Wat was het doel van de deelnemers van Expeditie Robinson? En wat zouden zij echt nóóit eten?

Expeditie Robinson is met twee afleveringen in één weekend onderweg en de eerste deelnemers zijn al afgezonderd. Je zal daar maar zitten… Metro trof vorige week 13 van de 20 durfals van dit 25ste seizoen en vroeg hen: kwam je met een bepaald doel naar Expeditie Robinson? En: wat zou je nooit en te nimmer in je mond stoppen, ook als al het eten op was?

Twee vragen aan deelnemers Expeditie Robinson

De dertien deelnemers kregen ook twee gezamenlijke, zelfde vragen voor de kiezen. Hadden zij voor Expeditie Robinson een bepaald doel voor ogen? Simpelweg winst bijvoorbeeld, of het overwinnen van een angst of andere struggle misschien? En, als het om eten gaat – als dat er al is natuurlijk – wat krijgen ze absoluut niet naar binnen?

Jaimie Vaes

Model en contentcreator, maakte de reality-serie Jaimie: In The Vaes Lane (onder meer over haar gestrande relatie met Lil Kleine).

Doel: „Mijn doel voor Expeditie Robinson is nooit het winnen geweest. Het voornaamste was zelf uit mijn comfort zone treden, daarvoor was het een juiste periode in mijn leven. Je hebt tijdens het programma veel rust en tijd voor jezelf, momenten waarop je normaal gesproken je telefoon pakt. Ik was op zoek naar een stukje zelfreflectie. Met het resultaat dat ik daarbij uiteindelijk heb behaald, ben ik heel tevreden.”

Eten: „Ik ga al kokhalzen bij het idee dat iets misschien nog leeft. Maar ik kan je wel vertellen dat als je eenmaal trek hebt daar, dan pas je je snel aan. Echter, een rauw oog of zo? Nee, dat gaat er bij mij echt niet in. Dan blokkeert mijn lichaam en we doen wel mee voor de lol, hoor.”

Chelsey Weimar

Model (sinds haar 12de), schoondochter van Linda de Mol.

Doel: „Ik had geen echt doel en ben vooral blanco Expeditie Robinson ingegaan. Zo sta ik ook in het leven. Ik wilde gewoon heel erg gaan genieten, met elkaar een leuke tijd beleven en dat is ook echt gelukt. Ik ging niet over lijken en ben goed bij mezelf gebleven.

Eten: „Als er een eetproef zou komen, dan had ik mezelf voorgenomen dat ik het waarschijnlijk niet zou gaan doen. Maar ja, daar kan ik nog niets over zeggen hè?”

Frits Wester

Politiek verslaggever RTL Nieuws; met zijn 61 jaar de nestor in de 25ste Expeditie Robinson.

Doel: „Die had ik niet. Ik ging meer voor de uitdaging, om het meedoen en de proeven. En daar hebben mijn twee zonen nog het nodige duwtje voor moeten geven.”

Eten: „Als er een kaas was aangespoeld, dan had ik die niet opgegeten. Dat lust ik echt niet, maar verder eet ik alles. Als kind at ik ook geen pindakaas trouwens, omdat het woord kaas erin zat…”

Ilse Paulis

Olympisch kampioen roeien met Maaike Head, Rio de Janeiro 2016. Is inmiddels gestopt met topsport.

Doel: „Ik ben mijn hele leven al topsporter in hart en nieren, dus ik zou liegen als ik zou zeggen dat winnen niet mijn doel was. Maar om te gaan genieten heb ik me ook voorgenomen, want dit is zo’n unieke ervaring. Het willen winnen moest geen blindstaren worden en nooit ten koste gaan van mezelf.”

Eten: „Ik lust veel, maar de eetproef was vooraf een nachtmerrie voor mij. Die vreesde ik echt.”

Het willen winnen moest geen blindstaren worden.

Krista Arriëns

Presentatrice en programmamaker, vooral bekend als de helft van het duo in Sekszusjes TV.

Doel: „Ehm… dan zeg ik niet winnen, maar wel de finale halen. Dan mag je de echte Expeditie Robinson-proef spelen.”

Eten: „Bij was het juist andersom, ik had bedacht om alles te gaan eten. Ook als het een koeienoog zou zijn, of iets met ingewanden. Ik besloot er gewoon geen mening over te hebben, dan kun je ook niet ‘gadverdamme’ denken.”

Iris Enthoven

YouTuber en dj/presentatrice Radio 538.

Doel: „Het vinden van rust, omdat ik in een wereld leef met heel veel prikkels. Ik merkte dat ik onrustig in het leven stond. Het zou fijn zijn als ik in Expeditie Robinson weer eens tijd had om terug naar mezelf te gaan. En naar de natuur, waar ik heel veel om geef. Als concreet doel had ik mezelf gesteld om de samensmelting te halen.”

Eten: „Bij mij gaat alles erin, ik eet gewoon alles op. Ik denk gewoon aan de goede voedingsstoffen die erin zitten.”

Floris Göbel

Presentator Dierenpraat TV, planten- en dierenexpert (onder meer in RTL Boulevard).

Doel: „Mijn doel was om heel erg te gaan genieten, elke dag weer. En niet te vergeten hoe ziek het is dat ik aan Expeditie Robinson mocht meedoen en daar mocht zijn.

