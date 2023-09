Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

LLDL-Thea steekt niet alleen barbecue, maar ook pony aan: ‘Godverdikkie’

Hoewel de vonk tussen LLDL-kandidaten Thea en Joop niet echt wil overspringen, laait er een hoop op als Thea de bbq aansteekt. En zij plotseling een stuk van haar pony mist.

Lang Leve de Liefde is zo’n programma waarin eigenlijk altijd wel iets vermakelijks te zien is. Eerder vertelde deelnemer Michael nog over zijn bijzondere aanpak wat betreft de was. Hij sprak namelijk tegenover date Floor uit dat hij kleding nieuw koopt als het vies is.

Thea en Joop op date in Lang Leve de Liefde

Gisteren was het aan Joop en Thea de beurt om het liefdesavontuur aan te gaan. Al aan het begin van de date besluiten de twee om gebruik te maken van het apparaat dat buiten staat en eens lekker te gaan barbecuen.

Joop en Thea blijken niet echt heel veel gemeen te hebben. Al is Joop wel onder de indruk van de digitale kennis van Thea. Ze blijkt een heuse internet- en electronica-kenner te zijn. En hoewel Joop instemmend met haar meeknikt, lijkt het er niet op dat hij begrijpt waar ze het over heeft.

Pony in de fik door bbq

De vonk wil niet echt overspringen tussen de twee. Dus wellicht dat bbq de boel kan aanwakkeren? Thea besluit de buitengril aan te zetten. „Zo godverdikkie”, roept ze al snel. „Wat een eng ding.” En dan is al snel te zien dat ook de pony van Thea vlam heeft gevat. „Bloedlink”, concludeert Thea, terwijl ze aan haar verschroeide pony voelt. Ze vertelt later aan Joop dat ze een „levensgevaarlijke actie” heeft uitgehaald en haar pony gesmolten is.

Maar de steekvlam schrikt Thea niet af, ze besluit uiteindelijk gewoon de hamburgers op de gril te gooien. Ondanks dit vurige moment verloopt de date tussen Joop en haar stroef. Joop kaart later wel eerlijk aan dat hij vindt dat Thea wel erg veel aan het woord is. Wellicht dat de twee in de aankomende aflevering nader tot elkaar groeien.

Eerder licht ontvlambaar LLDL-incident

De steekvlam van Thea doet misschien een beetje aan een eerdere LLDL-date. Ook toen werd de date namelijk heel vurig toen Chantal haar eigen kapsel in de brand stak.



