.

Maar hoe slecht is het om een handdoek te gebruiken die al een tijdje niet gewassen is? Je bent immers al ‘schoon’ als de handdoek gebruikt wordt.

Bacteriën

Uit een recent onderzoek blijkt dat 90 procent van badhanddoeken besmet zijn met colibacteriën. Dat zijn organismen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën.

In 14 procent van de handdoeken bleek E.coli in de vezels genesteld te zijn. Klinisch apotheker Nyrah Saleem vertelde eerder aan Metro UK dat „bacteriën zoals E.coli gezondheidsrisico’s kunnen opleveren als ze in grote hoeveelheden in je huis aanwezig zijn.”

‘Kan gezondheidsproblemen veroorzaken’

„Hoewel de meeste stammen van E. coli onschadelijk zijn, kunnen bepaalde stammen gezondheidsproblemen veroorzaken, vooral als ze voedsel of water besmetten”, aldus Saleem.

Om ziekte te voorkomen kun je dus het beste je handdoeken vaker dan eens in de paar maanden wassen. Hoe doe je dat het beste? Professioneel schoonmaakster en TikTokker Ann Russell geeft advies.

Laat wasverzachter buiten beschouwing

Russell geeft aan dat je beter geen wasverzachter kunt gebruiken, omdat het vocht tegenhoudt en handdoeken in die zin overbodig maakt. Wasmiddel is echter wel nodig als je er dingen als make-up van af wil wassen.

Om ze zacht te houden, kun je ze beter laten drogen in de (buiten)lucht en ze een aantal keer omdraaien in plaats van de droger te gebruiken.

