Sterre Koning schittert in De Tatta’s: ‘In Zutphen zeiden ze vroeger doe maar gewoon normaal’

Sterre Koning is zangeres, presentatrice en met 700.000 volgers op Instagram, YouTube en TikTok een social media-kanon. Maar af en toe roept de tv of het filmdoek haar. Vanaf vandaag is zij met onder meer Leo Alkemade en Leonie ter Braak in de komedie De Tatta’s te zien. Metro zocht Sterre op om te praten over de film en haar grote liefde, de muziek. En om even terug te blikken op een bijzonder moment dit jaar met een regenboogvlag op de EO Jongerendag.

Interviews geven in Amsterdam is voor Sterre Koning (19), in dit geval om 10.00 uur ’s morgens, nog een hele bedoening. Ze woont in het Gelderse Zutphen en is deze dag in alle vroegte naar de hoofdstad gekomen. Sterre Koning heeft de visagie al achter de rug, oogt opvallend fit en zegt: „Mijn wekker ging om 6.00 uur.”

Sterre Koning eerst steenrijk in De Tatta’s

Ze heeft het voor een grote film als De Tatta’s graag over. Koning speelt Jessica, de dochter van het rijke gezin Van Kampen. Haar personage is een fashionvlogger, influencer en telefoonverslaafde. Ze loopt er redelijk mee binnen, terwijl haar vader Erik (Leo Alkemade) één investering doet waardoor de Van Kampens schathemeltjerijk worden en nooit meer zullen hoeven werken.

Maar ja… de 4 miljoen euro gaat in rook op, het gezin belandt op straat en vervolgens in een flatje in een achterstandswijk met inwoners van buitenlandse afkomst. Buurtgenoten die hen als de Tatta’s zien, het woord dat veelal mensen met buitenlands bloed voor typische Nederlanders gebruiken. In de film zien we hoe de familie (met Leonie ter Braak als moeder) het leven vervolgens oppakt en hoe het personage van Sterre Koning en haar broertje zich in hun nieuwe woonomgeving staande houden. Jessica raakt tot overmaat van ramp door toedoen van twee ‘vriendinnen’ talloze volgers kwijt. De Tatta’s heeft op zich serieuze onderwerpen, maar Metro zag: het is vooral hilarisch. Neem alleen de opa van het gezin (John Buijsman), die ‘een lekker wijf’ van in de twintig aan de haak heeft geslagen en zijn geld liever aan deze vrouw uitgeeft dan dat hij het gezin van zijn zoon helpt. ‘Een oude ziel in een héél jong lichaam’, noemt opa zijn verovering. De kleinkinderen spreken haar aan met ‘oma’.

De Tatta’s grootste rol voor Sterre Koning tot nu toe

Hoe was het om in zo’n grote film als De Tatta’s te mogen opduiken?

Sterre Koning: „Superleuk, nog wel wat leuker dan ik had verwacht. Ik heb dit jaar een hoofdrol in een serie gehad, in Dance Camp, maar in een film is het mijn grootste rol tot nu toe. Ik doe veel, maar een film in de bioscoop is toch speciaal.”

Kijk je na alles wat je al gedaan hebt nog ergens van op, ook al word je in januari pas 20?

„Toch wel. Nu voelde ik echt iets van ‘shit, ik heb wél een hoofdrol’. Het was op de set te merken, want bij scenes met heel veel mensen staat de camera opeens recht op jou. Ja, het was speciaal.”

Uit wat voor milieu kom je zelf, als je het vergelijkt met de – in het begin van de film – steenrijke familie Van Kampen?

Sterre Koning lacht: „Ik kom niet uit een villa hoor, al ben ik in een heel mooi huis opgegroeid. Mijn vader en moeder hebben altijd goede banen gehad. Maar ik kom bepaald niet uit Het Gooi en ging gewoon naar de havo in Warnsveld.”

Strontverwend kind

Wat voor meisje vind je je personage Jessica?