Eten: „Niets maakt meer uit als je meedoet. De tweesecondenregel is daar de tweedagenregel. Ligt iets op de grond? Gewoon opeten. Schillen… alles wat je nodig hebt. Op een gegeven moment liep er ook een klein varkentje rond, maar dat ga ik dan weer níet opeten.”

🌴 Andere deelnemers Aan Expeditie Robinson 2023 doen tien vrouwen en tien mannen mee. De volgende deelnemers sprak Metro niet: Armand Rosbak (acteur), Irene van de Laar (presentatrice en Miss Universe Nederland 1994), Roberta Pagnier (tv-kok), Guido Spek (acteur), Maxim Froger (zanger), Hassan Slaby (acteur) en Mark Baanders (verslaggever PowNed).

Jochen Otten

Acteur – onder meer in Sluipschutters – en stand-upper / cabaretier van Toomler en Comedy Train.

Doel: „Een proef winnen en schaven aan fysiek en mentaal. Ik was heel benieuwd of ik aansluiting zou vinden met mensen, of ik zou functioneren en of mijn lijf het aan zou kunnen. Ik word over een paar weken 50 en wilde weten of ik met jongere mensen nog contact kan maken en of ik nog verbinding met hen heb. Volgens mij ging dat wel goed, ik ben ik elk geval blij dat ik het ben aan gegaan.”

Eten: „Ik was bereid om alles te eten wat voedzaam was.”

Iris van Lunenburg

Journalist (onder meer aan de desk in Shownieuws) en columnist; schreef van 2017 tot 2019 voor Metro.

Doel: „Ik wilde héél graag winnen, daarom had ik me goed voorbereid. Maar mijn echte doel was om helemaal uit mijn eigen media-bubbel te stappen, eens met andere mensen samen te zijn. Ik had het gevoel dat ik er nu, nadat ik al vaker voor Expeditie Robinson was gevraagd, helemaal klaar voor was.”

Eten: „Ik heb daar vooraf over nagedacht, want ik houd heel erg van eten. Je hoort die verhalen dat je bijvoorbeeld een oog moet opeten. Van tevoren dacht ik dat ik dat misschien wel zou overslaan. Dan maar een nachtje honger hebben.”

Willem Voogd

Acteur; speelde langere tijd de hoofdrol in Mees Kees, maar was ook in de serie Zwarte Tulp en de film Knielen Op Een Bed Violen te zien.

Doel: „Ik wilde een heel groot vet avontuur aan gaan. Expeditie Robinson had me al eerder gevraagd, maar ik was er toen nog niet klaar voor om me zo op tv te laten zien. Nu wel. Ik wilde weten hoe ik met de druk om kan gaan en hoe ik me gedraag. Dat laatste was voor mij de grootste uitdaging.”

Eten: „Ik ben vegetariër, dus… Maar ik had me vooraf wel bedacht dat ik vis zou gaan eten, als dat kon, om een beetje energie binnen te krijgen. Over de eetproef die je vaak ziet: daarvan hoopte ik alleen maar dat ik hem niet zou hoeven doen.”

Eva Simons

Zangeres, producer en voormalig – veelbesproken – jurylid van Idols.

Doel: „In coronatijd kwam ik er achter dat ik voor mijn gevoel alcoholist was en wat dingen moest opruimen. Dat heb ik toen gedaan, maar een laatste puntje was voor mij fit worden. Zowel in m’n koppie als in m’n lijf. Wat ik niet had verwacht, was dat ik er in Expeditie Robinson achter kwam dat er nog heel wat op te ruimen was. Dingen uit mijn jeugd, zoals gepest worden vroeger, kwamen heel erg terug. Het is zó’n bijzondere reis, dat gevoel ga ik nooit meer meemaken. Ik weet heus wel dat ik ‘genoeg’ ben, maar ik moest het toch weer uitvinden.”

Eten: „Ik dacht dat ik zeekomkommer zou gaan eten, totdat ik er een paar zag liggen bij de rotsen. Ze zijn lélijk, oooooooh wat zijn ze lelijk. Ga ‘m maar eens googlen dat ding, bah, net een drol. Er werd me verteld dat ik dat rauw kon eten, nou écht niet.”

Dingen uit mijn jeugd, zoals gepest worden vroeger, kwamen heel erg terug.

Roosmarijn Wind

Actrice, onder meer in SpangaS en de succesfilm De Tatta’s.

Doel: „Mijn doel was gewoon winnen, hahaha.”

Eten: „Ik had het heel moeilijk met van die babyvisjes eten. Het was heel vies en ik vond het ook zielig. Sommige mensen aten ook krab met stukken schelp, nou… dat gaat er bij mij echt niet in. Dan eet ik liever niets.”

Radmilo Soda

Personal trainer, ex-bokser en te zien als coach in RTL-programma Obese.

Doel: „Ik was moe door corona, kon niets doen. Daarna moest ik mijn bedrijf weer helemaal opbouwen. Dit was een hele mooie timing voor mij om er even uit te stappen, een beetje uit te rusten en nieuwe mensen te ontmoeten. Ik vind dat dat goed gelukt is.”

Eten: „Ik ben kok geweest en kan met alles wel iets maken.”

Expeditie Robinson is vanaf nu op zondag om 20.00 uur op RTL 4. Daarna is het programma telkens op zondag te zien en – zonder account – tot maximaal zeven dagen terug via TV Gemist.

