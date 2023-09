Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waar doen ze het van-kijkers houden hart vast voor koppel dat in camper gaat wonen: ‘Geen flauw benul’

Waar doen ze het van-kijkers maakten zich gisteravond toch wel een beetje zorgen over de plannen van de familie Koenjer. Het koppel besluit namelijk met twee kleine kinderen in een camper te gaan wonen en hun huis te verkopen vanwege hun schuld.

Het is niet voor iedereen makkelijk om de boel financieel bij elkaar te houden. Zo schrijft Metro vandaag over het feit dat Jan Modaal tegenwoordig nog maar op 1,1 procent van de koopwoningen een bod kan doen.

Waar doen ze het van-stel moet huis verkopen door schulden

Robin en Bette Koenjer uit Waar doen ze het van? moeten rondkomen van het salaris dat Robin verdient bij het AZC, zo’n 2400 euro per maand. Bette heeft geen baan vanwege haar reuma en komt niet in aanmerking voor een uitkering. De twee hebben een schuld van 13.000 euro.

Die financiële zorgen hebben het stel doen besluiten dat ze hun huis te koop zetten. Ze kunnen namelijk niet meer rondkomen. Daarom gaat het koppel de komende tijd in een camper wonen, samen met hun twee kleine kinderen.

WDZHV-koppel in camper met twee kinderen

Robin vertelt dat mensen wellicht vraagtekens zetten bij hun plan. „Maar ik denk ook: ‘Waarom ga je met je hele gezin zes hoog in Amsterdam-Zuid wonen?’ Het is maar net hoe je het bekijkt.” En als mensen denken dat het geheid misgaat met de Koenjers, antwoordt Robin: „Hoezo? Heb je het al een keer geprobeerd?” Daarnaast heeft Bette op social media genoeg gezinnen gezien die met vier a vijf kinderen in een camper wonen. „Wij moeten die shit afhandelen, we moeten opnieuw beginnen en op zo’n manier dat we niet over vijf jaar weer ons huis te koop moeten zetten.”

Bette werkt niet en realiseert zich dat zij binnenkort de hele dag met haar kinderen in een camper zit. En een weekje oefenen in een camper? Dat hebben de Koenjers niet eerder gedaan.

Kijkers verbaasd over plan Koenjers

Robin geef eerlijk toe dat het koppel niet echt goed vooruit denkt met hun plannen. En ook de camperverkoper spreekt zijn twijfels uit over hun plan. Want een lange tijd met een gezin in een camper vertoeven, lijkt hem niet makkelijk.

Kijkers van het programma blijken verbaasd over de aanpak van de Koenjers. Die volgens hen wel heel ondoordachte stappen nemen. Daarnaast vragen sommigen zich af waarom het koppel geen hulp of begeleiding krijgt. Want dat het koppel in de volgende aflevering ‘roomspray’ van ruim 60 euro aanschaft voor de verkoop van hun huis, is dan ook weer een bijzondere keuze.



Geef de familie Koenjer een budgetcoach en ze hoeven hun huis helemaal niet te verkopen en niet in een camper te gaan wonen 😱 Je mag toch hopen dat de @EOnl dat aanbiedt? #waardoenzehetvan — Niels Karsten (@nielskarsten) August 31, 2023



Die man van de familie Koenjer heeft geen flauw idee over hoe of wat qua geld. Wat dingen kosten, in en uitgaven. Helemaal niks. Best wel schokkend. #waardoenzehetvan — iDymff 🤓 (@Dymff) September 7, 2023



Je huis verkopen en in een camper gaan wonen met twee kinderen… waar is de begeleiding voor dit gezin? #waardoenzehetvan — Wil⭐️ (@Wilster81) August 31, 2023



En dan een stel dat in de camper wil gaan wonen. Die snappen het echt niet. Me kan niet werken vanwege medische klachten. Maar met 2 kids in vochtige kleine camper, lijkt me slechter voor je gezondheid dan op kantoor zitten en administratief werk doen. #waardoenzehetvan — Kitty (@iKittig) September 7, 2023



Ik zit te kijken naar #waardoenzehetvan .Daar hou ik het even bij pic.twitter.com/IgEZGrtBWH — Karlijn Hinten (@KarlijnHinten) September 8, 2023



Je verkoopt je huis en gaat in een camper wonen met 2 kleine kinderen omdat je de hypotheek niet kunt betalen maar geeft wel 60 euro uit aan ‘roomsprays’ omdat je kijkers krijgt en je huis ‘luxe’ moet uitstralen. Inkoppertje hé … #waardoenzehetvan — Marjolein (@marjoleinlein) September 7, 2023