„In eerste instantie is zij strontverwend natuurlijk. Ze heeft net als ik wel pit en is ook eerlijk. Ze onderneemt en zegt wat ze voelt en ze denkt, dat vind ik wel cool. Tegelijkertijd kan ze slecht tegen verandering. Jessica heeft andere mensen nodig om haar met de neus op de feiten te drukken. Het duurt wel even voor zij toegeeft dat haar leven helemaal veranderd is en er geen geld meer is. Laatst zat ik in de jury van de Nationale Kinderprijs en daar vertelde een meisje eerlijk dat haar gezin arm was en naar de Voedselbank ging. Als zij naar een verjaardag ging, kreeg ze te horen dat het niet erg was als zij geen kadootje meenam. Maar bij het uitpakken werd haar wel verteld ‘dat ze maar even iets voor zichzelf moest gaan doen’. Dat mensen gedist worden als ze geen geld hebben, gebeurt dus echt. Ik realiseerde me dat eerder niet zo.”

Gebruikte je het woord Tatta’s zelf al?

„Nee, eigenlijk niet. Dat komt waarschijnlijk omdat ik zelf de Tatta ben.”

🎤 Bio Sterre Koning Sterre vertegenwoordigde Nederland tijdens het Junior Eurovisie Songfestival 2016 en in 2018 bereikte ze de halve finale van The Voice

Kids. In 2019 won ze de Nickelodeon Kids’ Choice Award voor aanstormend talent en schreef ze een boek. In de bioscoop was Sterre Koning eerder in Misfits, De Film van Dylan Haegens, GIO, 100% Coco New York en Whitestar (Britt Dekker) te zien. Op tv in Brugklas, The Passion 2021 en Dance Camp. Op Instagram heeft Sterre Koning bijna

400.000 volgers, op TikTok 256.000 en op YouTube 80.000. Momenteel acteert en presenteert ze, maar zit zij vooral veel in de studio en schrijft ze haar eigen muziek. Haar meest recente single is Laat de Wereld maar Draaien met een featuring van Waylon. Meer informatie vind je op haar eigen website.

Trailer De Tatta’s goed ontvangen

Wie zullen er naar De Tatta’s komen kijken, denk je?

„Ik hoop iedereen, haha. De reacties op de trailer waren in ieder geval ongelooflijk. Op TikTok is ie bijvoorbeeld niet normaal vaak bekeken. Iedereen tagte elkaar met ‘daar moeten we heen’. Ik denk dat veel jongeren gaan kijken, maar vast ook ouderen. Het is bijna kerst, dat lijkt me een topperiode voor een film als De Tatta’s.”



A post shared by STERRE KONING (@sterrekoning)

Je hebt ooit gezegd: ‘Ik ben een zangeres en ik acteer ook’. Maar smaakt De Tatta’s naar meer?

Sterre Koning knikt gelijk instemmend: „Ik ben inderdaad bijna fulltime met muziek bezig en mijn eigen liedjes aan het schrijven. Er zit ook een label achter en het is mijn echte passie. Al vind ik acteren superleuk, mijn main focus blijft zingen en presenteren. Acteerklussen zoek ik niet zelf bewust op. Als iemand aan mij denkt van ‘Sterre Koning zou wel passen’, helemaal prima. Voor De Tatta’s ben ik ook rechtstreeks gevraagd, al heb ik daarna wel auditie gedaan.”

Sterre Koning als ‘de bitch’

En graag een keer een rol als niet het op het eerste oog lieve, mooie meisje?

„Heel graag. In de serie Dance Camp was dat trouwens al zo. Ik speel een danseres, maar tegelijkertijd ook een bitch. Laatst heb ik ook een casting voor een thriller gedaan.”

Je keuze voor muziek is ook wel logisch, gegeven de tijd van Nederlands succes.

