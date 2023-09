Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nicolette Kluijver en Art Rooijakkers over 25ste Expeditie Robinson: zouden zij zélf meedoen?

Voor Nicolette Kluijver is de nieuwe Expeditie Robinson haar tiende op rij. Samen met medepresentator Art Rooijakkers praat zij met Metro over de alweer 25ste editie. Als de telefoon gaat met ‘wil je nu eens zélf?’, want zouden de tv-gezichten dan zeggen?

Tien mannen en tien vrouwen kun je vanaf vanavond zien in een jubileum-reeks van Expeditie Robinson (Metro sprak er met 13 van de deelnemers over). Nee, dat wordt geen RTL 4-feest met slingers op de eilanden in Maleisië. Wel met spelletjes, of beter: loodzware proeven. En hongerlijden, bondjes smeden en elkaar wegstemmen…

Rooijakkers Over De Vloer

Ook voor Nicolette Kluijver (38) is deze Expeditie Robinson een jubileum. Zij presenteert haar tiende seizoen achter elkaar. Aan haar zijde Art Rooijakkers (47), die er in het All Stars-seizoen 2021 op Videoland al eens bij was en aan het begin van zijn tv-carrière achter de schermen van het onbewoonde eilanden-programma werkte. Rooijakkers bezocht zijn Expeditie Robinson-collega eerder dit jaar thuis op Bonaire. Nicolette Kluijver sprak in Rooijakkers Over De Vloer toen openhartig over een moeilijke tijd die zij heeft doorstaan.

Tegenover Metro hebben Nicolette Kluijver en Art Rooijakkers in het RTL-gebouw op het Mediapark in Hilversum een goede bui. Expeditie Robinson staat zowel vandaag als morgen met twee afleveringen namelijk op het punt van beginnen en de presentatoren kunnen niet wachten tot zij hun programma op de wereld mogen loslaten.

Tien keer Expeditie Robinson

Gefeliciteerd Nicolette, je hebt inmiddels tien maanden van je leven in Expeditie Robinson doorgebracht.

„Bedankt, mijn tiende! Zestig weken moet het zelfs zijn. Ik wist ergens wel dat het eraan zat te komen, maar ik heb weleens verkeerd geteld. In mijn hoofd was het eerlijk gezegd negen.”

Kun je het je nog voorstellen dat je Expeditie Robinson een volgende keer eens níet presenteert?

„Die kans zit er natuurlijk altijd een keer in, dat weet je niet. Ik ben gewoon ieder jaar blij dat ik er weer sta. Expeditie Robinson is een waanzinnig programma om te doen. Het verveelt nooit, want er is telkens een andere cast en nieuwe elementen. Als je me nu vraagt ‘nog tien keer?’, dan zeg ik ‘okay’.”



Art, Expeditie Robinson past jou ook als een jas hè?

„Absoluut. Het is indrukwekkend om in de wereld van Expeditie Robinson te stappen. Als je op een strand een proef ziet, dan lijkt het wel een filmset met het komen en gaan van bootjes. Meekijken aan de zijlijn naar mensen die een avontuur beleven dat ze in hun hele leven zelf nooit hadden kunnen organiseren, is prachtig. Overleven op een onbewoond eiland en het maar moeten zien te rooien met anderen die je niet zelf gekozen hebt, volgens mij is dat voor veel mensen een fantasie of een droom. Regenachtige nachten, honger, slaaptekort… ze komen zichzelf wel tegen. En daar mag ik, of mogen wij, dan bij zijn.”

‘Hoe zou je het zelf doen?’

Nicolette: „Dat is waarom mensen naar Expeditie Robinson kijken, denk ik. Iedereen heeft zich weleens afgevraagd hoe je zelf zou zijn en hoe je het in het programma zou doen. Met sommige deelnemers kun je je identificeren, aan andere mensen ga je je ergeren. Die beleving, die droom, die hebben we volgens mij allemaal wel. Nou ja, de meeste kijkers dan.”

Art: „Expeditie Robinson is niet alleen maar overleven op een eiland, maar ook overleven in een groep. Het is niet alleen een vuur kunnen maken, maar ook: hoe win ik een groep voor me? Als jij een echte Robinson wil zijn, dan beland je ook in de bondjes als je zover mogelijk wilt komen. Je kunt nooit met volledig schone handen de eindstreep halen.”

Nicolette: „Op voorhand denk je ‘zó ga ik het doen’, maar je weet het gewoon niet.”



Wil jij in Expeditie Robinson?

Als voor de 26ste Expeditie Robinson de telefoon gaat en je krijgt de vraag ‘zou je zelf een keer willen meedoen?’, wat gebeurt er dan?

Nicolette: „Ja, ja…. meteen! Ik kan helaas alleen niet meer in het instituut Expeditie Robinson stappen, na tien jaar presenteren. Ik weet te veel ins and outs om dat hele avontuur schoon en leuk te ervaren. Er bestaat echter een tv-format dat Alone heet. Mensen zitten daar in hun eentje op een eiland en dat lijkt me heerlijk, haha.”

Art: „Mijn eerlijke antwoord is dat ik het niet weet, ik weet het gewoon niet. Ik hoef er niet over na te denken nu ik het voorrecht heb dat ik niet weggestemd kan worden, behalve door de directie van RTL natuurlijk. Als ik zou meedoen, denk ik dat ik voor de eindstreep kan gaan. De magie van op een onbewoond eiland onder een sterrenhemel slapen, lijkt me heel bijzonder om mee te maken. Daarop zou ik ‘ja’ zeggen. Een rat in die nacht heb ik al eerder meegemaakt, dat vind ik het probleem niet. Totale afzondering in deze fase van mijn leven met jonge kinderen, daar zou ik echter enorm tegenop zien.”

Achter de schermen van Expeditie Robinson

Wat doen jullie tijdens de opnames van Expeditie Robinson ‘s avonds eigenlijk? Heel veel eten?

Nicolette: „Dan is het misschien anders dan je denkt. De verslaggevers komen terug van de eilanden en die praten ons dan bij wat er overdag is gebeurd. Zo ronden we de dag af en dat nemen we weer mee voor de volgende morgen. Daarna kunnen we met een gerust hart naar bed.”

Art: „De verslaggevers vertelden soms dingen die waren gebeurd, maar dat het niet gefilmd was. Dan zit je je op te vreten. Bij reality-tv kun je niet álles hebben. Maar daarom hebben we nu wel de afspraak dat als er iets gebeurt wat niet op film staat, je het niet aan de groep hoeft te vertellen.”

Expeditie Robinson 2023 start vandaag (2 september) én morgen om 20.00 uur op RTL 4. Daarna is het programma telkens op zondag te zien en – zonder account – tot maximaal zeven dagen terug via TV Gemist.