„Absoluut. Nederlandstalig doet het geweldig. En ik ben niet alleen bezig met poppie songs, maar ook met akoestisch en wat country. Zo hoop ik me te onderscheiden. Door de vele successen (denk aan Froukje en S10, red.) kun je zeggen dat er heel veel concurrentie is, maar zo zie ik het niet. Ik schrijf toch nooit wat iemand anders ook maakt, dat is nou het leuke aan muziek.”

Wat is het grootste dat je qua optreden hebt gedaan?

„Ik denk de EO Jongerendag in een vol Ahoy. Vooral omdat ik er met mijn band mocht optreden en de hele zaal ook meeging. Wát een adrenaline kwam er toen vrij. De volgende dag was ik geboekt op een festival in mijn eigen woonplaats. Toen stond ik opeens weer met alleen mijn gitarist op een veldje aan de rand Zutphen. Ook heel erg leuk, maar het was wel een contrast met Ahoy.”

Hoe kijken en keken ze in Zutphen tegen Sterre Koning aan?

„Ik begon natuurlijk al heel vroeg. Toen ik op de basisschool zat, werd het nog niet zo gewaardeerd wat ik deed. Het was toen meer van ‘doe maar gewoon normaal’. Ik ging op zondag naar repetities en op mijn christelijke basisschool was het toen nog een beetje not done. Vanaf de middelbare school werd het veel positiever ontvangen. Eerlijk gezegd boeit het mensen in Zutphen niet zo veel. In Amsterdam hoor je eerder ‘ohhh, die is bekend’. In Zutphen zeggen ze ‘okay, leuk voor je’. Het is er heel nuchter.”

Regenboogvlag op EO Jongerendag

Je noemt het woord God. Op die gemelde EO Jongerendag liet je een regenboogvlag zien en zei je ‘God houdt van iedereen en liefde is voor iedereen’. Hoe kijk je daar op terug?

„Het kwam daar zomaar in me op, eerlijk gezegd. Die vlag werd op het podium gegooid door een vriendin van mij die in het publiek stond. Zij was voor het eerst op de EO Jongerendag, met haar vriendin. Ze had eerder op de dag al wel gezegd ‘Sterre, je moet die vlag laten zien’. Ik sta heel erg voor ‘iedereen moet zichzelf kunnen zijn’. Mijn vriendinnen moeten zich niet ongemakkelijk hoeven voelen, zeker niet op een christelijk event. In het publiek waren er ongetwijfeld ook mensen die er heel anders over denken. Ik ging er niet voor om die mensen boos te maken en meende vooral dat ‘God houdt van iedereen’. Over het algemeen werd het positief opgepakt en veel mensen begonnen te juichen.”

Hét moment zie je kort in de aftermovie hieronder.

Wat gaan we na De Tatta’s van je zien de komende tijd?

„Komend jaar ga ik sowieso weer muziek uitbrengen en langzaamaan naar een album toewerken. Daarmee zeg ik niet dat ik in 2023 ook een album uitbreng. Hoeft ook niet in een tijd van streamen, maar het lijkt me ooit hartstikke mooi. Ik schrijf momenteel in elk geval heel veel en ben daarmee aan de slag met een heel leuk nieuw team. Qua acteren staat er momenteel niets op de planning, maar ik sta overal voor open.”

Vervelen en creativiteit

Sterre Koning verveelt zich??

„Ik verveel me nooit!, haha. Ik zou niet eens weten wanneer ik me voor het laatst heb verveeld. Wat slecht eigenlijk, want vervelen zorgt volgens mij voor veel creativiteit.”

Kun je je nu een leven voorstellen om niet de bekende Sterre Koning te zijn? Of zou je dat willen?

„Heel soms denk ik weleens: dat zou best relaxt zijn. Maar bijna tegelijkertijd word ik gek van die gedachte. Ik ben geen persoon om elke dag op een kantoor te werken en realiseer me daarbij dat ik met het optreden ben opgegroeid. Het voelt eigenlijk alsof ik dit moet doen, geen muziek maken kan ik gewoon niet.”